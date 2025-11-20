Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu

Libor Novák

20. listopadu 2025 15:07

Marco Rubio
Marco Rubio Foto: The White House

Nový mírový návrh pro Ukrajinu, který vypracovala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, by po Kyjevu požadoval územní ústupky a omezení velikosti armády výměnou za bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Podle západního představitele obeznámeného s dokumentem by Ukrajina musela postoupit Rusku východní Donbas, píše CNN.

Tento osmadvacetibodový plán, se kterým se prezident Trump seznámil, je nejnovějším pokusem Bílého domu o ukončení války na Ukrajině. Některá ustanovení návrhu, včetně územních ústupků v oblastech, které Rusko aktuálně neovládá, byla v minulosti pro Ukrajince nepřijatelná. Nicméně američtí představitelé nyní vidí novou příležitost k obnovení mírových diskusí.

Plán je stále ve fázi rámcového návrhu a mnohé jeho body nejsou definitivní. I přes to se očekává, že v současné podobě vyvolá kritiku ze strany Ukrajiny a jejích podporovatelů, jelikož vyžaduje výrazné územní ústupky. Donbas, který tvoří oblasti Luhansk a Doněck, je stále z části držen Ukrajinou. Podle návrhu by navíc v Chersonské a Záporožské oblasti, kde se rovněž bojuje, došlo ke zmrazení stávajících frontových linií.

Další podmínkou by bylo, že Ukrajina bude muset snížit velikost své armády a omezit některé vojenské schopnosti, včetně určitých silných zbraňových systémů, které obdržela v průběhu války. Dokument se rovněž zabývá otázkami statusu ruského jazyka a Ruské pravoslavné církve na Ukrajině po skončení války. Zahrnuty jsou také bezpečnostní záruky podpořené Spojenými státy, které mají zajistit, že Rusko nebude moci dále expandovat a rozšiřovat válku do Evropy.

Tyto detaily popsal západní představitel obeznámený s dokumentem. Úsilí vede zvláštní vyslanec Trumpa, Steve Witkoff. Jednání se tento týden zrychlila, protože administrativa vnímá signály z Kremlu, že by Rusko mohlo být opět ochotné k dohodě.

Ministr zahraničí Marco Rubio ve středu večer naznačil, že dokument je spíše „seznamem potenciálních nápadů“ než dokončeným návrhem. Uvedl, že ukončení složité a smrtící války na Ukrajině vyžaduje rozsáhlou výměnu seriózních a realistických nápadů. Dosažení trvalého míru si vyžádá, aby obě strany souhlasily s obtížnými, ale nezbytnými ústupky.

Mezitím se tento týden v Kyjevě nacházela delegace Pentagonu vedená tajemníkem americké armády Danem Driscollem, která jednala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími vysokými představiteli. Američtí představitelé vnímali tuto cestu jako způsob, jak restartovat mírová jednání, která se v posledních několika měsících zastavila.

před 4 hodinami

Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem

Související

Volodymyr Zelenskyj

Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem

Vysocí představitelé Pentagonu, vedení tajemníkem americké armády Danem Driscollem, dorazili na Ukrajinu, aby projednali úsilí o ukončení války s Ruskem. Očekává se, že se ve čtvrtek v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tato návštěva přichází ve chvíli, kdy se ve středu objevily zprávy o novém návrhu rámcového mírového plánu mezi USA a Ruskem. Ten má údajně požadovat významné ústupky ze strany Ukrajiny, včetně vzdání se stále kontrolovaných území a drastického snížení velikosti její armády.
Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů

Letos v červenci sedmnáctiletý mladík, kterému server BBC říká Vlad, procestoval 800 kilometrů z východní Ukrajiny, aby v parku v západním městě Rivne vyzvedl bombu a mobilní telefon. Jak sdělil BBC, bylo mu slíbeno 2 000 dolarů za to, že nastraží bombu do dodávky používané ukrajinskou vojenskou odvodní službou. Když zapojoval dráty, bál se, že bomba v ten moment exploduje a že zemře.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Marco Rubio USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Marco Rubio

Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu

Nový mírový návrh pro Ukrajinu, který vypracovala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, by po Kyjevu požadoval územní ústupky a omezení velikosti armády výměnou za bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Podle západního představitele obeznámeného s dokumentem by Ukrajina musela postoupit Rusku východní Donbas, píše CNN.

před 42 minutami

Robert Fico

Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc

Masové protesty v Bratislavě ukázaly, že odpor vůči vládě Roberta Fica roste a spolu s ním i obavy ze stále více otrávené politické atmosféry na Slovensku. Případ studenta Michala, předvolaného k výslechu kvůli křídovým vzkazům na chodníku, se proměnil v symbol širšího napětí. Vládní reakce působí spíše jako projev nejistoty než síly a naznačují, že Ficova mocenská pozice začíná ztrácet stabilitu.

před 43 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti zveřejnit veškeré spisy z vyšetřování odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Legislativa, která požaduje uvolnění souborů v prohledávatelném a stahovatelném formátu do třiceti dnů, byla v úterý drtivou většinou schválena v obou komorách Kongresu, tedy ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump oznámil podepsání zákona ve středu na své platformě Truth Social, čímž začal běžet čas pro uvolnění dokumentů.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem

Vysocí představitelé Pentagonu, vedení tajemníkem americké armády Danem Driscollem, dorazili na Ukrajinu, aby projednali úsilí o ukončení války s Ruskem. Očekává se, že se ve čtvrtek v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tato návštěva přichází ve chvíli, kdy se ve středu objevily zprávy o novém návrhu rámcového mírového plánu mezi USA a Ruskem. Ten má údajně požadovat významné ústupky ze strany Ukrajiny, včetně vzdání se stále kontrolovaných území a drastického snížení velikosti její armády.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů

Letos v červenci sedmnáctiletý mladík, kterému server BBC říká Vlad, procestoval 800 kilometrů z východní Ukrajiny, aby v parku v západním městě Rivne vyzvedl bombu a mobilní telefon. Jak sdělil BBC, bylo mu slíbeno 2 000 dolarů za to, že nastraží bombu do dodávky používané ukrajinskou vojenskou odvodní službou. Když zapojoval dráty, bál se, že bomba v ten moment exploduje a že zemře.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

Jaderné zbraně

Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi

Evropská unie by měla vyvinout společný taktický jaderný odstrašující prostředek jako reakci na rostoucí arzenál Ruska. S tímto návrhem, který prolomil jedno z největších evropských obranných tabu, vystoupil ve středu předseda představenstva společnosti Airbus, René Obermann. Obranný gigant varuje, že kontinent musí mít silnější odstrašující sílu, aby čelil masivnímu ruskému arzenálu.

včera

Írán, ilustrační foto

Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí

Ruský raketový a dronový útok zasáhl dva obytné domy v západoukrajinském Ternopilu a zabil nejméně 25 lidí, z toho tři děti. Ukrajinští představitelé uvedli, že při útoku, ke kterému došlo v časných ranních hodinách ve středu, bylo zraněno dalších 73 osob, včetně 15 dětí. Jedná se o jeden z nejkrvavějších útoků v regionu od doby, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi v únoru 2022.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.

včera

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

včera

F-35

Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

včera

Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy