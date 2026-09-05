Blanár si předvolává ruského velvyslance. Důvody jsou jiné než v Česku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. září 2026 17:09

Juraj Blanár
Juraj Blanár Foto: Facebook Juraj Blanár

Ruského velvyslance si po Česku předvolá i sousední Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár chce s diplomatem zastupujícím Moskvu řešit jeden z nedávných útoků na Kyjev, při němž bylo ohroženo i pracoviště slovenského velvyslanectví. 

Blanár důrazně odsoudil ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby, která se nachází nedaleko konzulárního oddělení slovenského velvyslanectví v Kyjevě. Podle ministra tam naštěstí nikdo nebyl, protože oddíl je z bezpečnostních důvodů využíván v omezení míře. 

Ficův spolupracovník zároveň oznámil, že si předvolá ruského velvyslance. "Vyzýváme Rusko, aby se zdrželo kroků, které mohou ohrozit životy a bezpečnost nevinných civilistů. Zároveň apelujeme na obě strany, aby se vyvarovaly další eskalace, která zvyšuje napětí a nepřispívá k mírovému řešení konfliktu," uvedl šéf slovenské diplomacie na facebooku. 

Z jiných důvodů si ve čtvrtek předvolal zástupce Moskvy český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Vicepremiér během jednání odsoudil incidenty, které se v poslední době odehrály v zemích Evropské unie, a vyjádřil plnou solidaritu Německu.

"Na základě přesvědčivých informací poskytnutých jak německou stranou, tak i na základě vlastních zjištění dvou českých tajných služeb ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, která tyto incidenty označila za provokace sloužící jiným zájmům. Ministr naopak apeloval na deeskalaci situace a vyzval k tomu, aby Rusko iniciativně přišlo s návrhy, které povedou k míru," sdělilo ministerstvo na webu. 

Macinka také informoval ruskou velvyslankyni, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruské federace reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná.

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Zdroj: Libor Novák

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