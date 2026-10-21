Pentagon ukončil používání nástrojů umělé inteligence od společnosti Anthropic. K tomuto kroku došlo několik měsíců poté, co Ministerstvo obrany Spojených států označilo tuto technologickou firmu za bezpečnostní riziko pro dodavatelský řetězec. Informaci o úplném přerušení spolupráce potvrdil zástupce amerického rezortu obrany. Rozhodnutí uzavírá měsíce trvající spor týkající se bezpečnostních pojistek a přístupu k vojenským aplikacím.
Americký ministr obrany Pete Hegseth v minulosti označil společnost Anthropic za riziko pro národní bezpečnost a oznámil plán na ukončení jejího využívání. Navzdory oficiálním výzvám k nahrazení softwaru však zástupci armády i externí dodavatelé potvrdili, že systém Claude byl v provozu ještě v nedávné době. Vojenské složky tento model dlouhodobě využívaly při výzkumu, vyhodnocování dat i sběru zpravodajských informací. Nástroj byl podle zdrojů nasazen rovněž během vojenských operací namířených proti Íránu.
Pro armádní analytiky představoval systém Claude klíčový nástroj pro rychlé zpracování obrovského množství dat, píše BBC. Mluvčí společnosti Anthropic odmítl vyjádření rezortu obrany jakkoliv komentovat. Přesné důvody, proč k definitivnímu odpojení došlo až v posledních dnech, nebyly oficiálně zveřejněny. Podrobnosti o úplném přerušení všech vazeb nebyly dříve veřejně dostupné.
Spolupráce mezi americkými státními orgány a společností Anthropic fungovala od roku 2024. Firma se stala vůbec prvním vývojářem pokročilé umělé inteligence, jehož nástroje byly nasazeny ve vládních agenturách pracujících s utajovanými informacemi. Spor mezi oběma stranami vyhrotil požadavek Pentagonu na odstranění bezpečnostních pojistek ze systému Claude. Ministerstvo obrany požadovalo neomezený přístup k technologii pro všechny zákonné účely.
Vedení společnosti Anthropic tyto požadavky odmítlo s odkazem na obavy z hromadného sledování obyvatelstva a vývoje autonomních zbraní. Reakcí ministra Hegsetha bylo oficiální zařazení firmy na seznam rizik pro dodavatelský řetězec národní bezpečnosti. Tento právní statut bývá obvykle vyhrazen pouze pro subjekty ze zemí, které představují přímou hrozbu pro Spojené státy. Společnost označila tento krok za nezákonný a podala na americkou administrativu žalobu u soudu.
Zatímco právní bitva pokračuje v soudních síních, Pentagon podepsal nové smlouvy s dalšími významnými technologickými giganty. Mezi novými dodavateli jsou společnosti Google, xAI a OpenAI. Nástroje od OpenAI byly v posledních měsících v některých vojenských složkách přijaty ve výrazně větší míře. Přechod na jiné systémy však od počátku provázely obavy armádních představitelů z komplikací při nahrazování zavedeného softwaru.
Systém Claude byl hluboce integrován do hlavní datové platformy Pentagonu známé pod názvem Maven Smart System. Tuto platformu určenou k organizaci zpravodajských dat provozuje společnost Palantir, kterou spoluzaložil miliardář Peter Thiel. Odborníci upozorňují, že z důvodu těsného propojení softwaru nebylo možné systém ze dne na den vyřadit. Systém Maven využívají také někteří američtí spojenci ke sdílení zpravodajských informací s Washingtonem.
Analytici používali platformu Maven ke shromažďování a organizaci vizuálních dat ze satelitních snímků a záběrů z bezpilotních letounů. Získané informace byly následně zpracovávány modelem Claude za účelem identifikace potenciálních vojenských cílů. Výstupy sloužily mimo jiné k sestavování krátkých přehledů určených pro vyšší velení. Během celého období sporu využívali zaměstnanci Pentagonu pokročilé modely společnosti včetně verze Mythos.
Konflikt s ministerstvem obrany probíhá v době, kdy dochází k náznakům zlepšování vztahů mezi společností Anthropic a Bílým domem. Ředitel firmy Dario Amodei se nedávno osobne setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po jednání Amodei uvedl, že jeho obavy z rizik spojených s umělou inteligencí trvají, ale o řešení se nadále jedná. Prezident Trump na setkání ocenil šéfa společnosti a vyjádřil se o jeho práci velmi pozitivně.
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Zdroj: Jan Hrabě