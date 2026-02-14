Cvičení jednotek NATO se zúčastnili i Ukrajinci. Výsledky byly otřesné, dva prapory rozmetali za jediný den

Libor Novák

14. února 2026 8:24

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Vojenské cvičení Hedgehog 2025, které proběhlo v Estonsku na jaře roku 2025, přineslo nečekané výsledky a odhalilo zranitelnost moderních armád NATO. Do manévrů se zapojilo přes 16 000 vojáků z 12 členských států Aliance, včetně britské brigády a estonské divize. Vedle nich se cvičení zúčastnili také ukrajinští experti na drony, z nichž někteří dorazili přímo z frontové linie, uvedl list The Wall Street Journal.

Hlavním cílem simulace bylo otestovat schopnost vojáků adaptovat se v prostředí nasyceném bezpilotními prostředky a systémy pro analýzu bojiště v reálném čase. Scénář předpokládal dynamické bojiště, kde mají tanky a pěchota prostor k manévrování, což odpovídá raným fázím konfliktu na Ukrajině. Ukázalo se však, že jednotky NATO nebyly na takovou míru transparentnosti bojiště připraveny.

Podle účastníků, kteří v rámci cvičení vystupovali v roli nepřítele, se spojenecké jednotky pohybovaly bez dostatečného maskování. Vojáci volně chodili po terénu, stavěli stany a parkovali obrněná vozidla, jako by nebyli pod neustálým dohledem. Tato neopatrnost vedla k tomu, že velká část techniky i personálu byla v rámci simulace velmi rychle zničena.

Klíčovou roli v úspěchu protistrany sehrála skupina přibližně deseti ukrajinských operátorů. Ti k řízení operací využili pokročilý systém Delta, který v reálném čase sbírá informace o dění na bojišti a pomocí umělé inteligence analyzuje data. Díky tomu mohli efektivně identifikovat cíle a koordinovat údery mezi velením a jednotlivými jednotkami.

Během pouhého půldne dokázal tento malý ukrajinský tým vyřadit 17 obrněných vozidel a provést 30 úspěšných simulovaných útoků na další cíle. Výsledky byly pro síly NATO alarmující, neboť se ukázalo, že jediná skupina specialistů dokáže paralyzovat mnohem větší vojenské uskupení. Jeden z účastníků uvedl, že se jim podařilo během jediného dne eliminovat ekvivalent dvou praporů.

Estonský koordinátor bezpilotních systémů Aivar Hanniotti potvrdil, že maskování bylo v daných podmínkách téměř nemožné. Jeho jednotka nasadila přes 30 dronů na ploše menší než čtyři čtvereční míle a velmi snadno lokalizovala mechanizované útvary. Po odhalení bylo zničení cílů pomocí útočných dronů otázkou velmi krátkého času. Podle něj byly výsledky pro NATO otřesné.

Podle podplukovníka Arbo Probala z estonských obranných sil bylo záměrem cvičení vytvořit pro jednotky co největší stres a kognitivní přetížení. Chtěli donutit vojáky k rychlé reakci pod tlakem a ukázat jim, jak fatální může být podcenění moderních technologií. Reakce některých velitelů na katastrofální výsledek simulace byla plná šoku a deziluze z aktuální připravenosti.

Zkušenosti z cvičení Hedgehog 2025 naznačují, že NATO bude muset zásadně změnit svou taktiku a najít nové způsoby ochrany techniky. Ukrajinští odborníci, jako například Maria Lemberg z organizace Aerorozvidka, upozorňují, že některé západní armády stále cvičí podle zastaralých doktrín. Tyto postupy neodpovídají realitě současné války, kde drony hrají naprosto zásadní roli.

V souvislosti s těmito poznatky oznámila Británie investici ve výši dvou miliard liber do rozvoje bezpilotních systémů, aby zajistila bojeschopnost své armády. Strategický přezkum obrany označil drony za nezbytnou součást pozemního válčení. Také další evropští spojenci zrychlují výrobu vlastních bezpilotních prostředků a zavádějí nové výcvikové programy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno představil první útočný dron vyvinutý ve spolupráci s Německem, který využívá umělou inteligenci a je otestován v boji. Tato technologie má sloužit k průzkumu i přímým útokům a zvyšovat bezpečnost vojáků na frontě. Vývoj těchto zbraní se stává prioritou pro mnoho zemí v regionu.

Zatímco se armády snaží přizpůsobit technologickému pokroku, na politické úrovni sílí tlak na ukončení konfliktu na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump stanovil červnový termín pro vyjednání mírové dohody a vyzval ukrajinskou stranu k aktivitě. Podle jeho vyjádření má Rusko zájem na uzavření dohody a oddalování jednání by mohlo znamenat promeškání příležitosti.

Nové kolo mírových rozhovorů za účasti Ukrajiny, Spojených států a Ruska je naplánováno na polovinu února v Ženevě. Ruskou delegaci povede prezidentský poradce Vladimir Medinskij, zatímco ukrajinskou stranu budou zastupovat Rustem Umerov a Kyrylo Budanov. Předchozí jednání provázely neshody ohledně historických interpretací a tvrdých požadavků ruské strany.

Pod tlakem je i král Karel. Američané chtějí vyslechnout bývalého prince Andrewa

