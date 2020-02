Masakr v Idlibu musí skončit, je třeba došlápnout si na Rusko, zní z USA

Hrozivé vyvrcholení syrské války

Mnohé západní země se navíc potýkají s vnitřní polarizací a domácími politickými konflikty, přiznává renomovaný server. Dodává, že důsledkem je tragicky utlumená reakce na syrskou válku, která se nyní blíží hrozivému vyvrcholení v severosyrské provincii Idlib.

Podle OSN před novou ofenzivou jednotek režimu prezidenta Bašára Asada a jeho ruských a íránských spojenců uprchlo jen od loňského prosince na 900 tisíc lidí, včetně 500 tisíc dětí, upozorňuje editorial. Podotýká, že většina těchto civilistů se nachází v úzkém pásmu u tureckých hranic, které jsou zavřené.

Mnoho běženců se nemůže ukrýt před chladným počasím, konstatuje americký deník. Zmiňuje slova představitele OSN Marka Lowcocka z minulého týdne, že matky pálí plasty, aby udržely své děti v teple, ale ty přesto umírají zimou.

"Tento exodus záměrně vyvolala ruská a syrská letadla bezohledným bombardováním civilních cílů v Idlibu, který je největší odolávající baštou protiasadovských sil," pokračuje Washington Post. Zároveň připouští, že dominantní povstaleckou silou v oblasti jsou džihádisté napojení na al-Káidu, které Západ považuje za teroristy.

Aktuální ofenziva ale nerozlišuje mezi těmito bojovníky a více než třemi miliony civilistů v provincii, zdůrazňuje editorial. Připomíná, že v Idlibu se nacházejí i stovky tisíc uprchlíků z jiných částí Sýrie.

Jediným obráncem těchto zoufalých lidí je momentálně Turecko, které v posledních týdnech do regionu vyslalo tisíce vojáků, tanky a dělostřelectvo a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyhrožuje zahájením ofenzivy proti asadovským silám, pokud se do konce týdne nestáhnou, upozorňuje renomovaný deník. Vyzdvihuje, že již nyní jsou hlášeny střety mezi tureckými a syrskými jednotkami, které si měly vyžádat desítky životů, přičemž podle exilové lidskoprávní organizace SOHR v pondělí turecké pozice na jihu provincie bombardovala ruská a syrská letadla.

Na místě je koncentrovaný tlak

"Zdá se, že Erdoğan doufá, že dokáže vytvořit bezpečnou zónu táhnoucí se na 20 mil od hranice a zahrnující i metropoli provincie, město Idlib," píše washingtonský server. Dodává, že to by umožnilo přísun humanitární pomoci civilistům a zamezilo uprchlíkům přejít do Turecka, kde se již nyní nachází zhruba 3,6 milionu Syřanů.

Vypadá to, že také ruská vláda chce jistou bezpečnou zónu umožnit, ačkoliv zřejmě mnohem menší, připouští prestižní deník. Domnívá se, že z pohledu ruského prezidenta Vladimira Putina je ve hře vřelý vztah s Erdoğanem, který je budován na úkor tureckého spojenectví s USA a NATO.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Asadův režim je nicméně odhodlán získat Idlib pod svou kontrolu, a to za jakoukoliv lidskou cenu, obává se editorial. Poukazuje, že nemilosrdným rysem syrské války se staly ruské přísliby zkrocení Damašku, které následně nebyly splněny.

"Proto je tak naléhavé, aby Spojené státy a evropské země nyní vytvořily koncentrovaný tlak na Putina, aby ofenzivu omezil, vynutil si příměří a umožnil plný přísun humanitární pomoci do Idlibu," píše americký deník. Nabádá uvedené aktéry, aby dali Moskvě najevo, že zaplatí velkou cenu v podobě nových sankcí a ukončení evropských kroků ke zlepšení vzájemných vztahů, pokud masakr v Sýrii neskončí.