CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila.
Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko hrozí, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačuje možnou anexi Západního břehu Jordánu, což vyvolává obavy z další intifády. V USA se mezitím vrací inflace. A navzdory všem těmto problémům prezident USA Donald Trump ve svém projevu na Valném shromáždění OSN neposkytl žádná slova útěchy ani nezdůraznil demokratické hodnoty pro své znepokojené spojence.
Namísto toho, aby promluvil k napjaté globální situaci, se Trump zaměřil na osobní stížnosti, které se podle všeho pro něj jeví jako mnohem důležitější. Projev se protáhl daleko za časový limit a prezidentova slova ignorovala blikající červené světlo.
Trump si hořce stěžoval na to, že se na eskalátoru v sídle OSN zastavila pohyblivá plošina, když na ní jel, a oživil starou zášť, že světová organizace kdysi odmítla jeho nabídku opravit svou starou budovu.
Britská delegace měla možnost sledovat, jak se jejich snaha o lichocení prezidentovi obrátila proti nim. Poté, co mu minulý týden připravili okázalé přivítání, museli sedět a poslouchat, jak Trump tvrdí, že si Londýn přeje zavést právo šaría.
Premiér Keir Starmer se stal terčem kritiky Trumpovy kritiky ohledně politiky obnovitelných zdrojů energie. Kvůli tomu čelí Starmer tlaku ze strany vlastních labouristických poslanců, aby muže, kterého hostil, odsoudil.
Prezident ve svém projevu také přednesl nesmyslné argumenty o klimatických změnách. Tím odhalil své povrchní znalosti vědy, když uvedl, že "tvar atmosféry je amorfní" a že "máme velmi čistý vzduch, ale problém je v tom, že ostatní země, jako je Čína, která má vzduch trochu drsnější, ho k nám posílají". Také varoval před budoucí "porážkou skotu", když prohlásil, že environmentalisté chtějí "zabít všechny krávy".
Trump se také pokusil o zisk Nobelovy ceny za mír, přestože tvrdil, že ukončil sedm válek, i když většina z nich v době jeho zásahu ani neprobíhala. Místo toho, aby se věnoval skutečným diplomatickým úspěchům, se soustředil na své frustrace a ptal se, proč OSN vůbec existuje a proč se mu nepřipisuje zásluha. Uvedl, že jediné, co od OSN získal, byl nefunkční eskalátor. Prezident zkrátka dává najevo, že pro něj nejsou důležité ceny, ale záchrana životů.
A zatímco Trump ignoroval globální krize, svět dostal nezkrácený pohled na jeho roztříštěné úvahy, které podle něj tvoří "osnovu" jeho myšlenek. Uspokojující je, že američtí spojenci se naučili oddělovat jeho invektivy od skutečných záměrů.
Například, ačkoliv jeho projev nenabídl nový směr pro válku na Ukrajině, po projevu na otázku, zda by mělo NATO sestřelit ruská letadla, odpověděl "Ano, mělo by". Ostatní představitelé to však zpochybnili. Jeho postoj k válce je stále nejistý, i když po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským na své sociální síti napsal, že věří, že Ukrajina může válku vyhrát a získat zpět všechna svá území.
Zmatený vývoj událostí na Ukrajině ukazuje, proč se zahraniční mocnosti, zejména v Evropě, snaží s Trumpem spolupracovat. První projev prezidenta ve druhém funkčním období přinesl střízlivý obraz nové globální reality.
Spojené státy, které více než kdokoli jiný pomohly vybudovat OSN, se nyní staly jejím největším kritikem. To vyvolává otázky o schopnosti této kdysi vitální světové organizace přežít ve své současné podobě.
Související
Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku
Nesmysly v Trumpově projevu: Londýn právo šaría nechystá, mystifikoval i o zdrojích energie
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty
před 1 hodinou
Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová
před 2 hodinami
Podzimní počasí je tady. Denní maxima klesnou i na sedm stupňů
včera
Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku
včera
Nesmysly v Trumpově projevu: Londýn právo šaría nechystá, mystifikoval i o zdrojích energie
včera
Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu
včera
Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG
včera
"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží
včera
Chabá kampaň ze všech stran. Vládní a opoziční kandidáti jednají reaktivně, chybí návrhy reálných řešení
včera
Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku
včera
Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO
včera
Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění
včera
Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání
včera
Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí
včera
Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě
včera
Kauza Dozimetr u soudu: S Redlem jsme finančně podporovali TOP 09 a STAN, tvrdí Kos
včera
Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné
včera
Gaza se proměnila v nejhorší místo na světě, míní lékař. Nemocím hrozí, že za pár dní zkolabují
včera
Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak
včera
Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN
Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.
Zdroj: Libor Novák