Britský přenašeč viru nakazil 11 lidí. Už je prý zdravý

Aktualizováno 20:57 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na lednové služební cestě do Asie se nakazil novým typem čínského koronaviru a než byl umístěn do karantény v Londýně, přinesl onemocnění do francouzských Alp a do domovského Brightonu na jihu Anglie. To vše v posledních týdnech prožil Brit Steve Walsh, který dnes poprvé svůj příběh vylíčil médiím. V prohlášení nyní poděkoval pracovníkům britského zdravotnictví (NHS) a uvedl, že ze zdravotních potíží se už zcela zotavil.