Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA

Libor Novák

26. ledna 2026 11:55

Čang Jou-Sia
Čang Jou-Sia Foto: Kremlin.ru

Vedení čínské armády prochází hlubokým otřesem poté, co byl jeden z nejvýše postavených generálů a dlouholetý spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga postaven pod vyšetřování. Čang Jou-sia, který zastává funkci prvního místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), je podezřelý ze „závažného porušení disciplíny a zákona“. Spolu s ním čelí vyšetřování také Liou Čen-li, náčelník generálního štábu CMC.

Oznámení ministerstva obrany vyvolalo značný rozruch, neboť Čang Jou-sia byl dlouho považován za Siova nejbližšího vojenského spojence a v armádní hierarchii zastával pozici hned za prezidentem. Podle informací deníku Wall Street Journal, který se odvolává na zdroje obeznámené s tajným brífinkem, čelí Čang obvinění z úniku informací o čínském jaderném programu do Spojených států. Kromě špionáže je obviňován také z přijímání úplatků, například za prosazování povýšení vysoce postavených důstojníků.

Armádní deník Liberation Army Daily v nedělním úvodníku ostře zkritizoval oba generály a uvedl, že „vážně zradili důvěru a očekávání“ komunistické strany. Podle listu jejich jednání podkopalo absolutní vedení strany nad armádou a ohrozilo samotné základy vládnutí. Tato rétorika naznačuje, že vyšetřování má výrazný politický rozměr a souvisí s upevňováním loajality v nejvyšších patrech ozbrojených sil.

Pětasedmdesátiletý Čang Jou-sia byl jednou z mála postav ve velení, které Si Ťin-pching ponechal ve funkci i po dosažení běžného důchodového věku, což svědčilo o mimořádné míře důvěry. Čang patří k hrstce čínských generálů se skutečnými bojovými zkušenostmi, které získal v čínsko-vietnamské válce v roce 1979. Jeho pád je vnímán jako jeden z nejvýznamnějších zásahů do vojenského velení od roku 1989.

Čistka přichází v době, kdy západní pozorovatelé bedlivě sledují připravenost čínské armády na případný konflikt v Indo-Pacifiku, zejména ve vztahu k Tchaj-wanu. Od roku 2012, kdy Si Ťin-pching zahájil rozsáhlé tažení proti korupci, bylo v armádě vyšetřováno mnoho vysokých důstojníků. Jen v říjnu 2025 bylo ze strany vyloučeno osm generálů, včetně dřívějšího místopředsedy CMC Che Wej-tunga. Z původních sedmi členů komise jmenovaných v roce 2022 zůstávají v úřadu bez vyšetřování pouze prezident Si a protikorupční komisař Čang Šeng-min.

Navzdory těmto otřesům odborníci na čínskou bezpečnost předpokládají, že běžné operace armády budou pokračovat bez přerušení. Peking nadále prosazuje modernizaci ozbrojených sil s cílem dosáhnout úrovně světové třídy do roku 2049. Nicméně takto rozsáhlé čistky v nejvyšším velení zpomalují nákupy pokročilých zbraní a zasahují příjmy největších čínských obranných firem.

Zahraniční diplomaté i analytici sledují vývoj situace velmi pozorně, protože Čang Jou-sia byl vnímán jako klíčový poradce prezidenta a důležitá postava v procesu modernizace armády. Jeho odstranění ponechává vojenskou moc téměř výhradně v rukou prezidenta Si Ťin-pchinga, což podle některých expertů zvyšuje rizika spojená s politickou stabilitou této jaderné velmoci.

před 51 minutami

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Související

Čínský prezident Si Ťin-pching

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.

Více souvisejících

Čang Jou-Sia Čína

Aktuálně se děje

před 10 minutami

Tomio Okamura

Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil návrh společné deklarace k zahraniční politice, který připravil Pražský hrad, za absolutně nepřijatelný pro celou vládní koalici stran ANO, SPD a Motoristé. Okamura to uvedl v pondělí po jednání koaliční rady předcházejícím schůzce nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem Petrem Pavlem. Podle Okamury text neodpovídá programovému prohlášení současné vlády a ignoruje říjnovou výměnu kabinetu, které si na Hradě podle jeho slov nevšimli.

před 51 minutami

Čínský prezident Si Ťin-pching

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.

před 1 hodinou

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku

Izraelská vláda oznámila, že znovu otevře klíčový hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem až poté, co bude dokončena operace zaměřená na vyzvednutí ostatků posledního izraelského rukojmí. Přechod je většinou uzavřen již od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Ačkoliv měl být otevřen v rámci první fáze příměří, Izrael si jako podmínku stanovil navrácení těla policisty Rana Gviliho.

před 2 hodinami

Čang Jou-Sia

Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA

Vedení čínské armády prochází hlubokým otřesem poté, co byl jeden z nejvýše postavených generálů a dlouholetý spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga postaven pod vyšetřování. Čang Jou-sia, který zastává funkci prvního místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), je podezřelý ze „závažného porušení disciplíny a zákona“. Spolu s ním čelí vyšetřování také Liou Čen-li, náčelník generálního štábu CMC.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Konec ruského plynu. EU schválila navzdory odporu Maďarska a Slovenska absolutní embargo

Sedmadvacet členských států Evropské unie udělilo definitivní souhlas s úplným zákazem dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) a plynu z plynovodů. Podle rozhodnutí Rady EU vstoupí absolutní embargo na LNG v platnost k 1. lednu 2027, zatímco dodávky prostřednictvím plynovodů budou zcela zastaveny do 30. září téhož roku. Samotné nařízení se začne uplatňovat již šest týdnů po vstupu v platnost, ovšem pro stávající kontrakty bylo stanoveno přechodné období.

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení

Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho administrativa podrobně „přezkoumává vše“ v souvislosti se sobotní tragickou střelbou v Minneapolisu. Obětí zásahu imigračních agentů se stal sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče Alex Pretti. Incident, který je již druhým smrtelným střetem federálních složek s americkým občanem v posledních týdnech, vyvolal vlnu protestů a prohloubil napětí mezi státem Minnesota a federální vládou.

před 4 hodinami

Delcy Rodríguez

Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová

Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v neděli v ostrém projevu prohlásila, že má „dost“ příkazů přicházejících z Washingtonu. Její vyjádření přichází v době, kdy se snaží sjednotit politicky roztříštěnou zemi po dramatickém lednovém zásahu amerických sil, při kterém byl zadržen dosavadní vůdce Nicolás Maduro. Rodríguezová, kterou Spojené státy původně podpořily jako dočasnou hlavu státu, se nyní ocitá v komplikované situaci, kdy musí balancovat mezi požadavky Bílého domu a loajalitou domácích politických frakcí.

před 5 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Česko čeká test stability. Za Pavlem na Hrad míří Okamura s Babišem a Macinkou

Pražský hrad se dnes stane dějištěm klíčového setkání, které má prověřit stabilitu vztahů mezi prezidentem Petrem Pavlem a nově jmenovanou vládou Andreje Babiše. Ačkoliv je schůzka ústavních špiček prezentována jako pracovní a formální, ve skutečnosti jde o první velký test koexistence dvou názorově odlišných táborů. U jednoho stolu se tak potkají politici s velmi rozdílným pohledem na zahraniční směřování země i na vnitřní fungování státních institucí.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Počasí v USA zabíjí. Masivní sněhová bouře za sebou nechává mrtvé i statisíce domácností bez proudu

Nejmrazivější bouře posledních let si ve Spojených státech vyžádala nejméně sedm lidských životů. Extrémní počasí provází masivní výpadky elektřiny, které zasáhly přes 800 000 domácností. Úřady hlásí oběti v Louisianě, Texasu, Tennessee i Kansasu, přičemž nejčastější příčinou úmrtí bylo podchlazením. Situaci komplikuje fakt, že v mnoha jižních státech jsou teploty až o dvacet stupňů pod obvyklým průměrem.

včera

včera

Metoděj Jílek

Nezastavitelný rychlobruslař Jílek. Vyhrál Světový pohár v rámci dlouhých tratí

Rychlost jeho vzrůstající formy je až těžko pochopitelná a krátce před Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo je čím dál tím jasnější, že právě on bude jedním z nejžhavějších želízek v ohni. Řeč je o teprve devatenáctiletém rychlobruslařském talentu Metoději Jílkovi. Ten si totiž připsal další úspěch, když v rámci závodu Světového poháru v německém Inzellu skončil na trati dlouhé 5000 metrů druhý, když na ni zajel svůj rekordní čas 6:01,98. Nejen tento výkon mu vynesl celkový triumf ve Světovém poháru na dlouhých tratích.

včera

Jan Lipavský

Exministr Lipavský uvažuje o vstupu do ODS

Budoucnost ODS může po lednovém kongresu, na němž se předsedou opoziční strany stal exministr Martin Kupka, ovlivnit další personální rozhodnutí. Další z členů předchozí české vlády totiž uvažuje o vstupu mezi občanské demokraty. Jde o někdejšího šéfa diplomacie Jana Lipavského. 

včera

František Mrázek byl český kontroverzní podnikatel. Z řadového veksláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí.

Promlčeno. Za vraždu Mrázka nikdo pykat nebude, i když policie leccos tuší

Jedna z největších porevolučních kriminálních kauz nebude už oficiálně nikdy objasněna. O půlnoci na pondělí dojde k promlčení nájemné vraždy podnikatele Františka Mrázka, která se stala v lednu 2006. Policisté přitom tuší, kdo střílel. Mají i docela jasno o tom, proč někdo nechal Mrázka zprovodit ze světa. 

včera

včera

včera

Válka na Ukrajině od dvojice fotografů.

Buď žijeme třetí světovou válku, nebo nejnebezpečnější krizi od roku 1945. Pravdu ukáže až čas

Světové války se v okamžiku vypuknutí takto nejmenují, název dostávají až zpětně, když je zřejmé, že změnily řád světa. Dnešek nápadně připomíná právě takovou přechodovou fázi – pandemie, invaze na Ukrajinu, eskalace kolem Íránu, hybridní a ekonomická válka i eroze západních garancí. Buď už žijeme ve třetí světové válce, jen ji neumíme pojmenovat, nebo v nejnebezpečnější krizi od konce druhé světové války.

včera

včera

Michal Krčmář

Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz

Fanoušci, kteří tradičně zaplnili vysoké tribuny Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, se o třetím závodním dni podniku biatlonového Světového poháru dočkali cenného kovu pro českou reprezentaci. O bronz se postarala smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Právě velezkušený, čerstvě pětatřicetiletý finišman Krčmář má na bronzové medaili největší podíl, jelikož právě on v závěrečných metrech závodu unikl dotírajícímu Američanovi Maximu Germainovi a do cílové rovinky vjel s již bezpečným náskokem. Krčmář si tak při svém dojezdu mohl vychutnat jásot zaplněných tribun. Ještě před českou štafetou stačily cíl protnout štafety Itálie a Francie.

včera

Počasí

Potvrzeno. Počasí přinese sníh i ledovku, platí varování

Zimní počasí má v Česku opět způsobit problémy. Meteorologové v neděli zveřejnili výstrahu kvůli ledovce a novému sněhu, kterého nakonec může místy být až 12 centimetrů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Trump ukázal údajnou zbraň zastřeleného muže. Zmínil krádeže a podvody

Tragická sobotní střelba v Minnesotě neunikla ani americkému prezidentovi. Zastřelený muž byl podle Donalda Trumpa ozbrojený, přičemž příslušníci ICE se brání sami, protože místní policie je nechrání. Trump také napadl místní politiky v čele s guvernérem Timem Walzem, jenž proti němu kandidoval v prezidentských volbách na viceprezidenta. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy