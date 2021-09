Tálibán zveřejnil seznam náměstků ministrů nové vlády, ani mezi nimi nejsou ženy

Tálibán po obsazení země slíbil, že bude respektovat ženská práva a že vytvoří vládu za účasti mnoha stran. Předem ale uvedl, že v jeho kabinetu nebudou ženy zastávat ministerské pozice, což se při jmenování také potvrdilo. Složení nové afghánské vlády vyvolalo ostrou mezinárodní kritiku i proto, že všichni ministři jsou členové Tálibánu, z nichž mnozí se nacházejí na sankčním seznamu OSN.

Tálibán vládu prezentoval jako přechodnou, neuvedl ale, jestli někdy v budoucnu hodlá v zemi uspořádat volby. V reakci na otázky dnes Mudžáhid podle AP složení kabinetu hájil, přičemž prohlásil, že mezi náměstky ministrů jsou i zástupci etnických menšin, včetně Hazárů. Ti na rozdíl od sunnitského Tálibánu vyznávají šíitskou větev islámu a v minulosti byli hnutím krutě pronásledování. Mudžáhid také řekl, že ženy by do vlády mohly být zařazeny později.

Podle agentury AP je po jmenování ministerských náměstků patrné, že Tálibán se nenechal nijak ovlivnit kritickými reakcemi ze světa a pokračuje v tvrdé linii, která charakterizovala jeho první vládu v letech 1996 až 2001. Tehdy ženy nemohly až na výjimky pracovat a vzdělávat se, musely nosit oděv zahalující celé tělo a domov směly opouštět jen v doprovodu mužského příbuzného.

Mluvčí Tálibánu Mudžáhid dnes slíbil, že dívkám navštěvujícím druhý stupeň základních škol a studentkám středních škol bude "co nejdříve" umožněn návrat do školních lavic. Od soboty byla výuka obnovena pro chlapce v této věkové kategorii, o dívkách ale Tálibán mlčel, což vzbudilo obavy o budoucnost ženského vzdělání v Afghánistánu.

Podobně jako v řadách ministrů jsou i mezi jejich náměstky obávání radikálové. Náměstkem ministra obrany se stal Abdul Kajjúm Zákir, který v minulosti působil jako šéf vojenské komise Tálibánu a byl vězněn na americké základně Guantánamo na Kubě. Náměstkem ministra vnitra byl jmenován Sadr Ibráhím, který svého času také vedl vojenskou komisi Tálibánu. U obou mužů se předpokládalo, že zaujmou vysoké vládní pozice, ale mezi ministry se jejich jména nakonec neobjevila.

Zákir se k Tálibánu údajně připojil v roce 1997 a v roce 2001 se ve městě Mazáre Šaríf vzdal americkým vojákům, kteří podnikli do Afghánistánu invazi po teroristických útocích na New York a Washington z 11. září 2001. V roce 2007 byl převezen z Guantánama do věznice Púli Čarkí v Kábulu a následující rok se dostal na svobodu. Poté se vrátil na bojiště a postupem času se stal jedním z nejvýznamnějších polních velitelů Tálibánu, který vedl řadu bojových misí proti zahraničním a afghánským vládním jednotkám.

O Zákirovi, který byl blízkým spolupracovníkem zemřelého vůdce Tálibánu mully Muhammada Umara, se mluvilo jako o možném novém ministrovi obrany. Nakonec tuto funkci získal mulla Muhammad Jakúb, syn mully Umara.

Sadr Ibráhím, který stejně jako Zákir vedl oddíly bojovníků Tálibánu v jihoafghánské provincii Hílmand, bude na ministerstvu vnitra náměstkem dalšího obávaného válečníka Sirádžuddína Hakkáního, jehož klan pochází z východní oblasti země poblíž hranice s Pákistánem.