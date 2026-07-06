Dodržujte zásady fair play, vyzvala EU Trumpa po červené kartě USA

Evropská komise oficiálně požádala o dodržování zásad fair play a transparentní soutěže ve sportovním prostředí. Reagovala tak na situaci, kdy byl zrušen jednozápasový trest pro americkou fotbalovou hvězdu Folarina Baloguna. K tomuto kroku došlo poté, co spolu telefonicky hovořili americký prezident Donald Trump a šéf federace FIFA Gianni Infantino.
Mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová sice odmítla tento konkrétní případ přímo komentovat, ale jasně zdůraznila, že sportovní asociace musí mít při svém rozhodování naprostou svobodu. Podle jejích slov by jakékoli podobné verdikty měly vycházet výhradně z objektivních a transparentních kritérií. Unie podle ní dlouhodobě podporuje rovné podmínky pro všechny účastníky.
Útočník Balogun obdržel červenou kartu během vyřazovacího utkání proti Bosně a Hercegovině, což znamenalo, že neměl nastoupit do osmifinálového souboje proti Belgii. Po čtvrtečním telefonátu mezi Trumpem a Infantinem byl však tento distanc zrušen. Mezinárodní fotbalová federace FIFA odmítla potvrdit jakékoli konkrétní detaily těchto rozhovorů, nicméně zopakovala, že o pozastavení trestu rozhodla nezávislá disciplinární komise.
Mnohem ostřejší reakci zvolil evropský komisař pro sport Glenn Micallef. Ten na sociální síti X upozornil, že politické zásahy do sportovních záležitostí přímo ohrožují nezávislost řídících orgánů. Rozhodování o pravidlech a sportovních otázkách podle něj patří sportovním organizacím, nikoli politikům. Micallef vyjádřil přesvědčení, že FIFA dospěla k chybnému rozhodnutí, a poukázal na problematiku zneužívání sportu k politickým účelům.
Evropská fotbalová unie UEFA vydala rázné prohlášení, ve kterém postup světové federace označila za naprosto nepochopitelný a neobhájitelný. Podle evropské asociace tím světový řídící orgán překročil pomyslnou červenou linii. Do debaty se zapojil také belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, podle něhož tento krok vyvolává řadu zásadních otázek.
Prévot uvedl, že pokud o změně trestu skutečně rozhodoval pouhý telefonát, znamená to hrubé porušení těch nejzákladnějších fotbalových pravidel. Podle belgického ministra to navíc silně zpochybňuje schopnost federace FIFA věrohodně prosazovat fair play. Celá situace tak podle něj vrhá stín na čistotu celého turnaje.
Vlnu kritiky mírně doplnil také britský premiér Keir Starmer. Jeho mluvčí novinářům sdělil, že podobná rozhodnutí jsou čistě záležitostí světového fotbalového orgánu a v této kompetenci by měla také zůstat. Na závěr dodal, že předseda britské vlády plně podporuje integritu soutěží ve všech sportovních odvětvích.
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Zdroj: Libor Novák