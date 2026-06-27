Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým

Lucie Podzimková

27. června 2026 11:28

Český USAR tým míří do Venezuely. (27.6.2026)
Český USAR tým míří do Venezuely. (27.6.2026) Foto: HZS ČR

Do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení míří český USAR tým (Heavy Urban Search And Rescue). Členové specializovaného hasičského oddílu budou pomáhat zejména s vyhledáváním a vyprošťováním osob ze zřícených a vážně poškozených budov. 

Česko vyšle do Venezuely specializovaný záchranný tým Hasičského záchranného sboru (HZS ČR), který pomůže při odstraňování následků ničivého zemětřesení. O vyslání české pomoci rozhodla vláda na základě vyhodnocení situace a žádosti Venezuely o pomoc.

"Zprávy o ničivém zemětřesení ve Venezuele a jeho tragických následcích nás hluboce zasáhly. V této těžké chvíli chceme podat pomocnou ruku lidem, kteří bojují o život a hledají své blízké. Český záchranný tým má bohaté zkušenosti z mezinárodních operací a patří ke světové špičce v pátracích a vyprošťovacích pracích. Přeji jim hodně sil a bezpečný průběh celé mise," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

Do postižené oblasti zamíří tým v počtu 70 specialistů. Jeho jádro tvoří příslušníci HZS ČR specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování osob ze sutin. Součástí týmu jsou také statici, specialisté dronové služby, kynologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice Policie ČR.

Tým je vybaven specializovanými prostředky, určenými pro vyhledávání osob v sutinách a jejich vyprošťování, stabilizaci poškozených konstrukcí nebo poskytnutí základního ošetření vyproštěným osobám. Podporou záchranářů budou také drony, které jim umožní rychlé zmapování situace v místě zásahu. Nezbytnou součástí týmu jsou kynologové se psy, bez kterých by nebylo možné vyhledat osoby v sutinách.

Do Venezuely se celý tým včetně materiálu a psů přepraví letounem Airbus 330, který zajistila Armáda České republiky. První část letu na Curaçao potrvá přibližně 11 hodin, přílet se tak předpokládá v sobotu kolem 16. hodiny místního času. Následovat bude překládka materiálu, jejíž délku není možné předem přesně odhadnout. Poté bude tým pokračovat letounem Bundeswehru na vojenské letiště v Caracasu. Jakmile dorazí tým na místo, vejde do kontaktu s koordinačními týmy UN a místními záchrannými složkami tak, aby se mohl co nejrychleji zapojit do záchranných prací.

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Zdroj: Libor Novák

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