Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů

Libor Novák

7. září 2025 19:52

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl exprezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.

Trump na rozhodnutí okamžitě reagoval na své sociální síti Truth Social. Označil odvolací soud za „vysoce stranický“ a verdikt za „katastrofu“ pro zemi, která by Spojené státy „doslova zničila“.

Trump se odvolával na zákon z roku 1977, který prezidentovi dává pravomoc reagovat na mimořádné události nebo hrozby, které ohrožují národní bezpečnost, zahraniční politiku nebo ekonomiku USA.

Přestože zákon v minulosti využili i prezidenti Barack Obama a Joe Biden, soudci se shodli, že neposkytuje tak rozsáhlé pravomoci pro zavádění cel.

Rozhodnutí soudu je podle BBC značnou překážkou pro Trumpovu politiku a mohlo by mít okamžité dopady na americkou i globální ekonomiku. Ekonomka Linda Yuehová uvedla, že nejistota může přimět firmy a země, aby odložily obchodování s USA.

Soud sice nechal cla v platnosti, ale pouze do poloviny října. To dává Trumpově administrativě čas na odvolání k Nejvyššímu soudu. Exprezident již avizoval, že se odvolá, a věří, že konzervativní většina u nejvyššího soudu se přikloní na jeho stranu.

V případě, že by soud rozhodnutí potvrdil, mohlo by to vést k finanční nejistotě, a to nejen kvůli otázce, zda budou muset Spojené státy vrátit miliardy dolarů, které na clech vybraly.

Ohroženy by mohly být i obchodní dohody, které USA uzavřely například s Velkou Británií, Japonskem a Jižní Koreou. Naopak v případě, že by Nejvyšší soud rozhodnutí zvrátil, posílilo by to Trumpovu autoritu. Rozhodnutí soudu se týká takzvaných „recipročních cel“, která se vztahují na většinu obchodních partnerů USA.

Tato cla zůstanou v platnosti do 14. října, poté již nebudou vymahatelná. Platná zůstávají pouze cla na ocel, hliník a měď, protože ta byla zavedena na základě jiné prezidentské pravomoci.

Zdroj: Libor Novák

