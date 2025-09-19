Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír

Bývalý šéf britské rozvědky MI6, Richard Moore, varuje, že nevidí žádné důkazy, že by měl ruský prezident Vladimir Putin zájem o mírové jednání, které by nevedlo ke kapitulaci Ukrajiny. Podle Moorea chce Putin „vnutit svou imperiální vůli všemi dostupnými prostředky,“ ale nemůže uspět.
Moore ve svém projevu v Istanbulu řekl, že Putin „nás tahá za nos“ sliby o pokroku v míru. „Upřímně řečeno, Putin si ukousl větší sousto, než mohl spolknout. Myslel si, že vyhraje snadné vítězství. On, ale i mnozí další, podcenil Ukrajince,“ uvedl.
Podle něj se Putin snaží přesvědčit svět, že ruské vítězství je nevyhnutelné, ale lže. Leže světu, svým lidem a možná i sám sobě. Moore dodal, že Putin „ručí budoucností své země za svůj vlastní osobní odkaz a pokřivenou verzi historie,“ a válka tento úpadek pouze urychluje.
Mezitím evropští lídři dostali pozvánku na neformální setkání Rady Evropy, které se uskuteční 1. října v Kodani. Prezident Evropské rady António Costa uvedl, že hlavním tématem schůzky bude posílení společné evropské obrany a podpora Ukrajiny.
Diskuze proběhnou také v kontextu nedávných narušení vzdušného prostoru Polska a Rumunska ruskými drony. Od lídrů se očekává, že budou jednat o tom, jak splnit cíle pro obrannou připravenost do roku 2030, a o tom, co dalšího je možné udělat pro podporu Ukrajiny.
Pozvánka přichází po Costově nedávném turné po 23 zemích EU, během kterého se chtěl seznámit s prioritami jednotlivých vlád. Ačkoli se názory na řešení situace mohou lišit, všichni lídři se shodují na potřebě budovat rychlejší, strategicky autonomnější Evropu, která bude soběstačnější. Koncem října se bude konat další zasedání Evropské rady, tentokrát v Bruselu.
Evropská unie navíc plánuje představit už 19. balíček sankcí proti Rusku, které se mají zaměřit mimo jiné na kryptoměny, banky a energetiku. Podle nepotvrzených zpráv EU zvažuje, že uvalí sankce i na čínské a indické společnosti, které pomáhají Rusku s obchodováním s ropou.
Tento krok souvisí s rostoucím tlakem ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby EU zrychlila své plány na omezení ruské ropy. Trump, který se nedávno setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, řekl, že USA nemůžou pomáhat Evropanům tlačit na Rusko, když Evropa odebírá ruskou ropu. „To není fér vůči Spojeným státům a to nemůžeme mít,“ dodal.
Související
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
válka na Ukrajině , Vladimír Putin , mi6
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
před 1 hodinou
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Aktualizováno před 1 hodinou
Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova
před 2 hodinami
Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“
před 3 hodinami
Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ
před 4 hodinami
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
před 6 hodinami
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
včera
OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows
včera
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
včera
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
včera
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
včera
OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální
včera
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
včera
Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz
včera
Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým
včera
Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění
včera
Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici
včera
Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu
včera
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
včera
Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal
Celým světem v minulém týdnu otřásla vražda aktivisty Charlieho Kirka. Zpráva rezonovala i v Česku, kde padlo rozhodnutí o konání zádušní mše. Sloužil ji kardinál Dominik Duka, akce se nicméně stala terčem kritiky. Podle Duky bylo důležité upozornit, že lidé se k sobě nemohou takhle chovat.
Zdroj: Jan Hrabě