Bude mít EU vlastní ICE? Lidskoprávní organizace bijí na poplach

Více než 70 lidskoprávních organizací vyzvalo Evropskou unii k odmítnutí nového plánu na zvýšení počtu deportací osob bez platného povolení k pobytu. Podle těchto skupin hrozí, že se veřejné služby a běžné komunitní interakce promění v nástroje tvrdého vymáhání imigračních zákonů po vzoru americké agentury ICE. Varují před vznikem systému založeném na sledování a raziích, které zasáhnou do každodenního života obyvatel kontinentu.
Evropská komise předložila tento návrh již loni v březnu s cílem zefektivnit vyhošťování lidí, kteří v Unii pobývají nelegálně. Součástí plánu je i kontroverzní možnost posílat migranty do mimounijních offshore center. Návrh nařízení o vymáhání nyní čeká na schválení poslanci Evropského parlamentu, přičemž jeho prosazování nabralo na síle po úspěchu krajní pravice v evropských volbách v roce 2024.
V pondělním společném prohlášení 75 organizací z celé Evropy uvedlo, že schválení těchto plánů by mohlo normalizovat domovní prohlídky a plošné sledování. Podle signatářů by se tak upevnil represivní systém poháněný krajně pravicovou rétorikou, který staví na rasovém profilování a podezřívavosti. Organizace ve svém textu připomněly, že Evropa má z vlastní historie zkušenosti s tím, kam až může vést systém založený na hledání obětních beránků.
Evropská komise naopak své návrhy hájí jako moderní postupy, které mají zvýšit míru návratů neúspěšných žadatelů o azyl nebo lidí s propadlými vízy. V současné době je do zemí původu úspěšně navrácen pouze jeden z pěti lidí bez práva na pobyt, což je statistika, která se v posledních letech téměř nemění. Nová pravidla mají tento stav radikálně změnit skrze přísnější dohled a donucovací prostředky.
Jedním z nejvíce kritizovaných bodů je opatření, které by policii umožnilo prohledávat soukromé domovy a další relevantní prostory bez nutnosti soudního příkazu. Michele LeVoyová z Platformy pro mezinárodní spolupráci v oblasti migrantů bez dokladů varovala, že Evropa nemůže kritizovat drsné metody ve Spojených státech a zároveň zavádět stejné praktiky na svém území. Takové razie by se podle ní staly realitou nejen v soukromí, ale i na pracovištích a ve veřejném prostoru.
Dalším rizikem je navrhovaná povinnost veřejných služeb hlásit osoby bez dokladů úřadům. To by pravděpodobně odradilo lidi od vyhledávání základní zdravotní péče, vzdělávání nebo sociální pomoci. Humanitární organizace Médecins du Monde poukazuje na příklad z USA, kde podobné kroky vedly k veřejné zdravotní krizi. Těhotné ženy a nemocní se tam vyhýbají lékařům i v ohrožení života, což může mít vážné dopady na celkové veřejné zdraví.
Ke kritice se koncem ledna připojilo i 16 expertů OSN na lidská práva, kteří v devatenáctistránkovém dopise vyjádřili obavy z rozporu s mezinárodními závazky. OSN zpochybňuje motivaci EU a naznačuje, že návrh může být pokusem svalit vinu za domácí sociální problémy, jako je například bytová krize, na migranty. Sugesce, že odstranění migrantů vyřeší hlubší strukturální potíže společnosti, je podle expertů nesprávná a stigmatizující.
Signatáři prohlášení také varují před hromadným sběrem osobních údajů a jejich snadnějším sdílením mezi policejními složkami napříč členskými státy. Alamara Khwaja Bettum z organizace Statewatch zdůraznila, že zvýšený dohled a rasové profilování nesníží migraci, ale pouze posílí rasismus a agendu krajní pravice. Podle ní by tato opatření mohla mít katastrofální dopad na základní občanské svobody všech obyvatel Evropské unie.
Výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu má o návrhu hlasovat začátkem března. Situace se vyostřila poté, co se středopravicoví a krajně pravicoví europoslanci spojili, aby podpořili změny umožňující deportace i do zemí, ke kterým uprchlíci nemají žádný vztah. Emmanuel Achiri z Evropské sítě proti rasismu uzavřel, že návrh je přímým útokem na marginalizované komunity a nemá místo v unii, která tvrdí, že bojuje proti strukturálnímu rasismu.
Související
EU zatím nemůže nabídnout Ukrajině datum vstupu, shodují se někteří lídři
Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum
Aktuálně se děje
před 20 minutami
V Praze opět roste počet případů žloutenky
před 1 hodinou
Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí
před 1 hodinou
Bude mít EU vlastní ICE? Lidskoprávní organizace bijí na poplach
před 2 hodinami
Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou
před 3 hodinami
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
před 4 hodinami
Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí
včera
První vyjádření z USA: Washington nemá důvod zpochybňovat, že byl Navalnyj zavražděn, prohlásil Rubio
včera
Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne
včera
Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10
včera
Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále
včera
Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce
včera
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
včera
Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku
včera
České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení
včera
Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla
včera
Evropa dostala od Trumpa kopanec do zadku, rozhodně ale nečelí civilizačnímu zániku, shodli se lídři
Aktualizováno včera
Macinka se na MSC střetl s Clintonovou, obhajoval Trumpovu politiku
včera
Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou
včera
EU zatím nemůže nabídnout Ukrajině datum vstupu, shodují se někteří lídři
včera
Hokejisté Slovenska nečekaně postupují přímo do čtvrtfinále, i přes svou prohru se Švédy
Svým dalším hracím dnem pokračoval v olympijském Miláně hokejový turnaj. Tou asi nejvýznamnější zprávou je, že dalším přímým postupujícím do čtvrtfinále tohoto ostře sledovaného turnaje je vedle Kanady i Slovensko. Stalo se tak paradoxně poté, co naši východní sousedé prohráli svůj poslední zápas ve skupině B se Švédskem 3:5, ovšem právě rozdíl dvou branek byla pro přímý postup důležitá. Definitivně o slovenském přímém postupu rozhodla vysoká výhra Finska nad Itálií 11:0. Lotyšům se povedlo ve skupině C otočit a zvítězit v zápase s Německem. USA pak večer porazila Dánsko 6:3, i když ze začátku měly se svým severským soupeřem potíže.
Zdroj: David Holub