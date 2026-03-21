Epstein neměl kontakty jen s Andrewem. Pomohl také exmanželce bývalého prince

Lucie Podzimková

21. března 2026 22:02

Princ Andrew Foto: Depositphotos

Židle už se nekýve, ale spadla s ním. Bývalý princ Andrew přišel prakticky o veškerá privilegia v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Jeden z předních britských deníků se nyní rozhodl připomenout, jak se vztah obou mužů vyvíjel. 

Andrew Mountbatten-Windsor, tedy bývalý princ Andrew, tvrdí, že se s Epsteinem seznámil v roce 1999. Dohromady je dala Ghislaine Maxwellová. Jak uvádí britský deník Guardian, důkazy o kontaktech obou mužů pocházejí z let 2009 až 2011. Konkrétně jde o emailovou korespondenci. 

Emaily jsou také z doby, kdy finančník byl v domácím vězení. Jakmile z něj byl propuštěn, syn tehdejší královny Alžběty II. mu poblahopřál a navrhl setkání ve francouzské metropoli Paříži. Později dokonce sexuálního delikventa pozval na večeři v Buckinghamském paláci, sídle britského panovníka. 

V pravidelném styku s Epsteinem byla i Andrewova exmanželka Sarah Fergusonová, zmínil Guardian. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem. 

Bývalý princ Andrew se v průběhu února na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. V předminulém týdnu dokončili strážci zákona prohlídku v někdejší rezidenci syna zesnulé královny Alžběty II. 

Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. 

