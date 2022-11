EU zahájí spuštění tréninkové mise pro Ukrajince. Poskytne výcvik 15.000 vojáků

Zpěvačka Taylor Swiftová získala při nedělním udělování cen MTV Europe Music Awards (EMA) čtyři ocenění. Cenu dostala v kategorii nejlepší umělec, nejlepší pop, nejlepší hudební videoklip a nejlepší dlouhý videoklip, kde uspěla s desetiminutovou verzí videa k hitu All Too Well. Informovala o tom dnes agentura Reuters.