Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým

Do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení míří český USAR tým (Heavy Urban Search And Rescue). Členové specializovaného hasičského oddílu budou pomáhat zejména s vyhledáváním a vyprošťováním osob ze zřícených a vážně poškozených budov.
Česko vyšle do Venezuely specializovaný záchranný tým Hasičského záchranného sboru (HZS ČR), který pomůže při odstraňování následků ničivého zemětřesení. O vyslání české pomoci rozhodla vláda na základě vyhodnocení situace a žádosti Venezuely o pomoc.
"Zprávy o ničivém zemětřesení ve Venezuele a jeho tragických následcích nás hluboce zasáhly. V této těžké chvíli chceme podat pomocnou ruku lidem, kteří bojují o život a hledají své blízké. Český záchranný tým má bohaté zkušenosti z mezinárodních operací a patří ke světové špičce v pátracích a vyprošťovacích pracích. Přeji jim hodně sil a bezpečný průběh celé mise," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Do postižené oblasti zamíří tým v počtu 70 specialistů. Jeho jádro tvoří příslušníci HZS ČR specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování osob ze sutin. Součástí týmu jsou také statici, specialisté dronové služby, kynologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice Policie ČR.
Tým je vybaven specializovanými prostředky, určenými pro vyhledávání osob v sutinách a jejich vyprošťování, stabilizaci poškozených konstrukcí nebo poskytnutí základního ošetření vyproštěným osobám. Podporou záchranářů budou také drony, které jim umožní rychlé zmapování situace v místě zásahu. Nezbytnou součástí týmu jsou kynologové se psy, bez kterých by nebylo možné vyhledat osoby v sutinách.
Do Venezuely se celý tým včetně materiálu a psů přepraví letounem Airbus 330, který zajistila Armáda České republiky. První část letu na Curaçao potrvá přibližně 11 hodin, přílet se tak předpokládá v sobotu kolem 16. hodiny místního času. Následovat bude překládka materiálu, jejíž délku není možné předem přesně odhadnout. Poté bude tým pokračovat letounem Bundeswehru na vojenské letiště v Caracasu. Jakmile dorazí tým na místo, vejde do kontaktu s koordinačními týmy UN a místními záchrannými složkami tak, aby se mohl co nejrychleji zapojit do záchranných prací.
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Zdroj: Libor Novák