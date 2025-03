Byl to sarkasmus. Trump bere zpět slova o ukončení války za 24 hodin

Trump byl na svůj slib ohledně ukončení války na Ukrajině dotázán v rozhovoru pro pořad Full Measure. "Byl jsem tak trochu sarkastický, když jsem to říkal," říká americký prezident ve zveřejněném klipu. Pořad bude v plné délce odvysílán v neděli.

Šéf Bílého domu vzápětí zdůraznil, že jeho snahy o dosažení míru jsou vážně míněné. "Myslím opravdu vážně, že to chci opravdu vyřešit. A myslím si, že budu úspěšný," dodal Trump. Podle serveru Euronews jde o překvapivé přiznání u politika, který je známý svými přehnanými výroky.

"Umírají Rusové i Ukrajinci. Chci, aby přestali umírat. A dosáhnu toho za 24 hodin," prohlásil Trump již v květnu 2023 v debatě stanice CNN. Loni v září se v duelu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou nechal slyšet, že válku vyřeší už předtím, než nastoupí do úřadu. "Pokud vyhraju (volby), tak udělám to, že si promluvím s jedním (lídrem válčících zemí), promluvím si s druhým a dám je dohromady," tvrdil ještě jako kandidát na opětovné zvolení do Bílého domu.

Trump v pátek na sociální síti Truth Social napsal, že měl ve čtvrtek dobrou a produktivní diskuzi s ruským protějškem Vladimirem Putinem. "Je tu velmi dobrá šance, že tato hrozná a krvavá válka konečně dospěje ke konci," uvedl.

Podle amerického lídra jsou v současnosti tisíce ukrajinských vojáků v kompletním obklíčení a ve špatné a zranitelné pozici. "Požádal jsem prezidenta Putina, aby ušetřil jejich životy. Byl by to strašný masakr, jaký jsme neviděli od druhé světové války," dodal.