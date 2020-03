Česká policie si došlápne na řidiče. V Německu neřeší ani roušky, nakažených mají 15x víc

"Požádal jsem policejního prezidenta, aby na zítra (pátek) připravil opatření, které zajistí plnění vládního nařízení," řekl Hamáček. Policie se podle něj podívá, zda lidé musí nebo nemusí cestovat. Podrobnosti neuvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podotkl, že omezení volného pohybu se vztahuje i na chataření. Podle něj to znamená, že by lidé měli zůstávat ve svých chatách či chalupách a vycházet jen ve stejných případech, za jakých by vycházeli ze svých domovů. Zvláštní opatření podle něj není nutné přijímat.

Vláda v celé zemi zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Až na výjimky nesmí Češi cestovat do zahraničí a cizinci zase do republiky.

V sousedním Německu může být za pár měsíců až deset milionů lidí nakažených koronavirem, počítají tamní úřady. Ani přesto ale podobně drakonická opatření země nezavedla. Z ochranných roušek se tam také zatím nestalo takové téma a politikum jako v Česku.

"Mám už jen ty úplně tenké z papíru, ty lepší vůbec nejsou," řekla dnes dopoledne ČTK po telefonu pracovnice lékárny v berlínské čtvrti Spandau. "Ne už žádné nemáme, už pár týdnů ne," odpověděla zase lékárna v obvodu Prenzlauer Berg. Stejná byla i reakce lékárny ve čtvrti Karlshorst.

I trojice namátkových dotazů ukazuje, jak moc v posledních týdnech v Německu stoupla poptávka po rouškách, a to navzdory tomu, že se zatím u veřejnosti nestaly běžným, či povinným doplňkem. V ulicích Berlína i dalších německých měst je lidé nosí jen výjimečně. Při svých veřejných vystoupeních je dosud nepoužívají ani přední politici.

Stejně jako čeští vládní politici ale i ti němečtí začátkem března rozhodli o zákazu vývozu roušek a respirátorů. Od té doby až do dneška byl z Německa export možný jen, pokud šlo o zahraniční humanitární pomoc; jako například začátkem týdne, kdy média informovala o tom, že spolková republika pošle milion roušek a ochranných masek do Itálie.

Právě dnes ale německé ministerstvo hospodářství oznámilo, že omezení vývozu ochranných pomůcek bylo zrušeno a už pro tyto exporty nebude třeba zvláštního povolení. Ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová řekla, že jejímu resortu se už podařilo roušky, ochranné obleky a plicní ventilátory nakoupit a Německo je může opět vyvážet.

Tyto kroky sice naznačují, že Německo netrpí akutním nedostatkem roušek a dalších zdravotnických ochranných pomůcek, na druhou stranu ale také neznamená, že by se řada doktorů i některé kliniky nedostávali do problémů s rychle ubývajícími zásobami. Odlehčit jim má i rozdělení deseti milionů ochranných masek, s nímž začalo dnes německé ministerstvo zdravotnictví, jež zdravotnický materiál shání také v zahraničí. Kritiku za pozdní reakci na současnou situaci ze strany opoziční Alternativy pro Německo a Levice si vysloužilo stejně.

Zvýšená poptávka po rouškách se v Německu projevila i na pokusech některých lidí prodávat je na internetu za přemrštěné ceny nebo na několika krádežích až desetitisíců kusů z nemocnic. Naopak domácí šití ochranných masek se zatím, soudě alespoň podle absence návodů k němu na předních německých webech, nestalo běžnou činností.

Mnohem spíše než o rouškách se nyní mezi politiky a experty v Německu debatuje o tom, jak zajistit komplexní lékařskou péči pro velké množství lidí, kteří se koronavirem v příštích měsících nakazí. Podle Institutu Roberta Kocha jich do tří měsíců může být až deset milionů v případě, že se šíření nákazy nepodaří zpomalit.