Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří

Rostoucí znepokojení v Číně vyvolávají oficiální snahy o kontrolu šíření viru chikungunya, který se přenáší komáry a šíří se na jihu země. Občané se obávají, že tato opatření začínají zasahovat do jejich osobních práv, a mnohým připomínají éru tzv. „nulového covidu“, kdy byl každodenní život přísně monitorován a kontrolován.
Tento týden kolovalo podle webu The Guardian na sociálních sítích video jedné matky, která žije v přístavním městě Čan-ťiang v provincii Kuang-tung. Video zachycuje skupinu lidí, včetně policejního důstojníka v uniformě, jak uprostřed noci vstupují do pokoje jejích dětí a odebírají krevní vzorky synovi i dceři bez přítomnosti matky a bez jejího souhlasu.
Matka v té době nebyla doma, protože pracovala na noční směně. Podle čínských médií rodinu nahlásila lékárna poté, co její syn přišel s horečkou.
Hashtag spojený s tímto incidentem si na platformě Weibo získal téměř 90 milionů zhlédnutí. Mnoho uživatelů se pozastavovalo nad chováním úřadů. Zdravotnické orgány v Kuang-tungu jsou v pohotovosti kvůli epidemii viru chikungunya, která začala zhruba před měsícem ve Fo-šanu, městě vzdáleném 260 km od Čan-ťiangu. Doposud bylo hlášeno asi 8 000 případů, z nichž nejméně jeden se objevil v Hongkongu, který hraničí s provincií Kuang-tung.
Chikungunya je onemocnění přenášené komáry a šíří se pouze po kousnutí nakaženým hmyzem. Mezi příznaky patří horečka, bolesti svalů a kloubů, nevolnost a vyrážka. Ve vzácných případech mohou příznaky přetrvávat měsíce, nebo dokonce i roky.
Nákaza je však jen zřídka smrtelná. Nejvíce ohroženi jsou kojenci, starší lidé a osoby s chronickými onemocněními. Ačkoliv se pravidelné epidemie tohoto viru vyskytují v Asii, Africe a Americe, jedná se o první velkou epidemii v Číně.
Čínská opatření proti šíření viru COVID-19 byla jedny z nejpřísnějších na světě a i pro boj proti viru chikungunya jsou v krátké době k dispozici dobře fungující mechanismy na potlačení šíření nákazy.
Guvernér Kuang-tungu, Wang Weizhong, prohlásil, že se Čína „bude snažit vyhrát bitvu proti epidemii horečky chikungunya“, a nařídil celou řadu opatření. Mezi ně patří odstraňování míst, kde se líhnou komáři, například stojatých vod, a mobilizace veřejnosti, aby vylévala vodu z nádob. Kromě toho se doporučuje používání moskytiér a repelentů.
Úřady však obnovují také monitorovací a oznamovací postupy, které připomínají éru „nulového covidu“. Čtvrtého srpna úřady ve Fo-šanu oznámily, že všechny lékárny musí hlásit prodej určitých léků, které se používají k léčbě horečky. Zdá se, že přesně takto byly děti z Čan-ťiangu identifikovány. Po bouřlivé reakci veřejnosti místní zdravotnické úřady oznámily, že případ vyšetřují.
