Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.
Během úterního virtuálního projevu prezident Si označil uplynulý rok za „neobvyklý a mimořádný“. Zdůraznil, že armáda prošla „revolučním kalením v boji proti korupci“. Od svého nástupu k moci Si Ťin-pching spustil několik vln protikorupčních tažení, o nichž kritici tvrdí, že slouží také jako nástroj k odstraňování politických rivalů a upevňování osobní moci.
Prezident ve svých poznámkách dodal, že Lidová osvobozenecká armáda (PLA) se efektivně vypořádala s „různými riziky a výzvami“. Podle něj prošlo mnoho příslušníků armády „hloubkovou politickou nápravou“. Zároveň prohlásil, že jednotky PLA zůstaly „loajální straně“ a prokázaly, že jsou schopné a spolehlivé. Tato slova zazněla v rámci každoročního pozdravu armádě k čínskému novému roku.
Jedná se o první případ od roku 2022, kdy se Si ve svém novoročním projevu o korupci výslovně zmínil. Pětasedmdesátiletý generál Čang Jou-sia zastával vlivný post místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), tedy nejvyššího vojenského orgánu, kterému předsedá sám Si Ťin-pching. Společně s ním byl ze své funkce odstraněn i další vysoce postavený důstojník, generál Liou Čen-li.
Současné čistky následují po zásahu z října 2025, kdy bylo ze svých postů sesazeno devět generálů. Oficiální záznamy ukazují, že za poslední tři roky bylo propuštěno nebo vyšetřováno celkem 14 generálů v plné hodnosti. Tyto personální otřesy zdecimovaly sedmičlennou Ústřední vojenskou komisi natolik, že v ní v současnosti zůstávají pouze dva členové, z nichž jedním je sám prezident Si.
Podle analytiků je takto přímé vyjádření prezidenta velmi neobvyklé, neboť Si Ťin-pching prakticky nepořádá tiskové konference ani neposkytuje rozhovory. Veřejné zmínky o čistkách mají pravděpodobně uklidnit obyvatelstvo a stranické kádry. Mají vyvolat dojem, že kroky hlavy státu dávají smysl a že existuje jasný plán, ačkoliv čistky nepochybně ovlivňují bojeschopnost armády v blízké budoucnosti.
Si Ťin-pching dlouhodobě označuje boj proti korupci za ústřední pilíř své vlády a největší hrozbu pro komunistickou stranu. Profesor Chong Ja Ian z Singapurské národní univerzity k tomu uvádí, že oficiální jazyk sice neposkytuje detaily o tom, co se uvnitř skutečně děje, ale slouží jako jasný vnitrostátní signál. Podle něj mají čistky demonstrovat tvrdé následky korupce nebo nedostatečné loajality k preferencím prezidenta.
Související
Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci
CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující
Si Ťin-pching , Čína , Čang Jou-Sia
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie
před 1 hodinou
Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum
před 2 hodinami
Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády
před 2 hodinami
Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace
před 3 hodinami
Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války
před 4 hodinami
Po rozsáhlém útoku v Oděse jsou bez proudu statisíce lidí
před 5 hodinami
Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované
před 5 hodinami
Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší
před 6 hodinami
10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování
před 7 hodinami
Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump
před 8 hodinami
Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy
včera
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
včera
Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno
včera
Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích
včera
Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr
včera
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
včera
Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová
Aktualizováno včera
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
včera
Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity
včera
Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority
Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Rakousko, kde ve Vídni jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Christianem Stockerem o konkurenceschopnosti Evropské unie, energetické bezpečnosti a společném postupu v oblasti nelegální migrace. Součástí programu byla také návštěva školy českého Školského spolku Komenský a katedrály sv. Štěpána. Následně český premiér odcestoval do Bratislavy, kde se zúčastnil setkání lídrů zemí Slavkovského formátu. Jednání se uskutečnilo za účasti českého premiéra Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.
Zdroj: Jan Hrabě