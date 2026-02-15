První vyjádření z USA: Washington nemá důvod zpochybňovat, že byl Navalnyj zavražděn, prohlásil Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil závěry pěti evropských vlád o otrávení Alexeje Navalného za znepokojivé. Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Velká Británie v sobotu společně uvedly, že ruský opoziční lídr byl před dvěma lety v trestanecké kolonii zavražděn toxinem z pralesniček. Moskva tato obvinění okamžitě odmítla.
Během nedělní tiskové konference na Slovensku Rubio novinářům sdělil, že Spojené státy jsou si zprávy vědomy. Podle agentury Reuters zdůraznil, že Washington nemá žádný důvod tyto závěry zpochybňovat. Přestože se USA k prohlášení evropských spojenců přímo nepřipojily, neznamená to podle něj, že by s jejich výsledky nesouhlasily.
Rubio vysvětlil, že pětice evropských zemí koordinovala své vyšetřování samostatně a dospěla k vlastním závěrům. „Byla to jejich iniciativa a jejich výsledek, což ale nijak nesnižuje naši důvěru v tato zjištění,“ upřesnil ministr. USA se tak k věci staví s vážností, i když v tuto chvíli nebyly součástí společného vyjádření.
Tato diplomatická vyjádření zazněla na začátku Rubiova dvoudenního turné po střední Evropě, které zahrnuje Slovensko a Maďarsko. Cílem cesty je posílit vazby se zeměmi, které se často dostávají do sporů s Bruselem. Lídři obou těchto států mají navíc blízko k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
V neděli se Marco Rubio setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem. Ten přitom teprve minulý měsíc navštívil Donalda Trumpa na Floridě. Jednání se soustředila na vzájemné vztahy a aktuální bezpečnostní situaci v Evropě, která je právě zprávami o ruských aktivitách značně ovlivněna.
Program amerického ministra pokračuje v pondělí v Maďarsku, kde je naplánována schůzka s premiérem Viktorem Orbánem. Ten se aktuálně nachází v předvolebním období, neboť Maďarsko čekají v dubnu volby. Setkání je vnímáno jako důležitý krok v upevňování vztahů mezi Washingtonem a Budapeští.
Celá situace kolem Navalného úmrtí znovu vyostřila napětí mezi Západem a Kremlem. Zapojení vzácného toxinu z jihoamerických žab do případu úmrtí v sibiřském vězení vyvolalo v mezinárodních diplomatických kruzích vlnu zděšení. Evropští spojenci i USA nyní zvažují další kroky v reakci na tato zjištění.
Rubiova cesta po střední Evropě ukazuje snahu nové americké administrativy udržovat dialog s klíčovými partnery v regionu i v době hlubokých krizí. Zároveň potvrzuje, že téma lidských práv a osud ruské opozice zůstává i přes politické změny v USA důležitým bodem transatlantické agendy.
Americká armáda využila model umělé inteligence Claude společnosti Anthropic při utajované operaci ve Venezuele, jejímž cílem bylo zajetí prezidenta Nicoláse Madura. Informaci přinesl list Wall Street Journal s tím, že jde o jeden z nejvýraznějších případů nasazení komerční AI v rámci přímých vojenských akcí Pentagonu. Model byl v operaci dostupný díky partnerství Anthropicu se společností Palantir Technologies, která dlouhodobě spolupracuje s americkým ministerstvem obrany a bezpečnostními složkami.
Zdroj: Libor Novák