Britská vláda a její evropští spojenci přišli s přelomovým odhalením týkajícím se smrti Alexeje Navalného. Podle závěrů mezinárodního vyšetřování byl tento nejvýraznější kritik Vladimira Putina otráven vzácným toxinem epibatidinem, který se přirozeně vyskytuje v kůži ekvádorských pralesniček. Tato zjištění, zveřejněná u příležitosti druhého výročí jeho úmrtí, staví do nového světla oficiální verzi ruských úřadů, které po celou dobu trvaly na přirozené příčině smrti v důsledku srdeční arytmie.
Epibatidin je extrémně silný alkaloid, který v přírodě slouží malým tropickým žábám jako obrana před predátory. Vědci se však domnívají, že v případě Navalného nebyl jed získán přímo ze živočichů, ale byl vyroben uměle v tajných laboratořích. Pro lidský organismus je tato látka smrtící i v nepatrném množství. Její účinnost je srovnatelná s nervově paralytickými látkami, a přestože byla dříve zkoumána jako potenciální lék proti bolesti, její toxická dávka je příliš blízko té terapeutické, než aby mohla být bezpečně využita v medicíně.
Toxikolog Eric Franssen vysvětluje, že volba právě tohoto jedu nebyla náhodná. Rusko je dlouhodobě obviňováno z používání exotických jedů, jako byl novičok nebo radioaktivní polonium, které mají společného jmenovatele: v běžných nemocničních testech jsou prakticky nezjistitelné. Epibatidin se při rutinním toxikologickém screeningu nehledá, což vrahům umožňuje otravu zamaskovat a vyhnout se okamžitému odhalení bezprostředně po činu.
Účinek toxinu na lidské tělo je podle odborníků drastický. Po požití nebo vstříknutí do krevního oběhu dochází k rychlému ochromení svalstva, včetně svalů dýchacích. Oběť začne pociťovat nevolnost, zvrací a následně upadá do stavu, kdy mozek přestává dostávat kyslík v důsledku srdečního a dechového selhání. Tento popis přesně odpovídá svědectvím a fotografiím z Navalného cely v trestanecké kolonii Polární vlk, kde byly po jeho smrti patrné stopy po zvracení a bolesti, kterou politik před smrtí prožíval.
Zásadní roli v odhalení pravdy sehrála vdova Julija Navalná, které se podařilo zajistit biologické vzorky manžela a tajně je přepravit na Západ. Laboratoře v pěti evropských zemích – Británii, Francii, Německu, Švédsku a Nizozemsku – nezávisle na sobě potvrdily přítomnost epibatidinu v jeho tkáních. Analýza prokázala nejen samotný toxin, ale i jeho metabolity, které v těle zůstávají delší dobu a umožňují detekci i s časovým odstupem od úmrtí.
Představitelé evropských států v čele s britskou ministryní vnitra Yvette Cooperovou uvedli, že Rusko mělo k provedení tohoto činu prostředky, motiv i příležitost. Vzhledem k tomu, že se epibatidin v Rusku přirozeně nevyskytuje a jeho laboratorní výroba vyžaduje pokročilé státní zázemí, neexistuje podle spojenců žádné jiné logické vysvětlení než vražda nařízená státním aparátem. Případ byl proto nahlášen Organizaci pro zákaz chemických zbraní jako závažné porušení mezinárodních úmluv.
Smrt Alexeje Navalného v únoru 2024 tak zůstává jedním z nejtemnějších případů politické likvidace moderní éry. Ačkoli ruská strana nadále jakoukoli vinu odmítá, vědecké důkazy nyní ukazují na precizně naplánovanou operaci s využitím biologické zbraně. Navalná k výsledkům testů dodala, že pravda je nyní „vědecky podloženým faktem“, a vyzvala k tomu, aby Vladimir Putin nesl za tento zločin plnou odpovědnost.
