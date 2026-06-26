Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo

Libor Novák

26. června 2026 15:44

Peking
Peking Foto: Pixabay

V čínském hlavním městě narazilo v pátek odpoledne malé letadlo do nejvyšší budovy v Pekingu, mrakodrapu Citic Tower, který je známý také pod názvem Čína Zun. Incident v jedné z nejstřeženějších metropolí světa vyvolal paniku v centrální obchodní čtvrti, kde z výšky desítek pater začaly na ulice plné automobilů padat kusy trosek a částí letadla.

Na záběrech z sociálních sítí, které byly ověřeny médii, jsou vidět rozbitá okna, padající sutiny a na zemi ležící ocasní část letounu nebo poškozené sklo jednoho z taxíků. Svědci z okolí popsali, k nárazu došlo kolem osmnácté hodiny místního času a na místě viděli záchranáře odvážet ženu se zraněním hlavy.

Bezprostředně po havárii byla evakuována celá 109patrová budova, která slouží jako ředitelství státního finančního konglomerátu Citic Group. V okolí mrakodrapu se okamžitě shromáždilo velké množství policejních vozů, hasičů a sanitek, přičemž policie uzavřela nejméně jednu hlavní silnici v sousedství pomocí kovových zátarasů.

Zvýšená bezpečnostní opatření a desítky policejních aut byly zaznamenány také u protější známé budovy ústředí Čínské ústřední televize. Snímky z internetu ukazují registrační kód letadla, který podle všeho odkazuje na lehké sportovní letadlo domácí výroby Sunward SA 60L Aurora, jež vlastní místní společnost působící v oblasti všeobecného letectví.

Podle neověřených letových dat ze serveru Flightradar24, která byla zveřejněna online, vykazoval stroj před nárazem silně odchýlenou dráhu letu. Havárie v centru Pekingu vzbuzuje řadu otázek, mimo jiné proto, že v celém hlavním městě platí velmi přísná bezpečnostní pravidla.

Od začátku května je zde například zcela zakázán provoz jakýchkoli dronů bez předchozího vládního schválení, přičemž obyvatelé je nesmí na území města bez povolení ani kupovat či pronajímat. Oficiální místa se k události bezprostředně nevyjádřila a telefonáty na okolní policejní stanice zůstaly bez odpovědi.

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Zdroj: Libor Novák

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