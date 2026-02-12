Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Libor Novák

12. února 2026 13:22

Čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.

Během úterního virtuálního projevu prezident Si označil uplynulý rok za „neobvyklý a mimořádný“. Zdůraznil, že armáda prošla „revolučním kalením v boji proti korupci“. Od svého nástupu k moci Si Ťin-pching spustil několik vln protikorupčních tažení, o nichž kritici tvrdí, že slouží také jako nástroj k odstraňování politických rivalů a upevňování osobní moci.

Prezident ve svých poznámkách dodal, že Lidová osvobozenecká armáda (PLA) se efektivně vypořádala s „různými riziky a výzvami“. Podle něj prošlo mnoho příslušníků armády „hloubkovou politickou nápravou“. Zároveň prohlásil, že jednotky PLA zůstaly „loajální straně“ a prokázaly, že jsou schopné a spolehlivé. Tato slova zazněla v rámci každoročního pozdravu armádě k čínskému novému roku.

Jedná se o první případ od roku 2022, kdy se Si ve svém novoročním projevu o korupci výslovně zmínil. Pětasedmdesátiletý generál Čang Jou-sia zastával vlivný post místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), tedy nejvyššího vojenského orgánu, kterému předsedá sám Si Ťin-pching. Společně s ním byl ze své funkce odstraněn i další vysoce postavený důstojník, generál Liou Čen-li.

Současné čistky následují po zásahu z října 2025, kdy bylo ze svých postů sesazeno devět generálů. Oficiální záznamy ukazují, že za poslední tři roky bylo propuštěno nebo vyšetřováno celkem 14 generálů v plné hodnosti. Tyto personální otřesy zdecimovaly sedmičlennou Ústřední vojenskou komisi natolik, že v ní v současnosti zůstávají pouze dva členové, z nichž jedním je sám prezident Si.

Podle analytiků je takto přímé vyjádření prezidenta velmi neobvyklé, neboť Si Ťin-pching prakticky nepořádá tiskové konference ani neposkytuje rozhovory. Veřejné zmínky o čistkách mají pravděpodobně uklidnit obyvatelstvo a stranické kádry. Mají vyvolat dojem, že kroky hlavy státu dávají smysl a že existuje jasný plán, ačkoliv čistky nepochybně ovlivňují bojeschopnost armády v blízké budoucnosti.

Si Ťin-pching dlouhodobě označuje boj proti korupci za ústřední pilíř své vlády a největší hrozbu pro komunistickou stranu. Profesor Chong Ja Ian z Singapurské národní univerzity k tomu uvádí, že oficiální jazyk sice neposkytuje detaily o tom, co se uvnitř skutečně děje, ale slouží jako jasný vnitrostátní signál. Podle něj mají čistky demonstrovat tvrdé následky korupce nebo nedostatečné loajality k preferencím prezidenta.

9. února 2026 8:28

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Související

Čínský prezident Si Ťin-pching

Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci

V Číně nastává období personálních změn a pozornost se stále více upírá k éře po Si Ťin-pchingovi. Nejde o to, že by se očekávalo Siovo brzké odstoupení z funkcí generálního tajemníka a prezidenta, ale spíše o začátek diskusí o jeho nástupnictví. Předpokládá se totiž, že na 21. sjezdu strany v roce 2027 by mohli být do Stálého výboru politbyra nebo do samotného politbyra jmenováni potenciální kandidáti, z nichž jeden by mohl Sia nahradit po skončení jeho čtvrtého funkčního období v roce 2032 nebo 2035.
Čínský prezident Si Ťin-pching

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.

Více souvisejících

Si Ťin-pching Čína Čang Jou-Sia

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

před 1 hodinou

Evropská unie

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

před 2 hodinami

Čínský prezident Si Ťin-pching

Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.

před 2 hodinami

WhatsApp

Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Ruské úřady nařídily úplné zablokování komunikační aplikace WhatsApp, čímž dále zpřísnily kontrolu nad digitálním prostorem v zemi. Podle mluvčího společnosti Meta, která WhatsApp vlastní, je cílem tohoto kroku přimět více než 100 milionů ruských uživatelů k přechodu na státem vytvořenou aplikaci Max. Ta je kritiky označována za nástroj pro sledování občanů, ačkoliv státní média taková obvinění odmítají.

před 3 hodinami

Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Jak najít závadné kojenecké výživy

Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.

před 5 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 6 hodinami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 8 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.

včera

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

včera

J. D. Vance

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

včera

Benjamin Netanjahu

Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich setkání se uskuteční v době narůstajícího napětí na Blízkém východě a zintenzivňujících se jednání o omezení íránského programu jaderných zbraní. Pro Netanjahua jde již o šestou návštěvu Spojených států od Trumpova návratu do úřadu, což je více, než kolik jich absolvoval kterýkoli jiný světový lídr.

včera

Kyjev

Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení

Kristýna Garkavenko, devatenáctiletá dcera kněze z východoukrajinského Pokrovsku, dorazila 19. července 2024 krátce po poledni do otcova kostela. Ačkoliv byla věřící, jejím cílem tentokrát nebyla modlitba. Díky postavení svého otce budovu dobře znala, a tak bez problémů vystoupala do druhého patra. V jedné z místností pak u okna zakrytého žaluziemi tajně nainstalovala mobilní telefon.

včera

Lucie Charvátová

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.

Aktualizováno včera

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 

včera

včera

Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Rakousko, kde ve Vídni jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Christianem Stockerem o konkurenceschopnosti Evropské unie, energetické bezpečnosti a společném postupu v oblasti nelegální migrace. Součástí programu byla také návštěva školy českého Školského spolku Komenský a katedrály sv. Štěpána. Následně český premiér odcestoval do Bratislavy, kde se zúčastnil setkání lídrů zemí Slavkovského formátu. Jednání se uskutečnilo za účasti českého premiéra Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy