Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity

Libor Novák

22. října 2025 8:26

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Přát si mír je mnohem jednodušší než mír skutečně nastolit. Velké ambice prezidenta Donalda Trumpa v oblasti Blízkého východu a Ukrajiny nyní narážejí na vlastní vnitřní limity a na děsivé dozvuky obou brutálních válek. Trump v úterý zrušil plány na rychlý druhý summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prohlásil, že nechce ztrácet čas, což je nejnovější obrat v jeho dramatickém, ale zatím marném mírovém úsilí.

Zároveň viceprezident JD Vance spěchal na Blízký východ, kde Trump jen minulý týden vyjádřil naději, že se mu podařilo vytvořit „věčný mír“. Příměří, které zprostředkoval mezi Izraelem a Hamásem, sice platí, ale jen tak tak. Kritici by si mohli s uspokojením mnout ruce, ale globální stabilita a tisíce životů závisí na Trumpově úspěchu, a proto je namístě podpora.

Komplikace v obou Trumpových hlavních mírových snahách jen podtrhují, jak je neustálé zapojení USA nezbytné. Po zastavení bojů v Gaze, což byl významný úspěch, se objevila naděje na nový pokus o ukončení vražedné války na Ukrajině. Tyto snahy se však po srpnovém summitu se zarputilým Putinem zastavily.

V úterý prezident Trump náhle ukončil poslední kapitolu svého diplomatického dobrodružství s Putinem. Dal jasně najevo, že summit, který předpovídal v Budapešti během několika týdnů, už není aktuální. „Nechci mít zbytečné setkání. Nechci ztrácet čas,“ řekl Trump novinářům poté, co pondělní hovor mezi ministrem zahraničí Marcem Rubiem a jeho ruským protějškem nepřinesl žádný průlom.

Trumpovo zklamání je podle CNN posledním posunem ve zmateném týdnu. Během něj se prezident zdál být připraven poslat na Ukrajinu řízené střely Tomahawk, ale nechal se od Putina odradit a poté měl v Oválné pracovně další střet s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zatím Trumpovy ukrajinské snahy dosahují jen jedné věci: vyvrací jeho vlastní tvrzení, že Putin chce mír. 

Zároveň uspěchaná snaha viceprezidenta Vance upevnit pokrok na Blízkém východě má zabránit tomu, aby se stejný osud potkal i druhou velkou mírovou iniciativu administrativy. Po fanfárách Trumpova vítězného kola v regionu se začínají projevovat slabiny jeho přístupu.

Velkou otázkou vždy bylo, jak překlenout počáteční pauzu v bojích a ambiciózní mírový plán, který počítá s odzbrojením Hamásu a jeho politickým stažením. Vanceova návštěva má vytvořit iluzi pokroku a poskytnout vyjednavačům čas na vyplnění prázdnoty.

Příměří se otřáslo poté, co Izrael obvinil Hamás ze zabití dvou izraelských vojáků o víkendu a zahájil vlnu leteckých úderů, které v Gaze zabily desítky lidí. Vance se snažil zabránit dalšímu zhoršení situace a znovu zdůraznil závazek k dohodě jako symbolické varování pro obě strany. Jeho návštěva také demonstrovala závazek USA vůči klíčovým arabským státům, které jsou pro realizaci Trumpova plánu nezbytné.

Pokud Trump potřeboval potvrzení, že Putin není připraven uzavřít mír na Ukrajině, dostal ho v podobě roje dronů, které zaútočily na ukrajinské elektrárny. To byl návrat k brutální strategii používání zimy jako zbraně proti civilistům.

Trump doufal v náznaky skutečných politických posunů z Ruska, které by ospravedlnily obnovení jeho osobní diplomacie s Putinem. Ruský lídr však opět zahrál svou klasickou kartu. Zavolal Trumpovi den předtím, než prezident hostil Zelenského v Bílém domě, což byl projev flexibility. Ten měl zmírnit nový tlak USA a prezidentův hněv.

Trump spekuloval o vyslání střel Tomahawk na Ukrajinu, které by umožnily kyjevským silám zasáhnout hluboko do Ruska. Po rozhovoru s Putinem však tuto myšlenku stáhl. Poté hovor mezi Rubiem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem ukázal, že by se případný nový summit podobal patové situaci z Aljašky. Rusko zásadně nezměnilo postoj, který Ukrajina nikdy nemůže přijmout. Chce, aby Kyjev postoupil území v Luhanské a Doněcké oblasti, které se mu nepodařilo plně dobýt ani po třech letech bojů.

Zelenskyj již dříve předpověděl, že se nic nestane, pokud se Trump nebude snažit dotlačit Putina k jednacímu stolu. „Jakmile se otázka schopností dlouhého dosahu pro nás – pro Ukrajinu – poněkud vzdálila, Rusko se téměř automaticky stalo méně zainteresovaným na diplomacii,“ řekl v úterý ve svém denním projevu. Patová situace vyhovuje Putinovi, který nejeví známky toho, že by chtěl přestat bojovat.

Čas je problémem i v patové situaci mezi Izraelem a Hamásem. Současné období mezi dohodou o příměří a realizací dalších kroků Trumpova plánu umožňuje eskalaci napětí a růst hrozeb pro trvalost dohody. Hamás využil ukončení bojů k znovunastolení kontroly nad Palestinci v Gaze.

Vytváří se vize mezinárodní mírové síly, která má udržet trvalý mír v Pásmu Gazy. Dokud však nebude vytvořena, příměří zůstane křehké. Vanceova cesta byla signálem pro Netanjahua i pro státy jako Katar a Turecko, že udržení příměří je pro Trumpa klíčové.

Jared Kushner a Steve Witkoff, Trumpovi vyjednavači, se pokusí využít Vanceovy návštěvy k vytvoření pokroku, který by udržel dynamiku jednání naživu. „Kritickým problémem je nyní začít zavádět alternativní správu... To vše musí být realizováno dříve než později,“ uvedl bývalý americký vyjednavač pro mír Dennis Ross. Zatím se však stabilizační síly nedostaly dál než do teoretické fáze.

Prezident Trump se snaží tlačit na regionální mocnosti, aby si pospíšily. Na sociální síti Truth Social napsal, že „četní z našich NYNÍ VELKÝCH SPOJENCŮ na Blízkém východě... MĚ VÝSLOVNĚ A SILNĚ informovali, že by uvítali příležitost, na mou žádost, vstoupit do GAZY s těžkou silou a ‚srovnat Hamás‘, pokud Hamás bude nadále jednat špatně.“ Žádný z regionálních států se veřejně nehlásí k tomu, že by poslal své vojáky do Gazy, aby se vložili mezi izraelské síly a Hamás. Prezidentův příspěvek je tak spíše zbožným přáním.

Platí to i pro jeho přerušený plán na ukončení války na Ukrajině. Ale alespoň se o to snaží. A ještě není příliš pozdě.

včera

Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu

Letoun Tornádo nese rakety Storm Shadow.

Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow

Ukrajinské ozbrojené síly informovaly o úspěšném úderu na ruský chemický závod za použití raket Storm Shadow, které dodala Velká Británie. Podle ukrajinského generálního štábu šlo o "masivní" a "úspěšný zásah", jenž pronikl ruským systémem protivzdušné obrany. Armáda momentálně stále vyhodnocuje přesné výsledky tohoto útoku.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Komentář

Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže

Šéf Bílého domu Donald Trump se chtěl stát mužem, který ukončí válku na Ukrajině. Místo toho ale začíná působit jako politik, který absolutně nerozumí její povaze. Během setkání s Volodymyrem Zelenským údajně prohlásil, že Rusko může Ukrajinu zničit, a ztratil nervy natolik, že hodil mapou konfliktu. Jenže americký prezident si nemůže dovolit být netrpělivý – v jeho případě může každý výbuch podráždění otřást samotnou stabilitou Západu.

Zdroj: Libor Novák

