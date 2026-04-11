Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě

Bílý dům oficiálně odhalil ambiciózní plány na výstavbu monumentálního vítězného oblouku, který má vyrůst přímo v hlavním městě Spojených států. Projekt, pro nějž se vžil název „Arc de Trump“, představil sám prezident Donald Trump. Ten neskrývá nadšení a na sociálních sítích uvedl, že půjde o největší a nejkrásnější triumfální oblouk na celém světě, který bude sloužit Američanům po mnoho nadcházejících desetiletí.
Navržený monument má dosahovat výšky 76 metrů, čímž by výrazně převýšil budovu Kapitolu i Lincolnův památník. Celkový design sází na okázalost a bohaté zlaté zdobení. Na vrcholu oblouku by měla být umístěna koruna a pochodeň připomínající Sochu Svobody, přičemž stavbu mají střežit čtyři zlaté sochy lvů a dva orli. Chybět nebude ani zlatý nápis „Jeden národ pod Bohem“.
Administrativa již oficiálně podala plány ke Komisi pro výtvarná umění. Tento panel, složený převážně z Trumpových spojenců, by měl návrh posoudit během příštího týdne. Podle vyjádření mluvčího Bílého domu Davise Ingla má oblouk sloužit jako vizuální připomínka hrdinských obětí, které Američané přinesli během 250leté historie země v boji za svobodu.
Financování projektu bude vícezdrojové. Část nákladů pokryjí američtí poplatníci prostřednictvím Národní nadace pro humanitní vědy (NEH), která má na projekt vyčlenit 2 miliony dolarů ze speciálních fondů a dalších 13 milionů v rámci doplňkového financování. Trump navíc prohlásil, že na stavbu využije i zbývající prostředky ze svého dříve oznámeného a již plně profinancovaného projektu nového reprezentačního sálu.
Prezidentova vize umístění je strategická a symbolická. Trump si přeje, aby oblouk vítal lidi přijíždějící do srdce metropole z Arlingtonského národního hřbitova přes Memorial Bridge. Podle jeho slov lidé při přejezdu tohoto mostu k Lincolnovu památníku cítí, že na tomto místě „má něco stát“. Inspirací mu byl slavný Vítězný oblouk v Paříži, který chce tímto americkým projektem překonat.
„Arc de Trump“ je však jen jedním z mnoha kroků, kterými se prezident snaží přetvořit tvář Washingtonu D.C. Vedle rozsáhlých interiérových změn v Bílém domě a zmíněného sálu se chystají i úpravy kulturních institucí. Známé Kennedyho centrum pro divadelní umění, které bylo nově přejmenováno tak, aby zahrnovalo i Trumpovo jméno, čeká od července dvouletá uzávěra kvůli rozsáhlé rekonstrukci.
Tyto snahy o architektonickou proměnu hlavního města se však neobejdou bez odporu. Skupiny pro ochranu historických památek již podaly žaloby, kterými se snaží těmto zásadním změnám v krajině Washingtonu zabránit. Projekt oblouku tak čelí podobným právním překážkám jako jiné prezidentovy stavební záměry.
Kromě triumfálního oblouku jsou v běhu také plány na vybudování zcela nového památníku s názvem Národní zahrada amerických hrdinů. I pro tento monument se v současné době hledá vhodné místo přímo v oblasti Washingtonu D.C. Podle deníku Washington Post by mělo jít o další výrazný prvek, který doplní prezidentovu vizi nové podoby národní metropole.
Související
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Ceny Anděl 2025 předány. Uspěli Michal Prokop, James Cole i Gufrau a Victor Kal
před 58 minutami
Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě
před 2 hodinami
Trump plánuje udělit milost každému, kdo se přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop
před 3 hodinami
CNN: Američané odcházejí z USA do zemí jako je Česko. Hledají bezpečí, nižší náklady a pomalejší tempo
před 4 hodinami
Tesla slaví. První evropská země schválila autonomní řízení FSD
před 4 hodinami
Jednání o ukončení války v Íránu narazilo na nečekaný problém: Teherán neví, kam dal miny
před 6 hodinami
Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje
před 6 hodinami
V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA
před 7 hodinami
Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku
před 8 hodinami
Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident
před 10 hodinami
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
před 11 hodinami
Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028
před 12 hodinami
Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den
před 13 hodinami
Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi
před 15 hodinami
Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu
včera
Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty
včera
Praha prozradila, jak Dvorecký most změní hromadnou dopravu
včera
Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné
včera
Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko
včera
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
Dlouhotrvající slovní válka mezi současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a slavným hercem Georgem Clooneym se opět rozhořela. Clooney zkritizoval politika za jeho výhrůžky Íránu v uplynulých dnech. Bílý dům následně prudce reagoval.
Zdroj: Lucie Podzimková