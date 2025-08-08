Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří

Libor Novák

8. srpna 2025 14:57

Čína, ilustrační foto
Čína, ilustrační foto Foto: Pixabay

Rostoucí znepokojení v Číně vyvolávají oficiální snahy o kontrolu šíření viru chikungunya, který se přenáší komáry a šíří se na jihu země. Občané se obávají, že tato opatření začínají zasahovat do jejich osobních práv, a mnohým připomínají éru tzv. „nulového covidu“, kdy byl každodenní život přísně monitorován a kontrolován.

Tento týden kolovalo podle webu The Guardian na sociálních sítích video jedné matky, která žije v přístavním městě Čan-ťiang v provincii Kuang-tung. Video zachycuje skupinu lidí, včetně policejního důstojníka v uniformě, jak uprostřed noci vstupují do pokoje jejích dětí a odebírají krevní vzorky synovi i dceři bez přítomnosti matky a bez jejího souhlasu.

Matka v té době nebyla doma, protože pracovala na noční směně. Podle čínských médií rodinu nahlásila lékárna poté, co její syn přišel s horečkou.

Hashtag spojený s tímto incidentem si na platformě Weibo získal téměř 90 milionů zhlédnutí. Mnoho uživatelů se pozastavovalo nad chováním úřadů. Zdravotnické orgány v Kuang-tungu jsou v pohotovosti kvůli epidemii viru chikungunya, která začala zhruba před měsícem ve Fo-šanu, městě vzdáleném 260 km od Čan-ťiangu. Doposud bylo hlášeno asi 8 000 případů, z nichž nejméně jeden se objevil v Hongkongu, který hraničí s provincií Kuang-tung.

Chikungunya je onemocnění přenášené komáry a šíří se pouze po kousnutí nakaženým hmyzem. Mezi příznaky patří horečka, bolesti svalů a kloubů, nevolnost a vyrážka. Ve vzácných případech mohou příznaky přetrvávat měsíce, nebo dokonce i roky.

Nákaza je však jen zřídka smrtelná. Nejvíce ohroženi jsou kojenci, starší lidé a osoby s chronickými onemocněními. Ačkoliv se pravidelné epidemie tohoto viru vyskytují v Asii, Africe a Americe, jedná se o první velkou epidemii v Číně.

Čínská opatření proti šíření viru COVID-19 byla jedny z nejpřísnějších na světě a i pro boj proti viru chikungunya jsou v krátké době k dispozici dobře fungující mechanismy na potlačení šíření nákazy.

Guvernér Kuang-tungu, Wang Weizhong, prohlásil, že se Čína „bude snažit vyhrát bitvu proti epidemii horečky chikungunya“, a nařídil celou řadu opatření. Mezi ně patří odstraňování míst, kde se líhnou komáři, například stojatých vod, a mobilizace veřejnosti, aby vylévala vodu z nádob. Kromě toho se doporučuje používání moskytiér a repelentů.

Úřady však obnovují také monitorovací a oznamovací postupy, které připomínají éru „nulového covidu“. Čtvrtého srpna úřady ve Fo-šanu oznámily, že všechny lékárny musí hlásit prodej určitých léků, které se používají k léčbě horečky. Zdá se, že přesně takto byly děti z Čan-ťiangu identifikovány. Po bouřlivé reakci veřejnosti místní zdravotnické úřady oznámily, že případ vyšetřují. 

Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Čína nemoci

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.

Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.

Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

To, o čem se v předchozích dnech a hodinách spekulovalo, se nakonec v pondělí večer potvrdilo. Největší opora Viktorie Plzeň, ofenzivní záložník Pavel Šulc, odchází do francouzského velkoklubu Olympique Lyon. S držitelem sedmi ligových titulů podepsal čtyřiadvacetiletý český reprezentant smlouvu až do roku 2029 s tím, že do plzeňské kasy za něj přiteče minimálně - alespoň podle médií - 7,5 milionu eur (v přepočtu 184 milionů korun). S bonusy by to mohlo být až 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).

Zemřel Miroslav Merhaut, zakladatel úspěšné sítě pekáren

Českou podnikatelskou obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřel posledního červencového dne pan Miroslav Merhaut, zakladatel sítě pekáren Merhautovo pekařství. Právě tato firma o jeho úmrtí informovala. 

