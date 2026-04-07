Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Libor Novák

7. dubna 2026 8:28

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Během svého vystoupení v Bílém domě Trump zdůraznil, že se touto problematikou nijak netrápí. Podle jeho vyjádření je skutečným válečným zločinem spíše vlastnictví jaderné zbraně. Prezident se také odmítl vyjádřit k tomu, zda budou z útoků vyjmuty jakékoli civilní cíle.

Íránská strana v pondělí odmítla návrh na pětačtyřicetidenní příměří a požaduje trvalé ukončení celého konfliktu. Vedoucí íránské diplomatické mise v Káhiře Mojtaba Ferdousi Pour uvedl pro agenturu Associated Press jasné podmínky. Teherán podle něj přijme konec války pouze s garancemi, že země nebude v budoucnu znovu napadena.

Trump na tiskové konferenci prohlásil, že celý Írán může být zlikvidován během jediné noci. Naznačil přitom, že by se tak mohlo stát již v noci na středu. Pokud nedojde k dohodě, mají být podle jeho slov do středeční půlnoci zdecimovány všechny mosty v zemi.

Hrozba se týká také energetické sítě, kdy prezident varoval, že každá íránská elektrárna bude vyřazena z provozu. Podle jeho popisu budou tyto objekty hořet nebo explodovat a již nikdy nebudou moci sloužit svému účelu. Napětí eskalovalo poté, co Izrael a USA provedly v pondělí vlnu útoků, které si vyžádaly přes 25 obětí.

Írán na tyto údery odpověděl odpálením raket na Izrael a své sousedy v Perském zálivu. Na sociálních sítích a v médiích se objevily záběry zničených budov, například v areálu Grand Hosseiniyeh v íránském Zandžánu. Tamní úřady potvrdily, že místo zasáhly americko-izraelské nálety během uplynulého víkendu.

Rada bezpečnosti OSN má v úterý hlasovat o rezoluci na ochranu komerční dopravy v Hormuzském průlivu. Očekává se však, že dokument bude výrazně oslaben kvůli postoji Číny. Peking jako držitel práva veta odmítá autorizaci použití síly v této oblasti.

Izraelská armáda v úterý ráno oznámila dokončení další vlny náletů zaměřených na íránskou infrastrukturu v Teheránu i dalších regionech. Krátce poté byly z Íránu směrem na Izrael vypáleny další střely. Izraelské obranné systémy byly aktivovány, aby tyto útočící rakety zneškodnily.

Další izraelské údery zasáhly tři letiště v íránské metropoli, kde bylo cílem několik letadel a vrtulníků. Mezitím Světová zdravotnická organizace přerušila evakuace pacientů z Gazy do Egypta. Důvodem bylo pondělní zabití jednoho z jejích smluvních pracovníků přímo v Gaze.

Situace v Gaze zůstává kritická, když izraelský nálet zabil nejméně deset lidí poblíž školy sloužící jako úkryt pro vysídlené osoby. Před tímto útokem údajně došlo ke střetům mezi Palestinci a členy milicí podporovaných Izraelem. Rostoucí napětí a Trumpova rétorika okamžitě vyhnaly ceny ropy na trzích směrem nahoru.

Šéfka Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaric varovala, že útoky na civilní infrastrukturu nesmí být normou. Šéfka MMF zase upozornila, že válka přinese vyšší inflaci a zpomalení globálního ekonomického růstu. Izrael také oznámil zničení největšího íránského petrochemického komplexu a zabití šéfa rozvědky Revolučních gard, generálmajora Madžída Chademího.

Saúdská Arábie v úterý zachytila sedm balistických raket mířících na její východní regiony. Trosky těchto střel dopadly do blízkosti energetických zařízení. Zprávy o explozích přicházejí také z iráckého Kurdistánu, kde byly hlášeny výbuchy poblíž letiště v Erbilu.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Prezident Trump

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

Donald Trump Írán

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle

Írán reagoval na nejnovější výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který neváhal použít i sprostá slova. Teherán varoval před mnohem ničivější odvetou, pokud Američané a Izraelci zaútočí na civilní cíle. Trump opakovaně hrozí útokem na energetiku a klíčovou dopravní infrastrukturu. 

Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Po sérii rekordně teplých dní čeká Česko v nadcházejícím týdnu citelné ochlazení a návrat k typickému dubnovému počasí. Pondělí odstartuje s oblačnou oblohou, přičemž v severovýchodní části území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové. Během dne se však oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 11 a 15 °C, na severu Čech bude kolem 10 °C.

