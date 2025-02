Brilantní taktický manévr? Trump uvrhnul Evropu do nemožné pozice, pravděpodobně schválně

Tento plán vyvolal okamžité a ostré reakce jak na Blízkém východě, tak v Evropě. Zatímco v regionu se objevily obavy z narušení probíhajících příměří a vyjednávání mezi Izraelem a hnutím Hamás, v Evropě byla reakce jasná – spojenci USA tento návrh jednoznačně odmítají.

„Gaza patří Palestincům,“ prohlásil španělský ministr zahraničí. Francie návrh označila za „vážné porušení mezinárodního práva“ a generální tajemník OSN varoval před „etnickým čištěním“. Německý prezident Walter Steinmeier označil Trumpův plán za „nepřijatelný“ a šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková varovala, že by vedl „k novému utrpení a nenávisti“.

Trumpova rétorika postavila evropské vlády do složité pozice. Přestože mnozí lídři nesouhlasí s jeho návrhem, kritizovat Spojené státy – a zvláště Trumpa – je pro ně riskantní. Vztahy mezi Washingtonem a Evropou jsou napjaté už delší dobu, a Trumpovy nečekané kroky přispívají k jejich dalšímu zhoršování.

Zvlášť obtížné to má britský premiér Keir Starmer, který se snaží udržet co nejvstřícnější vztahy s americkým prezidentem. Trump nedávno naznačil, že Spojené království by mohlo být ušetřeno cel, která plánuje uvalit na Evropskou unii. Britský ministr zahraničí David Lammy tak musel volit slova opatrně: „Donald Trump má pravdu v tom, že Gaza leží v troskách,“ řekl a zároveň dodal, že Londýn nadále podporuje dvoustátní řešení konfliktu.

Podle analytiků může Trumpův návrh být spíše taktickým manévrem než reálným plánem. „Trump rád drží své protivníky v defenzivě. Už jsme to viděli mnohokrát – je to jeho způsob vyjednávání,“ uvedl Nathan Sales, bývalý koordinátor pro boj s terorismem v Trumpově administrativě.

Nicméně existuje obava, že tento přístup by mohl USA ještě více izolovat na mezinárodní scéně. „Evropa se bude muset hluboce zamyslet nad tím, jak chce nadále spolupracovat se Spojenými státy, které se čím dál více soustředí jen samy na sebe a stále méně podporují multilaterální uspořádání světa,“ varoval Jon B. Alterman, ředitel programu pro Blízký východ v Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu.

Trumpovo vedení se netají svým záměrem omezit americké zapojení v mezinárodních organizacích a institucích. Mezi jeho plány patří i rozpuštění Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která podporuje rozvojové projekty po celém světě.

Trumpův návrh na řešení situace v Gaze by mohl být jen předzvěstí dalších geopolitických otřesů. Evropští politici se obávají, že jeho postoj k Ukrajině by mohl vést k dalším rozporům mezi USA a jejich spojenci. Trump již dříve naznačil, že by mohl prosazovat územní ústupky vůči Rusku, což by pro NATO a EU znamenalo velkou výzvu.

Diplomaté doufají, že více světla do Trumpových plánů vnese nadcházející Mnichovská bezpečnostní konference, které se zúčastní klíčoví členové jeho administrativy, včetně ministra zahraničí Marca Rubia a viceprezidenta JD Vanceho.

Jedno je však jisté: pokud měl někdo pochybnosti o tom, že Trumpovo druhé funkční období přinese turbulence na mezinárodní scéně, nyní je mít nemusí.