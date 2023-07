Duda: Ukrajiny se do konce války členem NATO nestane, pozvánku nedostane

Polští prezident Andrzej Duda jasně vyjádřil svůj názor, že Ukrajina by se měla co nejrychleji stát členem NATO. "Je to v zájmu Polska, aby Ukrajina vstoupila do NATO co nejdříve," uvedl a zdůraznil, že ukrajinská armáda má mnoho zkušeností. Nicméně zdůraznil, že takové rozhodnutí nebude přijato na summitu. Je nezbytné počkat na ukončení války.

Duda uvedl, že rozumí obavám Německa a dalších zemí. "Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO v průběhu války, pak by okamžitě požadovala aktivaci článku pět," vysvětlil, s odkazem na klíčovou část alianční smlouvy o kolektivní obraně, která považuje útok na jednoho člena za útok proti všem. "To by znamenalo, že ostatní spojenci by museli pomoci Ukrajině bránit se. To by vedlo k válce," dodal.

Duda také hovořil o možnosti, že polští vojáci by se mohli účastnit mírové mise na Ukrajině, pokud se Kyjev rozhodne pro mírová jednání s Ruskem a pokud by bylo dohodnuto nasazení západních vojáků. "Pokud by takové rozhodnutí přijalo NATO, jako zodpovědný člen aliance bychom se ho drželi," uvedl prezident.

Podobný názor zastává i americký prezident Joe Biden, který řekl, že Kyjev na NATO v tuto chvíli není připraven. Přistoupení podle něj bude možné, až skončí válka. V sobotu uplynulo rovných 500 dní od jejího začátku. Biden to řekl v exkluzivním rozhovoru pro CNN. Americké televizní stanici ho poskytl před svou cestou do Evropy, jejíž hlavní zastávkou bude litevský summit Severoatlantické aliance.

"Nemyslím si, že v NATO panuje jednota ohledně toho, zdali přibrat Ukrajinu do rodiny v tuto chvíli, uprostřed války," konstatoval. "Kdybychom to udělali, pak bychom měli závazek za každý metr území, které je územím NATO. Je to závazek, který jsme všichni udělali nezávisle na okolnostech. Pokud bude pokračovat válka, jsme v ní všichni. V tomto případě ve válce s Ruskem," vysvětlil americký prezident.

Současný nájemník Bílého domu prozradil, že o celé záležitosti dlouze mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého podle svých slov ujistil, že Spojené státy budou nadále poskytovat Ukrajině bezpečí a zbraně, zatímco bude probíhat proces přijetí.

Biden zdůraznil, že ohledně členství Kyjeva v alianci nehodlá brát v potaz požadavky ruského prezidenta Vladimira Putina. "Myslím, že musíme nastavit rozumnou cestu pro Ukrajinu, aby byla schopná se připojit k NATO," podotkl.