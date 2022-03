Do Německa zatím přišlo kvůli ruské invazi přes 80.000 uprchlíků z Ukrajiny

Většina běženců, kteří se ze zemí sousedících s Ukrajinou rozhodnou pro cestu do Německa, přijíždí na berlínské hlavní nádraží. Před ním úřady vybudovaly z kontejnerů a vysokokapacitního stanu uvítací středisko. Jako provizorní středisko dosud fungovalo spodní patro nádraží, kde si Ukrajinci mohli odpočinout, občerstvit se a získat oblečení, ubytování nebo pomoc s registrací.

Ubytování v Německu neposkytují Ukrajincům jen oficiální azylová střediska, ale také běžní lidé či charity. Od soukromých osob má ministerstvo vnitra podle interních informací deníku Die Welt k dispozici na 350.000 lůžek.

Mluvčí ministerstva vnitra na tiskové konferenci řekl, že zatím nelze odhadnout, kolik obyvatel Ukrajiny do Německa přijde a kolik jich bude pokračovat do dalších evropských zemí. Dokument, na který Die Welt odkazuje, nicméně v Německu počítá s až 225.000 uprchlíky.

Hlavnímu náporu běženců je vystaveno Polsko, které zaznamenalo 1,2 milionu prchajících Ukrajinců. Vedle Polska míří Ukrajinci i do dalších sousedních států - na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a Moldavska, ale také do Ruska. Do Česka zatím dorazilo okolo 150.000 Ukrajinců.