„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ hlásá Starmer a slibuje odstřihnout Rusko od financování

Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že spojenecká koalice je odhodlána jednat s cílem odstřihnout ruskou ropu a plyn od globálního trhu, aby zastavila financování války Kremlu. Podle něj je nezbytné urychleně uvolnit prostředky ze zmrazených ruských aktiv a zahájit proces válečných reparací.
Starmer zdůraznil, že „budoucnost Ukrajiny je naší budoucností“. Spojenci jsou odhodláni „zvýšit tlak na Putina“ a dovést ho k seriózním jednáním. Velká Británie v tomto ohledu dodá Ukrajině dodatečné rakety, které mají posílit protivzdušnou obranu během zimy. Koalice bude navíc i nadále udržovat vojenský tlak na ruského prezidenta a pracovat na multinárodní bezpečnostní dohodě pro dobu, až zavládne mír.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci vyzdvihl nedávné sankce, které vyhlásily Spojené státy. Zároveň však varoval, že Putin se nás snaží „rozdělit“. Zelenskyj označil rozhodnutí o zmrazených ruských aktivech za „zásadní“ pro Ukrajinu. Existuje na něj sice politická shoda, ale doufá, že brzy bude následovat i „praktické rozhodnutí“.
Ačkoliv Ukrajina od začátku války výrazně zvýšila domácí produkci zbraní a nyní si zajišťuje skoro 60 % svých potřeb, stále zůstává závislá na západních dodávkách protiletadlových systémů a raket. Tento týden Ukrajina použila britskou raketu Storm Shadow k bombardování ruského závodu na výbušniny v Brjansku. Spojené státy však zatím stále odmítají dodat střely Tomahawk.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vyzvala spojence, aby nejpozději do Vánoc nalezli řešení pro reparační půjčky pro Ukrajinu. Prohlásila, že je „jisté“, že se to podaří, a je odhodlaná dočkat se rozhodnutí před Štědrým dnem, aby bylo možné zajistit financování Ukrajiny na další roky. Premiér Nizozemska Mark Rutte k otázce dodávek raket Tomahawk prohlásil, že je na individuálních spojencích, aby se rozhodli, jaké zbraně poskytnou. Uvedl, že dodávka raket Tomahawk americkým prezidentem zůstává „přezkoumávána“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek jednal s končícím českým premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle Zelenského se jednalo o dalších možnostech české podpory Kyjeva. Fiala po jednání zdůraznil, že bude Ukrajinu podporovat i z opozičních lavic.
Zdroj: Jan Hrabě