V Turecku havaroval autobus s migranty, nejméně 12 lidí zemřelo

Nehoda se stala v provincii Van nedaleko hranic s Íránem. Vozidlo sjelo do příkopu a začalo hořet. Na záběrech místní televize jsou vidět záchranáři, jak se na kraji silnice starají o mnoho zraněných. Podle agentury Reuters úřady zadržely majitele autobusu.

Turecko je klíčovou tranzitní zemi při cestách utečenců z Blízkého východu a z Asie do Evropy. Migranti často přecházejí hranici z Íránu či z Iráku pěšky, načež se nechají převést do velkých tureckých měst, například do Ankary nebo Istanbulu.

Místní experti na migraci tvrdí, že snahy vydat se na cestu do Evropy podnítil oznámený úmysl Spojených států a NATO stáhnout své jednotky z Afghánistánu. Cesta přes Turecko se ale využívá dlouhodobě a často se na ní stávají i smrtelné nehody. Například loni v červnu se utopilo přes 60 utečenců v jezeře Van, když se potopila jejich loď.