CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.
Vyšetřování Čang Jou-siaa, zkušeného velitele a dlouholetého spojence, a Liou Čen-liho, šéfa společných operací Lidové osvobozenecké armády (PLA), bylo oznámeno v krátkém videu ministerstva obrany. Následný úvodník v armádním deníku je obvinil z „podkopávání systému konečné odpovědnosti předsedy Ústřední vojenské komise“. Tento odborný žargon naznačuje, že oba generálové byli vnímáni jako hrozba pro Siovu osobní autoritu.
Pád generála Čanga je vnímán jako zásadní posun v čínské politice. Čang byl dlouho pokládán za neotřesitelného spojence, neboť jeho vazby na Si Ťin-pchinga sahaly až k jejich otcům, kteří spolu bojovali v čínské občanské válce. Jonathan Czin z Brookings Institution uvádí, že tento krok demonstruje, že v současném systému si nikdo nemůže být jistý svou bezpečností. Podle něj Si dospěl k závěru, že „hniloba v armádě je tak hluboká“, že je nutné vyměnit celou generaci lídrů.
Pětasedmdesátiletý Čang Jou-sia byl jednou z mála postav ve velení, které Si Ťin-pching ponechal ve funkci i po dosažení běžného důchodového věku, což svědčilo o mimořádné míře důvěry. Čang patří k hrstce čínských generálů se skutečnými bojovými zkušenostmi, které získal v čínsko-vietnamské válce v roce 1979. Jeho pád je vnímán jako jeden z nejvýznamnějších zásahů do vojenského velení od roku 1989.
Okolnosti vyšetřování zůstávají uvnitř neprůhledného armádního aparátu nejasné. Podle Wall Street Journal čelí Čang obvinění z úniku klíčových technických dat o čínských jaderných zbraních do USA a z přijímání úplatků, včetně ovlivňování povýšení na post ministra obrany. Experti se však domnívají, že obvinění ze sdílení tajemství může být pouze oficiální verzí pro uklidnění řad strany, zatímco skutečným důvodem mohl být Čangův rostoucí vliv, který začal ohrožovat Siovu moc.
Od svého nástupu v roce 2012 se Si Ťin-pching snaží armádu nejen modernizovat, aby byla schopna konkurovat USA, ale především zajistit, aby bránila komunistickou stranu a jejího vůdce za každou cenu. Shoduje se to s jeho pohledem na historii, kdy autokratické režimy padaly v momentě, kdy lídři ztratili kontrolu nad vojskem. Skutečnost, že byl schopen sesadit tolik elitních představitelů, je podle odborníků spíše projevem jeho neotřesitelné moci než slabosti.
Současný stav ponechává vedení čínské armády v rozkladu. Z šesti uniformovaných členů Ústřední vojenské komise jmenovaných v roce 2022 zůstává ve funkci pouze jeden: Čang Šeng-min, který má na starosti právě boj proti korupci. Ačkoliv se očekává, že každodenní operace armády budou pokračovat díky mladšímu důstojnickému sboru, dopad na morálku a dlouhodobé strategické cíle zůstává nejasný.
Otazníky se vznášejí zejména nad připraveností k invazi na Tchaj-wan. Vyšetřování Liou Čen-liho je v tomto ohledu zásadní, neboť koordinoval hlavní bojové velení. Analytici však naznačují, že Si Ťin-pching možná vyhodnotil současnou situaci – včetně postojů USA a blížících se voleb na Tchaj-wanu v roce 2028 – jako vhodný a bezpečný čas pro „generální úklid“ ve vlastních řadách.
Zdroj: Lucie Podzimková