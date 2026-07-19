Darovat, nebo zlevnit. V EU začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení

V Evropské unii vstoupil v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení, obuvi a oděvních doplňků, což představuje nejnovější krok bloku ke snížení množství odpadu. Nové nařízení v rámci unijní směrnice o ekodesignu udržetelných výrobků se vztahuje na velké společnosti s více než 250 zaměstnanci a ročním čistým obratem přesahujícím 50 milionů eur.
Tyto firmy již nemohou likvidovat staré zásoby, poškozené zboží či neprodané položky vrácené z internetových obchodů. Namísto toho musí najít způsoby, jak produkty uplatnit na trhu – například prostřednictvím slev, sekundárních trhů nebo darováním na charitativní účely.
Zničení neprodaných oděvů je nově povoleno pouze v případech, kdy jsou výrobky nebezpečné, poškozené, padělané nebo pokud je charity odmítnou převzít. Podnikům zároveň vzniká povinnost zveřejňovat výroční zprávy o vyřazeném zboží a uchovávat příslušné záznamy po dobu pěti let. V roce 2030 se tato pravidla rozšíří také na středně velké firmy.
Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se v EU každoročně zlikviduje přibližně 4 až 9 procent neprodaných textilních produktů, přičemž na území sedmadvacítky se vyrábí pouze pětina z celkového objemu oděvního zboží.
Problém s hromaděním odpadu se v posledním desetiletí výrazně prohloubil s rozmachem takzvané rychlé módy a nárůstem online nakupování. V celoevropském průměru je totiž každý pátý kus oblečení objednaný přes internet vrácen obchodníkovi a následně se již nedostane zpět do prodeje, což ročně představuje stovky tisíc tun vyhozeného zboží.
Spalování milionů kusů oděvů maří snahy o snižování emisí skleníkových plynů, a členské státy tak čelí tlaku na zohledňování spotřeby surovin, vody, energie i dopravy v oděvním průmyslu. EEA zdůrazňuje, že cílem je přechod k cirkulární ekonomice, v níž jsou výrobky navrhovány s ohledem na dlouhou životnost, opravitelnost a recyklaci.
Zástupci módního průmyslu dlouhodobě obhajovali likvidaci zásob tím, že je pro ně levnější než jejich skladování, opravy či prodej se slevou. Německé maloobchodní sdružení (HDE) předpokládá, že spotřebitelé z nového nařízení získají přístup k většímu množství zlevněného oděvního zboží v outletových prodejnách či výprodejích.
Generální ředitel HDE Stefan Genth pro německý web DW nicméně varoval, že změna pravidel bude pro řadu obchodů komplikovaná, neboť ne všechny položky lze snadno prodat či darovat, a to zejména kvůli poškozeným obalům, vysokým logistickým nákladům, nízké hodnotě produktů nebo chybějící poptávce.
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Zdroj: Libor Novák