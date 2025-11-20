Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu

Nový mírový návrh pro Ukrajinu, který vypracovala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, by po Kyjevu požadoval územní ústupky a omezení velikosti armády výměnou za bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Podle západního představitele obeznámeného s dokumentem by Ukrajina musela postoupit Rusku východní Donbas, píše CNN.
Tento osmadvacetibodový plán, se kterým se prezident Trump seznámil, je nejnovějším pokusem Bílého domu o ukončení války na Ukrajině. Některá ustanovení návrhu, včetně územních ústupků v oblastech, které Rusko aktuálně neovládá, byla v minulosti pro Ukrajince nepřijatelná. Nicméně američtí představitelé nyní vidí novou příležitost k obnovení mírových diskusí.
Plán je stále ve fázi rámcového návrhu a mnohé jeho body nejsou definitivní. I přes to se očekává, že v současné podobě vyvolá kritiku ze strany Ukrajiny a jejích podporovatelů, jelikož vyžaduje výrazné územní ústupky. Donbas, který tvoří oblasti Luhansk a Doněck, je stále z části držen Ukrajinou. Podle návrhu by navíc v Chersonské a Záporožské oblasti, kde se rovněž bojuje, došlo ke zmrazení stávajících frontových linií.
Další podmínkou by bylo, že Ukrajina bude muset snížit velikost své armády a omezit některé vojenské schopnosti, včetně určitých silných zbraňových systémů, které obdržela v průběhu války. Dokument se rovněž zabývá otázkami statusu ruského jazyka a Ruské pravoslavné církve na Ukrajině po skončení války. Zahrnuty jsou také bezpečnostní záruky podpořené Spojenými státy, které mají zajistit, že Rusko nebude moci dále expandovat a rozšiřovat válku do Evropy.
Tyto detaily popsal západní představitel obeznámený s dokumentem. Úsilí vede zvláštní vyslanec Trumpa, Steve Witkoff. Jednání se tento týden zrychlila, protože administrativa vnímá signály z Kremlu, že by Rusko mohlo být opět ochotné k dohodě.
Ministr zahraničí Marco Rubio ve středu večer naznačil, že dokument je spíše „seznamem potenciálních nápadů“ než dokončeným návrhem. Uvedl, že ukončení složité a smrtící války na Ukrajině vyžaduje rozsáhlou výměnu seriózních a realistických nápadů. Dosažení trvalého míru si vyžádá, aby obě strany souhlasily s obtížnými, ale nezbytnými ústupky.
Mezitím se tento týden v Kyjevě nacházela delegace Pentagonu vedená tajemníkem americké armády Danem Driscollem, která jednala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími vysokými představiteli. Američtí představitelé vnímali tuto cestu jako způsob, jak restartovat mírová jednání, která se v posledních několika měsících zastavila.
válka na Ukrajině , Marco Rubio , USA (Spojené státy americké)
