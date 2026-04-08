Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu

Libor Novák

8. dubna 2026 14:26

Donald Trump

Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko“ definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.

Tento krok přišel doslova v hodině dvanácté, pouhou hodinu a půl před vypršením Trumpova ultimáta. Pokud by k dohodě nedošlo, hrozily USA masivními údery na íránskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Příměří je však podmíněno tím, že Írán zcela otevře Hormuzský průliv pro komerční dopravu a zastaví veškeré nepřátelské akce, což tamní režim přislíbil, ačkoliv stále trvá na své „nadvládě“ nad touto vodní cestou.

Pro Donalda Trumpa tato dohoda znamená vysvobození z mimořádně nebezpečné pasti. Stál před volbou mezi drastickou eskalací, kdy hrozil vyhlazením celé jedné civilizace, nebo ústupem, který by fatálně podkopal jeho důvěryhodnost. Ačkoliv si prezident pravděpodobně koupil jen dočasný oddech, trhy reagovaly okamžitě – cena ropy poprvé po několika dnech klesla pod 100 dolarů za barel a na akciových trzích zavládl opatrný optimismus.

Zda za íránskou ochotou k ústupkům stojí skutečně Trumpovy šokující výhrůžky o „smrti íránské civilizace, která se již nikdy nevrátí“, zůstává nejasné. Jisté je, že takto agresivní a pobuřující rétorika nemá v moderní historii amerického prezidentství obdoby. I kdyby čtrnáctidenní příměří vedlo k trvalému míru, způsob, jakým Trump se světem komunikuje, zásadně mění pohled na USA jako na garanta globální stability.

Vnitropolitická scéna v USA na Trumpova slova reagovala bouřlivě. Demokraté v čele s Chuckem Schumerem a Joaquinem Castrem mluvili o úpadku prezidentského úřadu a někteří dokonce volali po Trumpově odvolání. Překvapivé však bylo, že se k nim přidali i někteří vlivní republikáni. Například kongresman Austin Scott označil prezidentovy komentáře za kontraproduktivní a senátor Ron Johnson varoval, že bombardování Íránu by bylo „obrovskou chybou“.

Bílý dům se pravděpodobně bude bránit argumentem, že tato tvrdá strategie přinesla své ovoce. Pro prezidenta, který čelí klesajícím preferencím, vnitrostranické kritice a ekonomickým potížím způsobeným drahými energiemi, je jakákoliv cesta ven z aktivního konfliktu politickou úlevou. Trump ve svém prohlášení uvedl, že americké vojenské cíle byly již „naplněny i překonány“, čímž si připravil půdu pro vyhlášení vítězství.

Skutečnost je však složitější. Ačkoliv byla íránská armáda značně oslabena a někteří vysocí představitelé režimu byli zabiti, hlavní americké cíle zůstávají nejisté. Stav íránského obohaceného uranu, základního kamene jaderného programu, není znám a Teherán si nadále udržuje vliv na své regionální spojence, jako jsou húsíjští povstalci v Jemenu.

Právě íránský postoj naznačuje, že nadcházející dva týdny jednání budou extrémně náročné. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí sice potvrdil zastavení „obranných operací“, ale dodal, že USA přijaly „obecný rámec“ íránského desetibodového plánu. Ten zahrnuje stažení amerických vojsk z regionu, zrušení sankcí a vyplacení válečných reparací, což jsou podmínky, na které Trump pravděpodobně nikdy nepřistoupí.

V tuto chvíli lze situaci vnímat jako částečné politické vítězství Donalda Trumpa – dosáhl odkladu hrozící katastrofy silou své rétoriky. Dlouhodobé náklady jeho slov a činů, stejně jako dopady samotné války, se však teprve projeví. Příměří je pouze odkladem, nikoliv konečným řešením, a svět bude s napětím sledovat, zda se diplomatům podaří v této krátké lhůtě zabránit návratu k otevřenému násilí.

před 3 hodinami

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Související

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Více souvisejících

Aktuálně se děje

před 35 minutami

Donald Trump

Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko" definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.

před 1 hodinou

Keir Starmer (labouristi)

Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří

Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.

před 2 hodinami

Viktor Orbán, maďarský premiér

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.

před 3 hodinami

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského

Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.

před 3 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

před 4 hodinami

Péter Magyar

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

před 5 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

před 13 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

před 14 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

včera

Martin Stropnický

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

včera

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

včera

Petr Pavel

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

včera

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

včera

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy