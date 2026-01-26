Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA

Vedení čínské armády prochází hlubokým otřesem poté, co byl jeden z nejvýše postavených generálů a dlouholetý spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga postaven pod vyšetřování. Čang Jou-sia, který zastává funkci prvního místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), je podezřelý ze „závažného porušení disciplíny a zákona“. Spolu s ním čelí vyšetřování také Liou Čen-li, náčelník generálního štábu CMC.
Oznámení ministerstva obrany vyvolalo značný rozruch, neboť Čang Jou-sia byl dlouho považován za Siova nejbližšího vojenského spojence a v armádní hierarchii zastával pozici hned za prezidentem. Podle informací deníku Wall Street Journal, který se odvolává na zdroje obeznámené s tajným brífinkem, čelí Čang obvinění z úniku informací o čínském jaderném programu do Spojených států. Kromě špionáže je obviňován také z přijímání úplatků, například za prosazování povýšení vysoce postavených důstojníků.
Armádní deník Liberation Army Daily v nedělním úvodníku ostře zkritizoval oba generály a uvedl, že „vážně zradili důvěru a očekávání“ komunistické strany. Podle listu jejich jednání podkopalo absolutní vedení strany nad armádou a ohrozilo samotné základy vládnutí. Tato rétorika naznačuje, že vyšetřování má výrazný politický rozměr a souvisí s upevňováním loajality v nejvyšších patrech ozbrojených sil.
Pětasedmdesátiletý Čang Jou-sia byl jednou z mála postav ve velení, které Si Ťin-pching ponechal ve funkci i po dosažení běžného důchodového věku, což svědčilo o mimořádné míře důvěry. Čang patří k hrstce čínských generálů se skutečnými bojovými zkušenostmi, které získal v čínsko-vietnamské válce v roce 1979. Jeho pád je vnímán jako jeden z nejvýznamnějších zásahů do vojenského velení od roku 1989.
Čistka přichází v době, kdy západní pozorovatelé bedlivě sledují připravenost čínské armády na případný konflikt v Indo-Pacifiku, zejména ve vztahu k Tchaj-wanu. Od roku 2012, kdy Si Ťin-pching zahájil rozsáhlé tažení proti korupci, bylo v armádě vyšetřováno mnoho vysokých důstojníků. Jen v říjnu 2025 bylo ze strany vyloučeno osm generálů, včetně dřívějšího místopředsedy CMC Che Wej-tunga. Z původních sedmi členů komise jmenovaných v roce 2022 zůstávají v úřadu bez vyšetřování pouze prezident Si a protikorupční komisař Čang Šeng-min.
Navzdory těmto otřesům odborníci na čínskou bezpečnost předpokládají, že běžné operace armády budou pokračovat bez přerušení. Peking nadále prosazuje modernizaci ozbrojených sil s cílem dosáhnout úrovně světové třídy do roku 2049. Nicméně takto rozsáhlé čistky v nejvyšším velení zpomalují nákupy pokročilých zbraní a zasahují příjmy největších čínských obranných firem.
Zahraniční diplomaté i analytici sledují vývoj situace velmi pozorně, protože Čang Jou-sia byl vnímán jako klíčový poradce prezidenta a důležitá postava v procesu modernizace armády. Jeho odstranění ponechává vojenskou moc téměř výhradně v rukou prezidenta Si Ťin-pchinga, což podle některých expertů zvyšuje rizika spojená s politickou stabilitou této jaderné velmoci.
Zdroj: Lucie Podzimková