CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu.
Ve skutečnosti šlo o téměř dvouapůlhodinovou intervenci prezidenta Vladimira Putina. Bylo to poslední snahou zastavit veškeré nebezpečné řeči o potenciálních dodávkách amerických zbraní na Ukrajinu, které by mohly změnit pravidla hry. Putin v hovoru s Trumpem údajně zdůraznil, že Tomahawky, které mají dolet na to, aby zasáhly velká ruská města, jako je Moskva a Petrohrad, by neměly žádný významný dopad na bojiště. Podle něj by pouze poškodily americko-ruské vztahy, jichž si Trump velice váží, jak Putin dobře ví.
Jeden z kremelských poradců dokonce uvedl, že Putin Trumpa pochválil jako mírotvůrce na Blízkém východě i jinde. Opět byly vtaženy do hry hospodářské dohody a – což je zásadní – došlo k dohodě o druhém osobním prezidentském summitu. Ten se tentokrát má konat v maďarské Budapešti, kde by se opět mohlo diskutovat, i když ne nutně dohodnout, o ukončení války na Ukrajině.
To nevyhnutelně vyvolá srovnání s neúspěšným summitem na Aljašce před pouhými několika měsíci. Tehdy Trump sice připravil Putinovi přijetí s červeným kobercem, ale nezajistil žádné hmatatelné výsledky ve své snaze o dosažení mírové dohody pro Ukrajinu. Trump, nyní povzbuzen svými úspěchy při zprostředkování příměří v Gaze a propuštění izraelských rukojmích, naznačil, že jeho neočekávaný úspěch na Blízkém východě pomůže ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou.
Jakým způsobem k tomu dojde, zůstává nejasné. Kreml zatím nenaznačil, že by byl ochoten ke kompromisu. Navzdory rostoucím ztrátám na bojišti a sílícím ukrajinským útokům drony na energetickou infrastrukturu, které způsobují nedostatek paliva po celé zemi, Rusko důsledně odmítá ukončit válku, dokud nedosáhne svých maximalistických cílů.
Mezi tyto cíle patří získání kontroly nad rozsáhlými anektovanými územími Ukrajiny, která dosud nebyla dobyta. Patří sem také uvalení přísných vojenských a zahraničněpolitických omezení na poválečnou Ukrajinu, která by v podstatě podřídila Kyjev vůli Moskvy. Nic v posledním telefonátu mezi Trumpem a Putinem nenasvědčuje tomu, že by se na tomto postoji cokoli změnilo.
Během devíti měsíců druhé Trumpovy administrativy se však Kreml také naučil, že nabídka osobního zapojení a možnost krátkodobého vítězství mohou být stejně účinné jako jakýkoli bolestivý kompromis. Ukrajinští představitelé, kteří se shromažďovali ve Washingtonu, tvrdí, že to byla diskuse o Tomahawcích, co přinutilo Putina k obnovení dialogu.
To sice může být pravda, ale kalkulace v Moskvě je taková, že pouhá vyhlídka na pokrok v mírových jednáních by mohla stačit k tomu, aby Trumpa, hladového po dohodě, nalákala k upuštění od jeho vojenských hrozeb.
Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.
Zdroj: Libor Novák