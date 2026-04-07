Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.
Během svého vystoupení v Bílém domě Trump zdůraznil, že se touto problematikou nijak netrápí. Podle jeho vyjádření je skutečným válečným zločinem spíše vlastnictví jaderné zbraně. Prezident se také odmítl vyjádřit k tomu, zda budou z útoků vyjmuty jakékoli civilní cíle.
Íránská strana v pondělí odmítla návrh na pětačtyřicetidenní příměří a požaduje trvalé ukončení celého konfliktu. Vedoucí íránské diplomatické mise v Káhiře Mojtaba Ferdousi Pour uvedl pro agenturu Associated Press jasné podmínky. Teherán podle něj přijme konec války pouze s garancemi, že země nebude v budoucnu znovu napadena.
Trump na tiskové konferenci prohlásil, že celý Írán může být zlikvidován během jediné noci. Naznačil přitom, že by se tak mohlo stát již v noci na středu. Pokud nedojde k dohodě, mají být podle jeho slov do středeční půlnoci zdecimovány všechny mosty v zemi.
Hrozba se týká také energetické sítě, kdy prezident varoval, že každá íránská elektrárna bude vyřazena z provozu. Podle jeho popisu budou tyto objekty hořet nebo explodovat a již nikdy nebudou moci sloužit svému účelu. Napětí eskalovalo poté, co Izrael a USA provedly v pondělí vlnu útoků, které si vyžádaly přes 25 obětí.
Írán na tyto údery odpověděl odpálením raket na Izrael a své sousedy v Perském zálivu. Na sociálních sítích a v médiích se objevily záběry zničených budov, například v areálu Grand Hosseiniyeh v íránském Zandžánu. Tamní úřady potvrdily, že místo zasáhly americko-izraelské nálety během uplynulého víkendu.
Rada bezpečnosti OSN má v úterý hlasovat o rezoluci na ochranu komerční dopravy v Hormuzském průlivu. Očekává se však, že dokument bude výrazně oslaben kvůli postoji Číny. Peking jako držitel práva veta odmítá autorizaci použití síly v této oblasti.
Izraelská armáda v úterý ráno oznámila dokončení další vlny náletů zaměřených na íránskou infrastrukturu v Teheránu i dalších regionech. Krátce poté byly z Íránu směrem na Izrael vypáleny další střely. Izraelské obranné systémy byly aktivovány, aby tyto útočící rakety zneškodnily.
Další izraelské údery zasáhly tři letiště v íránské metropoli, kde bylo cílem několik letadel a vrtulníků. Mezitím Světová zdravotnická organizace přerušila evakuace pacientů z Gazy do Egypta. Důvodem bylo pondělní zabití jednoho z jejích smluvních pracovníků přímo v Gaze.
Situace v Gaze zůstává kritická, když izraelský nálet zabil nejméně deset lidí poblíž školy sloužící jako úkryt pro vysídlené osoby. Před tímto útokem údajně došlo ke střetům mezi Palestinci a členy milicí podporovaných Izraelem. Rostoucí napětí a Trumpova rétorika okamžitě vyhnaly ceny ropy na trzích směrem nahoru.
Šéfka Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaric varovala, že útoky na civilní infrastrukturu nesmí být normou. Šéfka MMF zase upozornila, že válka přinese vyšší inflaci a zpomalení globálního ekonomického růstu. Izrael také oznámil zničení největšího íránského petrochemického komplexu a zabití šéfa rozvědky Revolučních gard, generálmajora Madžída Chademího.
Saúdská Arábie v úterý zachytila sedm balistických raket mířících na její východní regiony. Trosky těchto střel dopadly do blízkosti energetických zařízení. Zprávy o explozích přicházejí také z iráckého Kurdistánu, kde byly hlášeny výbuchy poblíž letiště v Erbilu.
