Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír

Libor Novák

19. září 2025 12:53

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Bývalý šéf britské rozvědky MI6, Richard Moore, varuje, že nevidí žádné důkazy, že by měl ruský prezident Vladimir Putin zájem o mírové jednání, které by nevedlo ke kapitulaci Ukrajiny. Podle Moorea chce Putin „vnutit svou imperiální vůli všemi dostupnými prostředky,“ ale nemůže uspět.

Moore ve svém projevu v Istanbulu řekl, že Putin „nás tahá za nos“ sliby o pokroku v míru. „Upřímně řečeno, Putin si ukousl větší sousto, než mohl spolknout. Myslel si, že vyhraje snadné vítězství. On, ale i mnozí další, podcenil Ukrajince,“ uvedl.

Podle něj se Putin snaží přesvědčit svět, že ruské vítězství je nevyhnutelné, ale lže. Leže světu, svým lidem a možná i sám sobě. Moore dodal, že Putin „ručí budoucností své země za svůj vlastní osobní odkaz a pokřivenou verzi historie,“ a válka tento úpadek pouze urychluje.

Mezitím evropští lídři dostali pozvánku na neformální setkání Rady Evropy, které se uskuteční 1. října v Kodani. Prezident Evropské rady António Costa uvedl, že hlavním tématem schůzky bude posílení společné evropské obrany a podpora Ukrajiny.

Diskuze proběhnou také v kontextu nedávných narušení vzdušného prostoru Polska a Rumunska ruskými drony. Od lídrů se očekává, že budou jednat o tom, jak splnit cíle pro obrannou připravenost do roku 2030, a o tom, co dalšího je možné udělat pro podporu Ukrajiny.

Pozvánka přichází po Costově nedávném turné po 23 zemích EU, během kterého se chtěl seznámit s prioritami jednotlivých vlád. Ačkoli se názory na řešení situace mohou lišit, všichni lídři se shodují na potřebě budovat rychlejší, strategicky autonomnější Evropu, která bude soběstačnější. Koncem října se bude konat další zasedání Evropské rady, tentokrát v Bruselu.

Evropská unie navíc plánuje představit už 19. balíček sankcí proti Rusku, které se mají zaměřit mimo jiné na kryptoměny, banky a energetiku. Podle nepotvrzených zpráv EU zvažuje, že uvalí sankce i na čínské a indické společnosti, které pomáhají Rusku s obchodováním s ropou.

Tento krok souvisí s rostoucím tlakem ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby EU zrychlila své plány na omezení ruské ropy. Trump, který se nedávno setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, řekl, že USA nemůžou pomáhat Evropanům tlačit na Rusko, když Evropa odebírá ruskou ropu. „To není fér vůči Spojeným státům a to nemůžeme mít,“ dodal. 

včera

Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká

Ve svém dnešním prohlášení Donald Trump vyjádřil naději na brzké ukončení konfliktu na Ukrajině, ale dodal, že se tato situace Spojených států netýká. Zároveň připustil, že se řešení války ukázalo být složitější, než původně očekával, a že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Vladimír Putin mi6

Aktuálně se děje

před 15 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno před 1 hodinou

Otevírání obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka Prohlédněte si galerii

Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

před 2 hodinami

Jednání o vyslovení nedůvěry vlády (17.6.2025)

Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“

Politici opět slibují zázraky – levnější hypotéky, vyšší důchody, víc bytů, vyšší mzdy. Jenže rozpočet praská ve švech a o nutném zvýšení daní, pokud mají být tyto honosné sliby skutečně splněny, raději nikdo nemluví. Všichni čekají, že to vyřeší „někdo jiný“. A tím „někým“ budeme zřejmě zase my všichni. Stejně, jako tomu bylo vždycky.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows

Pražské nebe ve čtvrtek zaplnila výjimečná letecká show. Nad Karlovým mostem se v rámci Dne Vzdušných sil AČR a k připomínce 80 let od konce druhé světové války představily v doprovodu britské akrobatické skupiny Red Arrows i české stíhačky JAS-39 Gripen.

včera

včera

včera

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.

včera

Gaza

OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální

Situace v Gaze se stává podle OSN "nic menšího než katastrofální". V současné době izraelské tanky a jednotky pokračují v postupu, což vyvolává rostoucí mezinárodní odsouzení. Izraelská armáda provádí v Gaze pozemní ofenzivu, jejímž cílem je zničit infrastrukturu teroristů a eliminovat ozbrojence Hamásu, o nichž se domnívá, že jich je v Gaze až 3 000. Izraelští představitelé rovněž uvádějí, že se snaží osvobodit zbývající rukojmí.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká

Ve svém dnešním prohlášení Donald Trump vyjádřil naději na brzké ukončení konfliktu na Ukrajině, ale dodal, že se tato situace Spojených států netýká. Zároveň připustil, že se řešení války ukázalo být složitější, než původně očekával, a že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal.

včera

včera

včera

včera

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)

Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici

Politici před volbami nadbíhají těm, kdo tvoří volební většinu – a mladí to nejsou. Přitom právě oni čelí nejisté budoucnosti, drahému bydlení, ignorovaným tématům a systému, který od nich očekává výkony, ale nic negarantuje. Ať už jde o důchody, rovnost, duševní zdraví nebo migraci, mladá generace zůstává mimo hru. A pokud se ozve, slyší hlavně: buďte vděční.

včera

včera

včera

Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal

Celým světem v minulém týdnu otřásla vražda aktivisty Charlieho Kirka. Zpráva rezonovala i v Česku, kde padlo rozhodnutí o konání zádušní mše. Sloužil ji kardinál Dominik Duka, akce se nicméně stala terčem kritiky. Podle Duky bylo důležité upozornit, že lidé se k sobě nemohou takhle chovat. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy