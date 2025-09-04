Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě

Británie a její spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu nejen před zahájením jednání o míru, ale také po uzavření případné mírové dohody. Uvedl to server BBC.
Podle britského ministra obrany Johna Healeyho, který se vyjádřil v Kyjevě, mají spojenci v úmyslu zajistit, aby ukrajinské nebe, moře i pevnina zůstaly v bezpečí. Toto prohlášení zaznělo před klíčovým setkáním v Paříži, které se konalo ve čtvrtek, a bylo reakcí na vzdorné vzkazy, které ruský prezident Vladimir Putin poslal z Číny.
Putin, který se setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce, se vyjádřil, že možné řešení konfliktu je v dohledu, pokud „zvítězí zdravý rozum“. Dále prohlásil, že v opačném případě bude muset Rusko splnit všechny své cíle vojenskou silou. Ruský prezident také zopakoval své maximalistické požadavky, mezi něž patří, aby Ukrajina ukončila údajnou diskriminaci etnických Rusů.
Pokud jde o setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, Putin si z této myšlenky dělal legraci, když řekl, že by se Zelensky mohl vždy stavit v Moskvě, což ukrajinský ministr zahraničí okamžitě označil za nepřijatelný návrh. Healey v tomto kontextu chválil Trumpa za to, že se pokouší přivést Putina k jednání a že nevyloučil žádné možnosti.
Přestože se Putin i Trump setkali už dříve, k mírovým rozhovorům nedošlo a ruské letecké útoky na Ukrajinu naopak zesílily. Ve středu v noci bylo na Ukrajinu vypuštěno více než 500 dronů a 24 řízených střel. Tyto útoky často zasahují civilní cíle a způsobují rozsáhlé škody a ztráty na životech. Mnoho Ukrajinců, například Ihor Maharynsky, který při jednom z útoků ztratil manželku, vidí mír jako naprosto nereálnou možnost a zuří na Trumpa za to, že se s Putinem vůbec setkal.
Na pařížské setkání dorazili zástupci zemí z takzvané Koalice ochotných. Cílem skupiny je zajistit Ukrajině bezpečnostní záruky. Zdroje z Elysejského paláce uvedly, že skupina je připravena poskytnout tyto záruky, ale čeká na potvrzení, že se Spojené státy stanou garantem. Podmínkou pro rozmístění evropských vojsk je příměří, o kterém mají jednat Američané s Rusy.
Podle Healeyho Británie a její spojenci z Koalice ochotných neváhají vyvinout další ekonomický tlak na Putina a poskytnout Ukrajině další pomoc, aby mohla pokračovat v boji. Důkazem je například převedení jedné miliardy liber ze zabavených ruských aktiv na vojenskou pomoc pro Ukrajinu.
Healey ovšem odmítl prozradit podrobnosti o plánovaném rozmístění vojsk, protože by to „učinilo Putina moudřejším“. Podobně se vyjádřila i německá vláda, která prozatím vyloučila vyslání svých vojáků k monitorování případného míru na Ukrajině. Prioritou je prozatím přesvědčit Rusko k příměří.
Související
Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
válka na Ukrajině , Armáda U.K.
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza
před 1 hodinou
Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.
před 2 hodinami
Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě
před 2 hodinami
BBC: Vojenská přehlídka v Pekingu ukázala celému světu rostoucí moc Číny. Vzniká nové centrum světové moci
před 3 hodinami
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
před 5 hodinami
Léto může pokračovat, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena
včera
Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého
včera
Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře
včera
Útok na Babiše se nadále vyšetřuje. Policisté mluví s ním i s pachatelem
včera
Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety. Život automobilové legendy má temnou stránku
včera
Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto
včera
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
včera
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
včera
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
včera
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
včera
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
včera
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
včera
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
včera
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
Velkolepá vojenská přehlídka v Pekingu nebyla jen připomínkou konce druhé světové války, ale především jasnou ukázkou síly Číny. Pečlivě organizovaná show, kde se desetitisíce vojáků pohybovaly s naprostou přesností a synchronizací, působila jako dokonalé představení. Přehlídka měla silný účinek na přítomné, kteří doslova cítili dunění tanků a řev proudových motorů.
Zdroj: Libor Novák