Belgie od neděle uzavře kina a divadla, restaurace zůstanou otevřené

Vánoční trhy pod širým nebem mohou v Belgii zůstat otevřené, ale čekají je přísnější podmínky. Stejně jako další venkovní akce musí respektovat maximální kapacitu danou velikostí areálu, nejvýše jeden návštěvním na jeden metr čtvereční. Pokud je na místě více než 100 lidí, musí pořadatel zajistit organizovaný jednosměrný pohyb lidí, aby se setkávali co nejméně. Stany se považují za uzavřené prostory, zdůraznil premiér.

Otevřené dál zůstanou restaurace a bary, kde platí zkrácená otevírací doba do 23:00. Všechny obchody v Belgii také dál fungují, lidé tam do nich ale smí nejvýše ve dvou, výjimku mají děti z jedné domácnosti. Volný přístup je i do posiloven, bazénů, knihoven nebo muzeí.

Belgičané mají povinnost pracovat z domova, na pracoviště smí docházet jen jeden den v týdnu. Děti by se do škol měly vrátit 10. ledna.

V Belgii, kde žije 11,5 milionu obyvatel, je za poslední týden v průměru 8300 nově nakažených denně. Čtrnáctidenní incidence je 1293 nakažených na 100.000 obyvatel. Varianta omikron v zemi představuje zhruba 27 procent případů a její podíl na pozitivních testech roste, uvedl mikrobiolog Emmanuel André z belgické národní referenční laboratoře. Alespoň jednu dávku očkování má 76 procent belgické populace.