Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Libor Novák

7. dubna 2026 9:13

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán Foto: reprofoto twitter

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Trump dal jasně najevo, že pro americkou armádu neexistují téměř žádná zakázaná pásma. Aby se Írán vyhnul totálnímu zničení infrastruktury, musí podle prezidenta přistoupit na dohodu, která bude pro Spojené státy přijatelná. Klíčovou součástí takového ujednání musí být zajištění volného pohybu ropných tankerů strategicky významným Hormuzským průlivem.

Zatímco se čas do vypršení ultimáta krátí, nic nenasvědčuje tomu, že by se Teherán chystal ustoupit. Íránští představitelé již odmítli návrh na dočasné příměří a přišli s vlastním seznamem požadavků. Američtí vyjednavači tyto íránské podmínky označili za maximalistické a v současné podobě zcela neprůchodné.

Tato patová situace staví Donalda Trumpa do velmi citlivé pozice. Pokud ke shodě nedojde, bude muset prezident buď opět prodloužit termín, což by udělal již počtvrté za poslední tři týdny, nebo splnit své drsné hrozby. Neustálé odkládání akce po takto specifických varováních plných vulgarismů by však mohlo vážně podkopat jeho důvěryhodnost u spojenců i nepřátel.

V sázce je vnímání americké síly na mezinárodní scéně. Přestože USA o víkendu předvedly technologickou a taktickou převahu při složité záchraně dvou sestřelených letců hluboko v íránském vnitrozemí, nemusí to k politickému vítězství stačit. Íránská schopnost blokovat ropné trasy pomocí dronů a min se ukazuje jako silnější nástroj, než byla americká administrativa ochotna veřejně připustit.

Sám prezident Trump během pondělní tiskové konference uznal, že vojenská síla má své limity. Přestože prohlásil, že Írán je vojensky poražen, poznamenal, že k uzavření průlivu stačí jediný odhodlaný útočník. Tato realita komplikuje americkou strategii, která se snaží vyhnout rozsáhlé humanitární krizi, jež by po zničení energetické sítě nevyhnutelně následovala.

Trump se nechal slyšet, že si zničení íránské infrastruktury vlastně nepřeje, protože by její obnova mohla trvat celé století. Přiznal také, že by se USA na následné rekonstrukci země pravděpodobně musely finančně podílet. Přesto však nadále hrozí "drtivou odvetou", pokud Írán nesplní stanovené podmínky do úterního večera.

Navzdory napětí prezident stále doufá v průlom v jednání a tvrdí, že druhá strana má zájem na dohodě. Jeho prohlášení o tom, že vše je do detailu promyšleno, doprovází značná nečitelnost dalších kroků. Zda jde o promyšlenou blufovací taktiku, nebo o skutečný pokrok v tajných rozhovorech, se ukáže až po vypršení stanoveného termínu.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku

Vyšetřování březnového útoku v Pardubicích nadále pokračuje. Policie informovala o obvinění další osoby, zároveň došlo k zadržení jiného člověka v Bulharsku. Česko bude žádat o vydání dotyčného. 

