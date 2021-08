Český evakuační letoun odletěl z Kábulu, část tlumočníků stále čeká na pomoc

"Naši vojáci zasluhují úctu a poděkování. Šli za hranici svých možností, aby na palubu speciálu dostali co nejvíce lidí," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Českým diplomatům a vojákům poděkoval i ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), který zároveň potvrdil, že je na palubě i velvyslanec. Z Afghánistánu tak již byli evakuováni všichni čeští zaměstnanci zastoupení České republiky. Letadlo veze podle Kulhánka i malé děti. Čechů veze letadlo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 16.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová ČTK řekla, že na palubě je 87 pasažérů, informaci potvrdilo i ministerstvo obrany. Babiš Rádiu Z řekl, že česká armáda přepravuje i dva Poláky, protože v letadle bylo místo. Premiér avizoval, že o dalším případném letu do Kábulu se rozhodne dnes večer. Podle Davidové další krizový štáb ministerstva zahraničí, který otázku bude řešit, zasedne ve středu ráno, dnes už další letoun do Kábulu neodletí. Další možností je, že Česku s evakuací pomohou spojenci.

Babiš Rádiu Z také řekl, že o integraci evakuovaných Afghánců chce mluvit, až se rozhodnou, zda chtějí zůstat v ČR. Armáda uvedla, že afghánským tlumočníkům nepomáhá jenom s evakuací. "V Česku pro ně zajišťujeme ubytování, stravování, zdravotní péči a psychologickou podporu," napsala na twitteru.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům v Brně řekl, že evakuované Afghánce čeká deset dnů karantény. "Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu," uvedl. Následovat budou individuální rozhovory s evakuovanými o jejich budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, řekl. Podle Babiše je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě. Afghánci podle premiéra získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě, kde, nechtěl stejně jako Hamáček upřesnit.

Bližší okolnosti evakuace by měly být zodpovězeny na čtvrteční tiskové konferenci, které by se měl zúčastnit i velvyslanec Baloun, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí.

V Česku už v pondělí přistál první stroj, který přivezl 46 lidí. Dohromady tak podle Hamáčka Česko poskytne pomoc zhruba stovce afghánských pomocníků české ambasády a armády včetně jejich rodinných příslušníků.

Podle informací ČTK je situace na kábulském letišti extrémně složitá a nepřehledná, a to i kvůli přítomnosti Tálibánu. Na záchranu každého z evakuovaných musí čeští diplomaté a vojáci vynaložit veliké úsilí. Zdůraznili to také Babiš i Hamáček, poděkovali za práci lidem, kteří zařizovali nastoupení evakuovaných v Kábulu do letadla. Podle Babiše tálibové bránili přístupu na letiště.

Část tlumočníků stále čeká na pomoc poblíž kábulského letiště

Spolek Vlčí máky, který se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, je v kontaktu se sedmi bývalými tlumočníky. Na českou pomoc čekají poblíž kábulského letiště, odkud odlétají evakuační lety, společně s manželkami a dětmi.

Celkem jich je 25, řekla ČTK dnes odpoledne předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Později dodala, že některým z nich se podařilo dostat na letiště. Další skupině bývalých tlumočníků české armády se snaží pomoct jejich někdejší spolupracovníci.

Po ovládnutí Kábulu Tálibánem se západní země snaží z Afghánistánu evakuovat své diplomaty i spolupracovníky. Na letiště se snaží dostat tisíce Afghánců, kteří se islamistického hnutí obávají. Situace na mezinárodním letišti je ale podle dostupných informací extrémně složitá, komplikuje ji i přítomnost zástupců Tálibánu.

Česká vláda slíbila pomoct místním pracovníkům české ambasády a tlumočníkům, kteří mají platný kontrakt. Pomoc by se tak netýkala několika dalších spolupracovníků, kterým kontrakt skončil v minulých letech. Tito lidé se obávají o život svůj i svých rodin, protože se Tálibán lidem spolupracujícím s koaličními vojsky mstí. Podle pondělních informací spolku Vlčí máky byl již jeden z tlumočníků islamistickými milicemi zajat, po intervenci otce a sousedů byl zbitý propuštěn.

Podle dřívějších informací se česká pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků. Další se na seznam podařilo později doplnit. Pašková dnes dopoledne ČTK řekla, že je v kontaktu se sedmi dalšími, kteří zatím na pomoc čekají poblíž letiště. Mají s sebou šest manželek a 12 dětí. Snaží se držet pohromadě a čekají na další vývoj. Spolek Vlčí máky jejich aktuální i záložní kontakty předal představitelům české armády. Později Pašková dostala zprávu, že se někomu ze skupiny podařilo na letiště dostat.

Do pomoci tlumočníkům se zapojili i jejich čeští spolubojovníci, kteří se snaží podle informací Paškové pomoci další skupině. I o nich by měl být český generální štáb informován. Další z tlumočníků, který pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí, se dočkal pomoci již v pondělí, když se mu podařilo dostat do jiného evakuačního letu a v současné době by měl být na Ukrajině a měl by být posléze převezen do Česka.