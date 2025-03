Bílý dům potvrdil, že Trump zastavil vojenskou pomoc Kyjevu. Dopad bude obrovský, Ukrajina vydrží do léta, tvrdí experti

Pozastavení pomoci, které bylo schváleno po sérii jednání Trumpa s předními bezpečnostními poradci, by mohlo mít vážné dopady na schopnost Ukrajiny pokračovat v boji proti ruským silám.

Podle jednoho z představitelů zůstane tento krok v platnosti, dokud Zelenskyj veřejně nepřislíbí ochotu jednat o mírových rozhovorech. Tento krok tak prakticky nutí Ukrajinu k jednacímu stolu pod hrozbou dalších ztrát na bojišti.

„Prezident dal jasně najevo, že jeho cílem je mír. Potřebujeme, aby naši partneři sdíleli tento závazek. Pomoc pozastavujeme a přehodnocujeme, abychom se ujistili, že přispívá k nalezení řešení,“ uvedl představitel Bílého domu.

Napětí mezi Spojenými státy a Ukrajinou v posledních týdnech narůstalo. Trump několikrát zopakoval ruské narativy, když nepravdivě tvrdil, že válku začala Ukrajina, a označil Zelenského za diktátora. Jeho rozhodnutí zastavit vojenskou pomoc má však dalekosáhlé důsledky, které by mohly změnit dynamiku konfliktu a posílit pozici ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podle amerických úředníků se pozastavení pomoci vztahuje na veškeré vojenské vybavení, které dosud nebylo přepraveno na Ukrajinu. Tento krok je přímou reakcí na Trumpovo rozhořčení z chování Zelenského při jejich posledním setkání.

Podle západních představitelů může Ukrajina pokračovat v bojových operacích ještě několik týdnů, možná až do začátku léta, než se dopady pozastavení pomoci naplno projeví. Administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena se v posledních týdnech snažila urychleně odeslat zásoby moderních zbraní, včetně raket dlouhého doletu ATACMS, které umožňují Ukrajině útočit hluboko na ruském území.

Evropské státy by teoreticky mohly částečně nahradit americké dodávky dělostřelecké munice, ale nejmodernější zbraně, které Ukrajina používá, pocházejí především ze Spojených států.

„Dopad bude obrovský, nazval bych to ochromujícím,“ uvedl Mark Cancian z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Podle něj se dopady pozastavení pomoci projeví do dvou až čtyř měsíců, přičemž dodávky z evropských zemí pomohou Kyjevu udržet se v boji jen po omezenou dobu.

„Frontové linie by se nadále prohýbaly a nakonec by se prolomily. Ukrajina by musela přijmout pro ni nepříznivou – možná až katastrofální – mírovou dohodu,“ varoval Cancian.

Podle něj může Trumpova administrativa přerušit i další formy podpory, včetně sdílení zpravodajských informací a výcviku ukrajinských sil. „Možná existuje cesta ven, ale bude to pro Zelenského extrémně ponižující,“ dodal.

Pozastavení pomoci přichází den poté, co obranný představitel USA pro CNN uvedl, že dodávky vojenské pomoci schválené Bidenovou administrativou nadále proudí. Ty zahrnovaly klíčovou munici, jako jsou protitankové zbraně a tisíce kusů dělostřelecké munice. Trumpovo rozhodnutí však tyto zásilky zmrazilo.

Rozhodnutí Bílého domu souvisí i s narůstajícím tlakem na Zelenského, aby uznal zhoršení vztahů s USA. Několik amerických představitelů naznačilo, že Trump a jeho poradci očekávají od Zelenského určitou formu omluvy, než budou pokračovat jednání o amerických investicích do ukrajinského těžebního sektoru nebo o obnově vojenské pomoci.

Republikánský senátor Marco Rubio dokonce veřejně vyzval Zelenského, aby se za páteční incident v Oválné pracovně omluvil.

Trumpův krok dále vyostřuje napětí mezi Spojenými státy a jejich evropskými spojenci, jako je Velká Británie a Francie, které v neděli na summitu v Londýně vyjádřily jasnou podporu Ukrajině.

„Evropa tento výpadek sama nezvládne,“ uvedl nejmenovaný americký představitel. Evropský diplomat rozhodnutí Trumpovy administrativy označil za „malicherné a špatné“ a varoval, že prohloubí nedůvěru ukrajinského lidu vůči USA.

Uvnitř Republikánské strany panují ohledně vojenské pomoci Ukrajině rozdílné názory. Senátor Markwayne Mullin, Trumpův spojenec, v pondělí prohlásil, že americká podpora Ukrajině „má své limity“.

„Američtí daňoví poplatníci jsou unaveni z financování této války a nevidí její konec,“ uvedl Mullin s tím, že pokud chce Zelenskyj pokračovat v jednáních o míru, Spojené státy mu v tom pomohou.

Naopak republikánská senátorka Susan Collinsová Trumpův krok odsoudila a zdůraznila, že Spojené státy by měly v podpoře Ukrajiny pokračovat.

„Je to Ukrajina, kdo prolévá krev,“ uvedla Collinsová a připomněla, že pomoc Kyjevu je v zájmu USA. „Putin se nezastaví jen u Ukrajiny,“ varovala.

Republikánský kongresman Brian Mast pro CNN uvedl, že pozastavení pomoci Ukrajině „bylo jednou z možností, o které se uvažovalo“.

„Lidé by měli počítat s tím, že ve hře jsou všechna řešení,“ dodal Mast.