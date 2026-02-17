Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha ostře zkritizoval poslední vlnu ruských útoků, které podle něj jasně demonstrují, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Prohlášení přišlo v době, kdy v Ženevě pod záštitou administrativy Donalda Trumpa začínají klíčová třístranná jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Sybiha varoval, že Moskva bere diplomacii vážně pouze tehdy, když je podpořena silou, a vyzval k přijetí nového balíčku sankcí k nadcházejícímu čtvrtému výročí invaze.
Ruské útoky, které proběhly jen několik hodin před zahájením rozhovorů, byly podle prezidenta Volodymyra Zelenského mimořádně intenzivní. Rusko vyslalo na ukrajinské území téměř 400 dronů a 29 raket různých typů. Zelenskyj zdůraznil, že šlo o kombinovaný úder záměrně vypočítaný tak, aby způsobil co největší škody energetickému sektoru. Podle ukrajinské hlavy státu bude diplomacie efektivní pouze tehdy, pokud bude doprovázena neustálým tlakem na agresora a rychlou podporou ukrajinské armády.
V Ženevě se očekává dvoudenní maraton jednání, který navazuje na dřívější rozhovory v Abú Dhabí. Přestože Spojené státy vyvíjejí značné úsilí o oživení diplomacie, naděje na okamžitý průlom zůstávají nízké. Rusko totiž nadále trvá na svých maximalistických požadavcích. Kreml prostřednictvím agentury Reuters vzkázal, že rozhovory budou pokračovat i zítra a že pro dnešek nelze očekávat žádné zásadní novinky.
Americký prezident Donald Trump před začátkem ženevského setkání vyslal Kyjevu jasný vzkaz. Prohlásil, že by Ukrajina měla k jednacímu stolu zasednout „rychle“. Trump zdůraznil, že Spojené státy jsou v pozici, kdy si přejí aktivní účast obou stran na vyjednávání. Zelenskyj již během víkendu deklaroval, že využívá všechny dostupné kanály pro komunikaci s USA, aby nikomu nedal záminku tvrdit, že Kyjev nemá o rozhovory zájem.
Ženevské setkání má širší mezinárodní kontext, neboť americká delegace plánuje vést separátní rozhovory také s Íránem ohledně jeho jaderného programu. Napětí na Blízkém východě i pokračující agrese na Ukrajině tak tvoří složité pozadí pro švýcarskou diplomatickou misi. Ukrajinská strana trvá na tom, že pro dosažení skutečného a spravedlivého míru musí mezinárodní akce cílit přímo na zdroj agrese v Moskvě.
Vzhledem k blížícímu se čtvrtému výročí plnohodnotné ruské invaze připravuje Evropská unie další odvetná opatření. Ministr Sybiha apeluje především na kroky proti ruské „stínové flotile“ tankerů, která pomáhá obcházet stávající omezení. Podle Kyjeva je nezbytné ukázat, že mezinárodní společenství nenechá ruské útoky na civilní infrastrukturu bez odpovědi, a to i v momentě, kdy probíhají pokusy o diplomatické řešení.
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na okraji Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že Rusko ve válce proti Ukrajině ztrácí každý týden 7 000 až 8 000 vojáků. Zdůraznil přitom, že jde o mrtvé, nikoliv o zraněné. Podle Rubia nelze v tuto chvíli říci, že by některá ze stran vyhrávala, protože obě země trpí obrovskými škodami. Zatímco Rusko přichází o tisíce mužů, Ukrajina čelí drastickému ničení své energetické infrastruktury, jejíž obnova si vyžádá miliardy dolarů a mnoho let práce.
Zdroj: Libor Novák