Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná

Americká diplomacie dnes zažívá jeden z nejrušnějších dnů roku. Viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio hostí ve Washingtonu delegaci z Dánska a Grónska. Atmosféra je však víc než napjatá. Jen pár hodin před začátkem schůzky totiž prezident Donald Trump na sociálních sítích prohlásil, že jakýkoliv jiný výsledek než „plná americká kontrola nad Grónskem“ je pro něj naprosto nepřijatelný.
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen a jeho grónská kolegyně Vivian Motzfeldtová dorazili do budovy Eisenhower Executive Office Building v doprovodu početné ochranky. Jejich příjezd doprovázela zpráva z domova, která slouží jako jasný vzkaz do Washingtonu: Dánsko a Grónsko s okamžitou platností zvyšují vojenskou přítomnost na ostrově. Kodaň vysílá do Arktidy další válečné lodě, stíhačky a vojenské jednotky, které budou v úzké spolupráci s NATO střežit kritickou infrastrukturu.
Tento krok Dánsko odůvodňuje rostoucím bezpečnostním napětím, které se ze severního Atlantiku přelilo až do Arktidy. Oficiálně jde o cvičení, ale načasování nenechává nikoho na pochybách – Evropa chce Trumpovi ukázat, že Grónsko není opuštěné území k prodeji, ale strategická pevnost bráněná moderními armádami Aliance. „Posilujeme stopu NATO v Arktidě ve prospěch evropské i transatlantické bezpečnosti,“ stojí v prohlášení grónské vlády.
Zatímco se v sousedství Bílého domu jedná o osudu největšího ostrova světa, na Kapitolu se schyluje k jinému klíčovému střetu. Senát čeká procedurální hlasování o omezení prezidentových pravomocí k vedení války ve Venezuele. Trumpova administrativa tam po nedávném zásahu stále drží vojenskou přítomnost, což vyvolává obavy i u části republikánů. Donald Trump už stačil označit pětici spolustraníků, kteří minulý týden hlasovali proti němu, za „nuly a loosery“.
Trumpova administrativa nyní zahájila masivní nátlakovou kampaň, aby odbojné senátory zlomila. Pro prezidenta je hlasování o Venezuele osobní záležitostí – vnímá ho jako test své autority v době, kdy chce prosazovat radikální změny hranic i v Arktidě. Pokud Senát omezení schválí, bude to pro Trumpa bolestivý signál, že ani s republikánskou většinou nemá v otázkách války a míru zcela volnou ruku.
Jednání s Dány a Gróňany bude pravděpodobně trvat do pozdních večerních hodin. Vance a Rubio stojí před téměř nesplnitelným úkolem: najít kompromis s hrdými Evropany a zároveň uspokojit prezidenta, který se netají svými dobyvačnými ambicemi. Mezitím se na grónském nebi objevují dánské stíhačky F-35.
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
