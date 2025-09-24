CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Donald Trump v OSN
Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila. 

Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko hrozí, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačuje možnou anexi Západního břehu Jordánu, což vyvolává obavy z další intifády. V USA se mezitím vrací inflace. A navzdory všem těmto problémům prezident USA Donald Trump ve svém projevu na Valném shromáždění OSN neposkytl žádná slova útěchy ani nezdůraznil demokratické hodnoty pro své znepokojené spojence.

Namísto toho, aby promluvil k napjaté globální situaci, se Trump zaměřil na osobní stížnosti, které se podle všeho pro něj jeví jako mnohem důležitější. Projev se protáhl daleko za časový limit a prezidentova slova ignorovala blikající červené světlo.

Trump si hořce stěžoval na to, že se na eskalátoru v sídle OSN zastavila pohyblivá plošina, když na ní jel, a oživil starou zášť, že světová organizace kdysi odmítla jeho nabídku opravit svou starou budovu.

Britská delegace měla možnost sledovat, jak se jejich snaha o lichocení prezidentovi obrátila proti nim. Poté, co mu minulý týden připravili okázalé přivítání, museli sedět a poslouchat, jak Trump tvrdí, že si Londýn přeje zavést právo šaría.

Premiér Keir Starmer se stal terčem kritiky Trumpovy kritiky ohledně politiky obnovitelných zdrojů energie. Kvůli tomu čelí Starmer tlaku ze strany vlastních labouristických poslanců, aby muže, kterého hostil, odsoudil.

Prezident ve svém projevu také přednesl nesmyslné argumenty o klimatických změnách. Tím odhalil své povrchní znalosti vědy, když uvedl, že "tvar atmosféry je amorfní" a že "máme velmi čistý vzduch, ale problém je v tom, že ostatní země, jako je Čína, která má vzduch trochu drsnější, ho k nám posílají". Také varoval před budoucí "porážkou skotu", když prohlásil, že environmentalisté chtějí "zabít všechny krávy".

Trump se také pokusil o zisk Nobelovy ceny za mír, přestože tvrdil, že ukončil sedm válek, i když většina z nich v době jeho zásahu ani neprobíhala. Místo toho, aby se věnoval skutečným diplomatickým úspěchům, se soustředil na své frustrace a ptal se, proč OSN vůbec existuje a proč se mu nepřipisuje zásluha. Uvedl, že jediné, co od OSN získal, byl nefunkční eskalátor. Prezident zkrátka dává najevo, že pro něj nejsou důležité ceny, ale záchrana životů.

A zatímco Trump ignoroval globální krize, svět dostal nezkrácený pohled na jeho roztříštěné úvahy, které podle něj tvoří "osnovu" jeho myšlenek. Uspokojující je, že američtí spojenci se naučili oddělovat jeho invektivy od skutečných záměrů.

Například, ačkoliv jeho projev nenabídl nový směr pro válku na Ukrajině, po projevu na otázku, zda by mělo NATO sestřelit ruská letadla, odpověděl "Ano, mělo by". Ostatní představitelé to však zpochybnili. Jeho postoj k válce je stále nejistý, i když po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským na své sociální síti napsal, že věří, že Ukrajina může válku vyhrát a získat zpět všechna svá území.

Zmatený vývoj událostí na Ukrajině ukazuje, proč se zahraniční mocnosti, zejména v Evropě, snaží s Trumpem spolupracovat. První projev prezidenta ve druhém funkčním období přinesl střízlivý obraz nové globální reality.

Spojené státy, které více než kdokoli jiný pomohly vybudovat OSN, se nyní staly jejím největším kritikem. To vyvolává otázky o schopnosti této kdysi vitální světové organizace přežít ve své současné podobě. 

Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku

Donald Trump OSN

před 1 hodinou

Donald Trump v OSN

Claudia Cardinalová (autor fotky: Manfred Werner - Tsui)

Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová, jejíž kariéra trvala přes šest dekád. Největší slávu zažila Cardinalová během zlatého věku italského filmu. 

Volby, ilustrační fotografie.

Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu

Výzkum STEM ukazuje prudký nárůst podpory pro ANO a SPD v severních krajích. Za tímto trendem se však skrývá hlubší krize a rostoucí nedůvěra ve stát v regionech, které dlouhodobě čelí strukturálním problémům. Pokud politické elity nenabídnou konkrétní řešení a nezačnou brát periferii vážně, hrozí, že se protestní volba stane normou a bude mít dopady na celou demokratickou rovnováhu země.

Zemní plyn

Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG

Evropská komise navrhla v rámci 19. sankčního balíčku proti Rusku, že by Evropská unie měla ukončit veškerý nákup zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Podle návrhu by měl tento zákaz vstoupit v platnost koncem roku 2026, tedy o rok dříve, než se původně plánovalo. Dřívější termín platnosti, který má za cíl snížit příjmy Moskvy z vývozu fosilních paliv, přichází jen několik dní po tom, co americký prezident Donald Trump vyzval Evropu, aby ukončila nákup ruských energií.

Donald Trump v OSN

"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží

Prezident Donald Trump zahájil svůj projev na Valném shromáždění OSN slovy o úspěších, kterých jeho administrativa dosáhla během prvních osmi měsíců. Zdůraznil, že USA jsou „nejžhavější zemí na světě“ a „žádná jiná země se jí ani nepřibližuje“. Uvedl, že Amerika má nejsilnější ekonomiku, nejbezpečnější hranice a nejsilnější armádu.

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Chabá kampaň ze všech stran. Vládní a opoziční kandidáti jednají reaktivně, chybí návrhy reálných řešení

Předvolební kampaň se letos nese ve znamení obrany vlastních programů, nikoli vizí. Vládní koalice Spolu staví na stabilitě a varuje před ohrožením demokracie, opozice kontruje výzvami k „úklidu po Fialovi“. Místo plánů pro budoucnost dominují hesla a mobilizace vlastních voličů. Témata jako klimatická krize, stárnutí populace či postavení mladých na pracovním trhu zůstávají na okraji – navzdory své rostoucí naléhavosti.

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku

Šéf NATO Mark Rutte prohlásil, že Aliance je připravena bránit každou píď svého území. Reagoval tak na nedávné narušení vzdušného prostoru Estonska a dalších zemí aliance, které vyvolalo vážné obavy. Rutte ujistil veřejnost, že obranné systémy jsou na svém místě a jsou funkční.

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO

Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci spojil autismus s dětskými vakcínami a s užíváním populárního léku proti bolesti Tylenol (paracetamol) během těhotenství. Jeho tvrzení však nejsou podložena vědeckými důkazy a vyvolala silnou kritiku u lékařských a vědeckých organizací.

Prezident Trump

Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění

Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.

Ilustrační foto

Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání

Zapomněli jste na platbu povinného ručení a stala se nehoda? Dříve vás chránil limit 300 tisíc korun. Byla-li škoda vyšší, doplatil ji Garanční fond ČKP. Od letošního roku se ale pravidla změnila a za celou škodu odpovídá provozovatel nepojištěného vozu. Kolik vás od letoška může stát opomenutí platby povinného ručení?

Palestina

Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí

Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.

Ilustační foto

Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě

Čínská nejmodernější letadlová loď Fujian úspěšně otestovala svůj nový elektromagnetický katapult. Z paluby lodi se podařilo vypustit tři typy letounů, včetně stíhačky J-35 páté generace, bojového letounu J-15T a letounu včasné výstrahy KJ-600. Tím se Čína stala jedinou zemí na světě, kromě Spojených států, která disponuje touto pokročilou technologií. Státní média označila testy za "milník" v rozvoji čínského námořnictva.

Ilustrační foto

Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné

Podle Australského úřadu pro léčivé přípravky (TGA) je užívání paracetamolu během těhotenství bezpečné. TGA potvrdila stávající lékařské směrnice, které ho klasifikují jako lék kategorie A, což znamená, že je široce používán těhotnými ženami bez zvýšeného rizika vrozených vad nebo poškození plodu. 

Prezident Trump

Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Donald Trump oznámil, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu (u nás známého jako paracetamol nebo pod značkou Tylenol), protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí. Toto tvrzení ale zásadně odporuje závěrům mezinárodních vědeckých studií. Bílý dům s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. představil plán, který chce změnit varování na obalech léků s touto účinnou látkou.

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

