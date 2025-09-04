Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě

Libor Novák

4. září 2025 10:03

Armáda Velké Británie
Armáda Velké Británie Foto: British Army

Británie a její spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu nejen před zahájením jednání o míru, ale také po uzavření případné mírové dohody. Uvedl to server BBC.

Podle britského ministra obrany Johna Healeyho, který se vyjádřil v Kyjevě, mají spojenci v úmyslu zajistit, aby ukrajinské nebe, moře i pevnina zůstaly v bezpečí. Toto prohlášení zaznělo před klíčovým setkáním v Paříži, které se konalo ve čtvrtek, a bylo reakcí na vzdorné vzkazy, které ruský prezident Vladimir Putin poslal z Číny.

Putin, který se setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce, se vyjádřil, že možné řešení konfliktu je v dohledu, pokud „zvítězí zdravý rozum“. Dále prohlásil, že v opačném případě bude muset Rusko splnit všechny své cíle vojenskou silou. Ruský prezident také zopakoval své maximalistické požadavky, mezi něž patří, aby Ukrajina ukončila údajnou diskriminaci etnických Rusů.

Pokud jde o setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, Putin si z této myšlenky dělal legraci, když řekl, že by se Zelensky mohl vždy stavit v Moskvě, což ukrajinský ministr zahraničí okamžitě označil za nepřijatelný návrh. Healey v tomto kontextu chválil Trumpa za to, že se pokouší přivést Putina k jednání a že nevyloučil žádné možnosti.

Přestože se Putin i Trump setkali už dříve, k mírovým rozhovorům nedošlo a ruské letecké útoky na Ukrajinu naopak zesílily. Ve středu v noci bylo na Ukrajinu vypuštěno více než 500 dronů a 24 řízených střel. Tyto útoky často zasahují civilní cíle a způsobují rozsáhlé škody a ztráty na životech. Mnoho Ukrajinců, například Ihor Maharynsky, který při jednom z útoků ztratil manželku, vidí mír jako naprosto nereálnou možnost a zuří na Trumpa za to, že se s Putinem vůbec setkal.

Na pařížské setkání dorazili zástupci zemí z takzvané Koalice ochotných. Cílem skupiny je zajistit Ukrajině bezpečnostní záruky. Zdroje z Elysejského paláce uvedly, že skupina je připravena poskytnout tyto záruky, ale čeká na potvrzení, že se Spojené státy stanou garantem. Podmínkou pro rozmístění evropských vojsk je příměří, o kterém mají jednat Američané s Rusy.

Podle Healeyho Británie a její spojenci z Koalice ochotných neváhají vyvinout další ekonomický tlak na Putina a poskytnout Ukrajině další pomoc, aby mohla pokračovat v boji. Důkazem je například převedení jedné miliardy liber ze zabavených ruských aktiv na vojenskou pomoc pro Ukrajinu.

Healey ovšem odmítl prozradit podrobnosti o plánovaném rozmístění vojsk, protože by to „učinilo Putina moudřejším“. Podobně se vyjádřila i německá vláda, která prozatím vyloučila vyslání svých vojáků k monitorování případného míru na Ukrajině. Prioritou je prozatím přesvědčit Rusko k příměří. 

před 1 hodinou

Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.

Související

válka na Ukrajině Armáda U.K.

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Zdroj: Libor Novák

