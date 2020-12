Brexit: Co nastane v případě "nedohody". EU a Británie se chystají na nejhorší scénář

Jak se na konkrétní hrozící situace úřady na obou stranách připravují, přehledně shrnuje BBC:

Tvoření kolon nákladních automobilů

Prvních šest měsíců po 1. lednu bude britská vláda provádět jen minimum kontrol zboží proudícího do Británie, ale EU bude naplno kontrolovat zboží přicházející z Británie. Britská vláda varovala, že v nejhorším případě by se mohly tvořit kolony čítající 7000 kamionů na silnicích u Doveru a Lamanšského průlivu.

Britská vláda má pro takový případ dva plány:

Operace Brock je plán řízení dopravy, který má zabránit tomu, aby silnice v hrabství Kent každý den ucpávalo více než 10.000 nákladních aut. Řidiči velkých kamionů budou potřebovat zvláštní povolení (Kent Access Permit), než do hrabství vstoupí. Dostanou ho jen v případě, že budou mít v pořádku doklady pro vývoz zboží. Pro ostatní dopravu bude využit systém svedení provozu do protisměru. Pro případy, že se v koloně vyskytne více než 2000 nákladních aut, plánuje vláda zřídit několik dočasných parkovišť.

Při spuštění plánu označovaného jako operace Fennel by bylo v případě potřeby až 7000 těžkých kamionů odkloněno na vysloužilé letiště Manston poblíž města Ramsgate. Vláda se chystá vybudovat i další odstavné kapacity, v krajním případě by mohla jako dočasné parkoviště posloužit dálnice M26.

Nedostatek potravin

Pokud nebudou podniknuty další kroky, britští řidiči kamionů si budou muset zažádat o dokumenty označované jako ECMT povolení, umožňující vstup do zemí EU. Evropská komise varovala, že těchto povolenek není dostatek, což znamená, že do EU by nemohl být vpuštěn dostatečný počet britských nákladních vozů, aby naložily zboží a odvedly je zpět do Británie.

Evropská komise řekla, že by to mohlo vést k vážným komplikacím a možnému "ohrožení veřejného pořádku". Navrhuje proto, že bude britským nákladním vozům a autobusům šest měsíců umožňovat vjezd na své území bez zvláštních povolení, pokud tomu tak bude i v opačném směru. Navrhovaný postup by rovněž umožnil nerušené pokračování pravidelných autobusových linek mezi Severním Irskem a Irskem.

Británie se podle BBC ještě jasně nevyjádřila, zda se chystá nadále operátory z EU vpouštět do země.

Letecká doprava

Podobný návrh je na stole pro leteckou dopravu. V případě nedohody by Británie přestala být součástí evropského společného leteckého prostoru ECAA, který britským aerolinkám umožňuje létat do destinací v EU a naopak. Evropská komise navrhuje šestiměsíční režim, kdy by bylo umožněno pokračování letů, dokud nebude dohoda. Požaduje však, aby Londýn nabídl totéž provozovatelům z unijních zemí. Ani na tento návrh Británie zatím nereagovala.

Nedostatek léků

Britská vláda řekla farmaceutickým společnostem, aby si udělaly zásoby a naplánovaly alternativní dodavatelské trasy pro případ, že se vyskytnou problémy na hranicích. Dále vyčlenila dodatečnou nákladní kapacitu pro případ, že ji budou farmaceutické firmy potřebovat.

Pokud jde o vakcínu proti covidu-19, vláda má plán, jak zajistit dostatečné množství dodávek očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech vyráběné v Belgii, pokud nastanou problémy na hranicích. Plán zahrnuje alternativní námořní trasy i poskytnutí nákladních vojenských letounů.

Rybolov

Evropská komise rovněž navrhla prodloužení lhůty pro dosažení dohody o rybolovu až do konce příštího prosince. To by evropským rybářským lodím umožnilo nadále lovit v britských vodách a naopak další rok, dokud se nedospěje k dohodě.

V současnosti to ale vypadá tak, že nebritským lodím nebude od ledna v případě nedosažení dohody o budoucích obchodních vztazích umožněno lovit v britských vodách. Britský rybářský průmysl by zase postihly dovozní přirážky a byrokratické překážky při exportu do zemí EU.