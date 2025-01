Čínská umělá inteligence světu vyrazila dech. Otřásá technologickým trhem, akcie zažily největší propad v historii

Zatímco americké společnosti investují stovky milionů až miliardy dolarů do vývoje AI modelů, DeepSeek podle CNN vyvinul svůj model za pouhých 5,6 milionu dolarů. Tato zpráva otřásla důvěrou investorů v technologický sektor a přinesla největší jednodenní ztrátu v historii akciového trhu.

Propad se nejvíce dotkl společnosti Nvidia, která během jednoho dne ztratila téměř 600 miliard dolarů své tržní hodnoty. Tím se Nvidia dostala z první příčky nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností na třetí místo za Apple a Microsoft. Akcie dalších technologických firem, jako jsou Meta, Alphabet nebo výrobci čipů Broadcom a Micron, rovněž zaznamenaly výrazné ztráty.

Propad akcií technologických gigantů měl dopad i na širší trh – Nasdaq klesl o 3,1 %, zatímco S&P 500 o 1,5 %. Pouze Dow Jones posílil díky ziskům zdravotnických a spotřebitelských společností.

Zarážející je, že DeepSeek dosáhl tohoto úspěchu navzdory americkým omezením na vývoz výkonných AI čipů do Číny. To znamená, že model R1 byl vyvinut na méně výkonných čipech, což dále zvyšuje šok ze zprávy. Podle některých analytiků může tento průlom znamenat přehodnocení obrovských investic amerických společností do energeticky náročných datových center a čipů.

Například Meta oznámila, že letos plánuje utratit přes 65 miliard dolarů na vývoj AI technologií. Generální ředitel OpenAI, Sam Altman, uvedl, že budoucnost AI bude vyžadovat investice v řádu bilionů dolarů. Tento kontrast s nízkonákladovým přístupem DeepSeek znepokojuje investory a zpochybňuje dosavadní strategii amerických firem.

Zatímco americké technologické akcie klesaly, investoři začali věnovat větší pozornost čínským technologickým společnostem. DeepSeek tak může vyvolat zájem o další podhodnocené čínské firmy, navzdory geopolitickým obavám.

Marc Andreessen, významný technologický investor, označil tento průlom za „jeden z nejúžasnějších a nejpůsobivějších pokroků, jaké kdy viděl“. Na druhé straně skeptici upozorňují, že je třeba počkat na ověření údajů o nákladech a schopnostech modelu R1.

I přes ohromující úspěch DeepSeek zůstává otázkou, zda se tento průlom stane trvalou hrozbou pro americkou dominanci v oblasti AI. Model R1 je zatím zaměřen na spotřebitele a neprokázal, že by mohl konkurovat v průmyslových aplikacích, které vyžadují výrazně vyšší technologické zázemí.

„Spojené státy mají stále nejsilnější základnu talentů a kapitálu pro vývoj první skutečně autonomní AI,“ uvedl Giuseppe Sette, prezident výzkumné společnosti Reflexivity.

Vývoj situace bude pravděpodobně ovlivňovat trhy i v následujících týdnech, zejména v souvislosti s hospodářskými výsledky amerických technologických firem. Pokud se obavy z konkurence DeepSeek potvrdí, může to vést k dalším otřesům na Wall Street.