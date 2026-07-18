EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit

Evropská komise představila dva zásadní legislativní návrhy, které mají ukázat, zda dokáže splnit své klimatické závazky a zároveň ochránit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Prvním z nich je plán na podporu energetické transformace a elektrifikace, druhým pak rozsáhlá reforma systému obchodování s emisními povolenkami (ETS).
Tyto kroky přicházejí jen dva dny poté, co Komise uctila památku obětí klimatických změn při příležitosti pátého výročí ničivých záplav v Německu a Belgii, přičemž unijní komisař pro klima Wopke Hoekstra zdůraznil, že oběti si zaslouží skutečné odhodlání plnit dané sliby.
Reforma emisního trhu ETS, který pokrývá přibližně polovinu emisí v Evropské unii, určí tempo dekarbonizace průmyslu, letectví a námořní dopravy po roce 2030 směrem k dosažení právně závazné klimatické neutrality v roce 2050.
Evropská komise se však ocitla pod silným tlakem průmyslových podniků, které kvůli vysokým cenám energií a tvrdé konkurenci z USA a Číny požadují snížení nákladů na emise a větší prostor pro znečišťování. Podle interních informací Brusel požadavkům částečně ustoupil a plánuje poskytnout továrnám více bezplatných povolenek a zmírnit trajektorii snižování emisí.
Druhý předložený plán se zaměřuje na elektrifikaci a má vyřešit jeden z hlavních problémů energetické transformace, kterým je přechod od spalování fosilních paliv k přímému využívání elektřiny, například v elektromobilech a tepelných čerpadlech. Návrh počítá s vytvořením celounijního cíle pro elektrifikaci do roku 2040.
Podle uniklého konceptu, na který se odkazuje web Politico, by jeho splnění mohlo snížit spotřebu plynu v EU o dvě třetiny a spotřebu ropy o polovinu. Celá strategie je ale prezentována spíše jako ekonomické a bezpečnostní opatření ke snížení nákladů a závislosti na nestabilních trzích než jako čistě klimatická politika; v textu se dopad na emise téměř nezmiňuje a dokument nespecifikuje, zda musí elektřina pocházet z obnovitelných zdrojů.
Předložené návrhy jsou první velkou klimatickou iniciativou od loňského stanovení emisních cílů pro rok 2040, které ukázalo, jak obtížné je prosazování zelené agendy ve druhém funkčním období předsedkyně Ursuly von der Leyen.
Očekává se, že debata o reformě ETS rozdělí členské státy na dva tábory. Skupina klimaticky ambiciózních zemí v čele s Nizozemskem a severskými státy bude usilovat o zachování přísných pravidel, zatímco silná koalice vedená Polskem a Itálií dává jasně najevo, že představuje blokační menšinu a požaduje mírnější pravidla v zájmu ochrany průmyslu.
K opatrnějšímu přístupu v oblasti zelené politiky se navíc přiklánějí i klíčoví hráči jako Francie a Německo a konzervativní síly v Evropském parlamentu rovněž tlačí na zmírnění legislativy. Bez ohledu na původní ambice Evropské komise tak existuje vážné riziko, že oba plány budou během následných politických vyjednávání výrazně oslabeny.
Související
Dostat se do EU vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Nový hraniční systém je problémový, rozbila jej dvojčata
EU se dohodla na prodloužení ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Vyloučí z ní muže v branném věku
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou
před 1 hodinou
Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných
před 2 hodinami
EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit
před 3 hodinami
Trump si chystá půdu pro zpochybnění výsledků listopadových voleb
před 5 hodinami
Americká armáda provedla sedmý nepřetržitý útok na Írán
včera
Nástupce Václava Moravce není znám. Nový pořad ČT začne na konci srpna
včera
Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona
včera
Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři
včera
Republikánský senátor Graham zemřel kvůli problému s aortou
včera
Řidičům zdraží pohonné hmoty. Vládní strop definitivně končí
včera
Policie objasnila, jak to při Turkově nehodě bylo se značením
včera
CIA: Průměrná délka života ruského rekruta na bojišti je 30 minut. Vojáky decimují ukrajinské drony s AI
včera
Izraelský parlament schválil své rozpuštění. Politici křičeli na Netanjahua, ze sálu musel odejít
včera
Trumpovo obvinění z volební manipulace se nesetkalo s úspěchem. Je to zápletka ze špionážního románu, píše tisk
včera
Zelenskyj prozradil důvody, které ho vedly k odvolání populárního ministra Fedorova
včera
Proti Trumpovým obviněním z volební manipulace se bouří Čína i Američané. Blouzní, zní od guvernérů
včera
Havel mi nabídl místo premiéra, pokud odstavím Klause, tvrdí Mečiar
včera
Páteční bouřky udeří ve dvou vlnách, naznačili meteorologové ve výstraze
včera
U Barrandovského mostu se zřítila betonová plastika
včera
Proč Trump označuje volební systém za katastrofální? Nesmířil se s prohrou a chystá se na další drtivou porážku
Americký prezident Donald Trump ve svém televizním projevu prohlásil, že jeho záměrem není oslabit důvěru ve volební proces, vzápětí však udělal vše pro to, aby Američany přesvědčil, že hlasování v zemi je zmanipulované. Během svého sedmadvacetiminutového vystoupení přirovnal Spojené státy k zemím třetího světa a volební systém označil za katastrofálně zranitelný. Podle kritiků a demokratických představitelů však tato rétorika neslouží k nápravě systému, ale k přípravě argumentů před nadcházejícími kongresovými volbami, v nichž republikánům hrozí ztráta většiny.
Zdroj: Libor Novák