Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo

V čínském hlavním městě narazilo v pátek odpoledne malé letadlo do nejvyšší budovy v Pekingu, mrakodrapu Citic Tower, který je známý také pod názvem Čína Zun. Incident v jedné z nejstřeženějších metropolí světa vyvolal paniku v centrální obchodní čtvrti, kde z výšky desítek pater začaly na ulice plné automobilů padat kusy trosek a částí letadla.
Na záběrech z sociálních sítí, které byly ověřeny médii, jsou vidět rozbitá okna, padající sutiny a na zemi ležící ocasní část letounu nebo poškozené sklo jednoho z taxíků. Svědci z okolí popsali, k nárazu došlo kolem osmnácté hodiny místního času a na místě viděli záchranáře odvážet ženu se zraněním hlavy.
Bezprostředně po havárii byla evakuována celá 109patrová budova, která slouží jako ředitelství státního finančního konglomerátu Citic Group. V okolí mrakodrapu se okamžitě shromáždilo velké množství policejních vozů, hasičů a sanitek, přičemž policie uzavřela nejméně jednu hlavní silnici v sousedství pomocí kovových zátarasů.
Zvýšená bezpečnostní opatření a desítky policejních aut byly zaznamenány také u protější známé budovy ústředí Čínské ústřední televize. Snímky z internetu ukazují registrační kód letadla, který podle všeho odkazuje na lehké sportovní letadlo domácí výroby Sunward SA 60L Aurora, jež vlastní místní společnost působící v oblasti všeobecného letectví.
Podle neověřených letových dat ze serveru Flightradar24, která byla zveřejněna online, vykazoval stroj před nárazem silně odchýlenou dráhu letu. Havárie v centru Pekingu vzbuzuje řadu otázek, mimo jiné proto, že v celém hlavním městě platí velmi přísná bezpečnostní pravidla.
Od začátku května je zde například zcela zakázán provoz jakýchkoli dronů bez předchozího vládního schválení, přičemž obyvatelé je nesmí na území města bez povolení ani kupovat či pronajímat. Oficiální místa se k události bezprostředně nevyjádřila a telefonáty na okolní policejní stanice zůstaly bez odpovědi.
Související
Čína devastuje evropský chemický průmysl. Zasáhněte, než bude pozdě, žádají firmy EU
Evropská unie plánuje uvalit sankce na čínské společnosti podporující Rusko
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo
před 34 minutami
Zavřené školy, stovky mrtvých, výpadky proudu. Počasí dál sužuje západ Evropy
před 1 hodinou
Počasí, jaké Česko nepamatuje. Meteorologové vydali návod, jak zvládnout nadcházející víkend
před 2 hodinami
EU navrhuje o rok prodloužit ochranu pro ukrajinské uprchlíky. Vyjma těch s brannou povinností
před 2 hodinami
Počasí trápí i hasiče. Požáry hrozí v dalších oblastech, platí nové varování
před 3 hodinami
Extrémní počasí dál sužuje Evropu. Francie zakazuje alkohol, Británie hlásí rekordní výjezdy sanitek
před 3 hodinami
Jižní Korea plánuje vycvičit půl milionu „dronových válečníků“
před 4 hodinami
Venezuelu možná nezasáhla dvě zemětřesení, ale jedno masivní. Experti popsali, proč je v tom obrovský rozdíl
před 4 hodinami
Evropa zažívá největší vlnu veder v historii. Bez globálního oteplování by nikdy nenastala, zjistili vědci
před 5 hodinami
Jak urychlit rozšiřování EU? V srdci Unie se rodí nový plán
před 6 hodinami
Írán zaútočil na nákladní loď v Hormuzském průlivu
před 7 hodinami
Po zemětřesení ve Venezuele jsou už stovky mrtvých a tisíce zraněných. Zpod trosek zní volání o pomoc
před 8 hodinami
Počasí: Předpověď na víkend ukazuje, kde mohou teploty překročit čtyřicítku už v sobotu
včera
Babiš zatrhnul Mrázové cestu na konferenci o Ukrajině. Naštvala ho
včera
Venezuela vyhlásila zónu katastrofy. Na místo zemětřesení míří záchranné týmy
včera
Policie hledá lupiče z pošty na Semilsku. Peníze si odvezl na motorce
včera
Vedro zkomplikuje i cestování. Cestující ve vlacích dostali několik doporučení
včera
Policii kvůli ozbrojenému učiteli zburcoval někdo z jeho blízkých. Muž čelí obvinění
včera
Tropické počasí a extrémní zátěž pro organismus. Meteorologové opět varují
včera
Ukrajinské útoky na Rusko zaujaly Trumpa. Vyzval Zelenského, aby byl odvážnější
Ukrajina je přesvědčena, že se jí podařilo získat podporu Bílého domu pro vojenskou kampaň, jejímž cílem je donutit Rusko k opravdovým mírovým rozhovorům. Americký prezident Donald Trump během soukromého setkání osobně vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev v tomto ohledu postupoval odvážněji.
Zdroj: Libor Novák