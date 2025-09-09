Demokraté zveřejnili podepsaný dopis Epsteinovi. Trump o něm tvrdil, že neexistuje

Demokraté z Kongresu zveřejnili sexuálně sugestivní dopis a kresbu, na kterých je zřejmě podpis Donalda Trumpa. Dopis, který byl nalezen v rámci oslav 50. narozenin Jeffreyho Epsteina, se dostal do rukou vyšetřovacího výboru. Jedná se o ten stejný dopis, o kterém prezident tvrdil, že neexistuje a že se jedná o falzifikát.

Dopis s kresbou ženského trupu se dostal k výboru díky předvolání a byl předán právníky spravujícími pozůstalost finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V kresbě je zobrazen imaginární rozhovor mezi Trumpem a Epsteinem. Podle Roberta Garcii, vedoucího demokrata ve výboru, je to důkaz, že prezident neříkal pravdu.

Garcia ve svém prohlášení uvedl, že je na čase, aby prezident řekl pravdu o tom, co věděl, a zveřejnil všechny spisy týkající se Epsteina. Bílý dům to okamžitě odmítl a pokusil se dopis zdiskreditovat.

Zástupce náčelníka štábu pro komunikaci, Taylor Budowich, na síti X napsal, že dopis nebo podpis jsou zfalšované a Trumpova administrativa podala žalobu na deník Wall Street Journal, který o existenci dopisu původně informoval.

V žalobě, která požaduje odškodné ve výši 10 miliard dolarů, je jmenován i mediální magnát Rupert Murdoch. Trump obvinil novináře a vydavatele z pomluvy, nicméně mluvčí vydavatelství Dow Jones řekla, že mají v přesnost a důslednost své zprávy plnou důvěru.

Kresba a dopis jsou součástí takzvané „Knihy k narozeninám“, která byla také zveřejněna. Kožený svazek s názvem „Prvních padesát let“ se dělí na deset částí, z nichž prolog napsala Epsteinova spolupracovnice Ghislaine Maxwellová. Obsahuje desítky dopisů a sexuálně explicitních kreseb, například nákresy, na kterých masírují Epsteinovy přítelkyně.

Mezi dalšími přispěvateli jsou například Bill Clinton, miliardář Leon Black, profesor práva na Harvardu a někdejší Trumpův právník Alan Dershowitz, britský velvyslanec v USA Peter Mandelson nebo Les Wexner.

Trump dlouhou dobu popíral existenci jakýchkoli spisů, a dokonce je označil za „podvod vytvořený demokraty“. Vyšetřovací výbor, ve kterém jsou jak demokraté, tak republikáni, pokračuje v přezkoumávání všech záznamů souvisejících s Epsteinem. Bohatý finančník, který měl mnoho vlivných kontaktů, spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, když čekal na soud kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání.

