Dohoda s Orbánem může EU stát hodně. Ukrajina má nakročeno do Evropy

Josef Kelnberger zjistil, že některé hlavy států a vlád by nejraději viděly maďarského premiéra vyhoštěného z EU namísto Maďarska, kvůli jeho stále autokratičtější politice a snaze spojit se s diktátorem Putinem. Na obranu svých hodnot by mu nedali ani cent," píše Süddeutsche Zeitung.

"Bylo by historickým selháním, kdyby EU nyní stáhla z Ukrajiny svou pozornost, protože maďarského premiéra se nepodařilo přesvědčit, aby změnil názor," píše německý korespondent, který se domnívá, že je pochopitelné, že europoslanci, kteří léta bojují proti Maďarsku, byli pobouřeni, že se Evropská komise rozhodla zrušit zmrazení 10 miliard eur pro Maďarsko.

Na druhou stranu i publicista připustil, že je přehnané označovat rozhodnutí za „špinavý byznys“, protože Komise podrobně vysvětlila, proč se tak rozhodla.

Jiní by však jistě chtěli Moskvě vzkázat: EU je jednotně na straně Kyjeva. Další skupina chce obojí: solidaritu bez Orbána. To ale nepůjde, protože existuje právo veta každé členské země EU. Verdikt tedy zněl, že by bylo historickým neúspěchem, kdyby se EU od Kyjeva odvrátila. Takže kompromisem nakonec bylo dát peníze Maďarsku.

Na druhou stranu Komise uvedla, že neměla na výběr, protože soudní reformy byly v Maďarsku zastaveny.

Nepříjemné by bylo, kdyby zbylých 20 miliard z EU dostal nakonec Fidesz. Společenství však stále platí vysokou cenu, protože pokud se maďarský premiér tentokrát nenechá koupit, svědčí to o tom, že si je jistý, že už ho nelze srazit na kolena, ale naopak může změnit Evropu tím, že se sveze na vlně pravice.

Balázs Orbán v projevu k maďarským novinářům u příležitosti summitu Evropské unie zdůraznil, že postoj Maďarska je jasný: nepovažuje Ukrajinu za připravenou na jednání o Evropské unii, a proto navrhl, aby jednání nezačínala. Píše maďarský deník manider.

Šestadvacet členských států EU si ale myslí něco jiného, proto se Maďarsko po jednání rozhodlo opustit zasedací místnost a nezúčastnilo se hlasování.

"Maďarsko tím nezabránilo přijetí rozhodnutí, ale ani za toto chybné rozhodnutí nepřebírá odpovědnost,“ zdůraznil Balázs Orbán a pokračoval slovy, že od nynějška je odpovědnost na 26 členských státech Evropské unie.

EU zahájila přístupová jednání s Ukrajinou

Hlavy států a vlád Evropské unie se rozhodly zahájit formální přístupová jednání s Ukrajinou na svém čtvrtečním summitu v Bruselu. Oznámil to večer předseda Rady EU Charles Michel. Přístupová jednání by měla začít také s Moldavskem.

"Jde o historické rozhodnutí a je to jasným znamením naděje pro populaci v těchto zemích," říká Michel.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který byl na summitu přítomen prostřednictvím video konference a rozhodnutí vehementně prosazoval, okamžitě zareagoval: „Děkuji všem, kteří se na rozhodnutí podíleli, a všem, kteří pomohli,“ vzkázal všem. "Německá podpora Ukrajině den ode dne roste. Vidíme to a vždy si to budeme pamatovat," dodal.

Cesta z dilematu byla diplomaticky elegantní – a velmi evropská

Tímto rozhodnutím se EU jen o vlásek vyhnula diplomatickému debaklu. Ještě pár hodin předtím to vypadalo, že maďarský premiér Viktor Orbán může sám zablokovat zahájení přístupových jednání. Šel by tím nejen proti unijní komisi, která tento krok před pár týdny doporučila. Zabránil by také rozhodnutí, které si bezpodmínečně přálo všech zbývajících 26 vlád EU, rozbil by dřívější jednotu EU v ukrajinském konfliktu, masivně by podvedl Ukrajinu a zajistil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi politické vítězství – a sám by se izoloval v EU.

Cesta z dilematu byla diplomaticky elegantní – a velmi evropská. Podle zpráv postup z velké části vymyslel kancléř Scholz v koordinaci s předsedou Rady Michelem: Orbán během jednání na několik okamžiků opustil místnost, aniž by jmenoval kolegu, který by ho zastupoval. Zbývajících 26 hlav států a vlád pak mohlo jednomyslně schválit pasáž v dokumentu summitu, podle kterého se EU rozhodla zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Poté se Orbán vrátil do zasedací místnosti. Diplomatické kruhy EU uvedly, že Orbánova nepřítomnost byla předem prodiskutována.