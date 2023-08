Den nezávislosti Ukrajiny: Zelenskyj vyzdvihnul boj za ukrajinské děti a resort obrany sdílí děkovná videa

Ukrajina dnes slaví den nezávislosti. Například Kyiv Post sdílel na sociální síti X fotografii sochy Matky Ukrajiny, která se tyčí nad Kyjevem, nasvícené barvami ukrajinské vlajky. Nedávno na jejím štítu úřady nechaly vyměnit sovětský symbol za ukrajinský trojzubec.

Ukrajinská prezidentská kancelář zveřejnila proslov svého šéfa Volodymyra Zelenského. „Dnes slavíme 32. výročí naší nezávislosti – nezávislosti Ukrajiny. Je to hodnota pro každého z nás. A za to bojujeme. A každý je v tomto boji důležitý. Protože je to boj za něco, co je důležité pro každého. Za nezávislou Ukrajinu,“ započal svůj proslov k národu. „Ve velké válce neexistují malé činy. Žádné zbytečné. Žádné nedůležité. To platí pro lidi, činy i slova,“ dodal.

„Jedna další unikátní výzbroj pomáhá našim bojovníkům. Brnění lidskosti. Brnění upřímnosti. Jsou to dětské kresby. Můžete je vidět na každé brigádě. Na stěnách, v pokojích. Kresby pro otce nebo bratra. Nebo pro vojáky, které děti možná neznají, ale které podporují. Protože jsou to ukrajinští vojáci,“ líčil Zelenskyj.

Právě ukrajinské děti jsou podle ukrajinského prezidenta klíčem pro vítězství. „A to je pro ně hlavní cíl ofenzivy, kde každý krok vpřed je tak důležitý, ale každý krok zpět je tak nemožný. Protože jste to vy, naše děti, kdo za nimi stojí. Ukrajinské děti, právě vy, ti, kteří vytváříte tyto kresby. A já vám chci říct – každému chlapci a dívce: ani nevíte, jak je důležité, když podporujete naše bojovníky. Děkuji vám!“

Děkoval různým profesím, od učitelů, přes opraváře, až po vojáky a hasiče. „Ale bohužel jsou rodiny, které přišly o otce, syna, bratra.... Obyčejný elektrikář, opravář, záchranář, policista, hasič... Všichni ti, kteří zemřeli při výkonu služby. Ti, kteří pomohli udělat to nejdůležitější – zabránit ruskému temnu, aby rozbilo nás, náš stát, naši svobodu, naši nezávislost,“ připomněl.

„Ve světle i v temnotě byly naše zprávy s námi. Naši ukrajinští novináři. Pravda byla s námi. A svět slyšel Ukrajinu. Děkuji všem, kteří šíří pravdu o Ukrajině a této válce v různých jazycích,“ pokračoval. Děkoval i umělcům. „Těm, kteří dávají vzniknout motivujícím textům pro Ukrajince, aranžují je do krásné hudby a hrají tyto písně pro bojovníky na frontě, pro raněné v nemocnicích a na charitativních koncertech po celém světě. Ve světě, který bojuje po našem boku. S Ukrajinou.“

Ukrajinské ministerstvo obrany na sociální síti X celé dopoledne zveřejňuje děkovná videa jednotlivým zemím, které jí pomáhají v boji proti ruské agresi. „U příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny jsme zahájili maraton vděčnosti přátelům a partnerům, kteří přišli naší zemi na pomoc. Obyvatelé Ukrajiny budou za tuto podporu vždy vděční,“ napsalo.

„Jestli je tady cokoliv, čemu Poláci mohou rozumět, tak tomu, že by nikdo neměl čelit temnotě sám,“ uvádí resort v děkovném videu Polsku. „Ke 24. srpnu Polsko hostilo okolo dvou milionů ukrajinských uprchlíků. Ukrajinci dostali plný přístup k bezplatné zdravotní péči a veřejnému vzdělání. Polsko je na cestě investovat 5,3 miliard dolarů za podporu ukrajinských uprchlíků. A Polsko dalo zhruba 0,6 % svého HDP na vojenskou pomoc.“

Následovalo video věnované České republice. „Veškeré lidské utrpení se týká každého člověka,“ citovali Ukrajinci prvního českého prezidenta Václava Havla za doprovodu písně Morituri Te Salutant od Karla Kryla. „Se sdílenou historií odporu proti ruskému utlačování není překvapením, že je Česko jedním z nejvytrvalejších spojenců,“ uvádí resort v textu doprovázejícím video.

Podobná videa Ukrajina adresovala nejen dalším evropským zemím, ale také Japonsku a Austrálii.