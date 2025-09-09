Demokraté zveřejnili podepsaný dopis Epsteinovi. Trump o něm tvrdil, že neexistuje

Demokraté z Kongresu zveřejnili sexuálně sugestivní dopis a kresbu, na kterých je zřejmě podpis Donalda Trumpa. Dopis, který byl nalezen v rámci oslav 50. narozenin Jeffreyho Epsteina, se dostal do rukou vyšetřovacího výboru. Jedná se o ten stejný dopis, o kterém prezident tvrdil, že neexistuje a že se jedná o falzifikát.
Dopis s kresbou ženského trupu se dostal k výboru díky předvolání a byl předán právníky spravujícími pozůstalost finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V kresbě je zobrazen imaginární rozhovor mezi Trumpem a Epsteinem. Podle Roberta Garcii, vedoucího demokrata ve výboru, je to důkaz, že prezident neříkal pravdu.
Garcia ve svém prohlášení uvedl, že je na čase, aby prezident řekl pravdu o tom, co věděl, a zveřejnil všechny spisy týkající se Epsteina. Bílý dům to okamžitě odmítl a pokusil se dopis zdiskreditovat.
Zástupce náčelníka štábu pro komunikaci, Taylor Budowich, na síti X napsal, že dopis nebo podpis jsou zfalšované a Trumpova administrativa podala žalobu na deník Wall Street Journal, který o existenci dopisu původně informoval.
V žalobě, která požaduje odškodné ve výši 10 miliard dolarů, je jmenován i mediální magnát Rupert Murdoch. Trump obvinil novináře a vydavatele z pomluvy, nicméně mluvčí vydavatelství Dow Jones řekla, že mají v přesnost a důslednost své zprávy plnou důvěru.
Kresba a dopis jsou součástí takzvané „Knihy k narozeninám“, která byla také zveřejněna. Kožený svazek s názvem „Prvních padesát let“ se dělí na deset částí, z nichž prolog napsala Epsteinova spolupracovnice Ghislaine Maxwellová. Obsahuje desítky dopisů a sexuálně explicitních kreseb, například nákresy, na kterých masírují Epsteinovy přítelkyně.
Mezi dalšími přispěvateli jsou například Bill Clinton, miliardář Leon Black, profesor práva na Harvardu a někdejší Trumpův právník Alan Dershowitz, britský velvyslanec v USA Peter Mandelson nebo Les Wexner.
Trump dlouhou dobu popíral existenci jakýchkoli spisů, a dokonce je označil za „podvod vytvořený demokraty“. Vyšetřovací výbor, ve kterém jsou jak demokraté, tak republikáni, pokračuje v přezkoumávání všech záznamů souvisejících s Epsteinem. Bohatý finančník, který měl mnoho vlivných kontaktů, spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, když čekal na soud kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání.
Související
"Poslední varování, další už nebude." Trump zaslal Hamásu poslední výzvu
Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce
Donald Trump , Jeffrey Epstein
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Demokraté zveřejnili podepsaný dopis Epsteinovi. Trump o něm tvrdil, že neexistuje
před 1 hodinou
Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam
před 3 hodinami
Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech
včera
Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl
včera
Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku
včera
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
včera
Fantom ve formuli dopaden. Policie konečně zjistila identitu řidiče
včera
Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala
včera
Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat
Aktualizováno včera
Vážná nehoda autobusu na Frýdecko-Místecku. Vezl studenty, zraněných je přes 30
včera
Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?
včera
Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace
včera
Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení
včera
Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok
včera
Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku
včera
Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník
včera
Střelba do vlastních řad: Meloniová tvrdě kritizuje EU, požaduje výrazné změny
včera
Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii
včera
Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti
včera
"Poslední varování, další už nebude." Trump zaslal Hamásu poslední výzvu
Donald Trump údajně zaslal Hamásu poslední výzvu, aby přijalo dohodu o příměří v Gaze. Prezident totiž na sociální síti Truth Social prohlásil, že Izrael přistoupil na jeho podmínky a nyní je řada na Hamásu.
Zdroj: Libor Novák