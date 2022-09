EK navrhne, aby nečekané zisky energetických společností pomohly spotřebitelům

Komise podle ní připravuje rovněž plán chytrých úspor elektřiny, kdy by se významná část spotřeby přesunula do levnějších časových pásem. Komise by návrh měla dokončit ve středu a dva dny poté předložit ministrům energetiky na mimořádném zasedání svolaném českým předsednictvím Evropské unie.

Šéfka unijní exekutivy již minulý týden oznámila, že její tým chystá kvůli vysokým cenám plynu souvisejícím s ruskou invazí na Ukrajinu krizovou intervenci. Naznačila, že bude spočívat mimo jiné v zastropování ceny ruského plynu přepravovaného plynovody, v omezení spotřeby elektřiny či podpoře výrobců elektřiny, kteří mají problém s likviditou. Nyní uvedla, že část peněz, které by mohly členské státy získat k podpoře ohrožených obyvatel či podniků, poplyne od nebývale vydělávajících firem.

"Navrhneme, aby se nečekané zisky, o nichž se energetickým společnostem nikdy ani nesnilo, dočasně přesunuly ke zranitelným domácnostem a firmám," uvedla dnes von der Leyeová.

Toto opatření by se mělo týkat zisků podniků vyrábějících elektřinu z levnějších zdrojů než je plyn, který se zásadně podílí na její současné vysoké ceně. Přispět by však prostřednictvím dosud nespecifikovaného poplatku měli také producenti fosilních paliv.

Brusel chce také podobně jako u plynu navrhnout konkrétní výši omezení spotřeby elektřiny. Podle von der Leyenové by se snížení poptávky mělo týkat zejména té denní doby, kdy je její cena nejvyšší, čímž se umocní úsporný efekt. "Například některé automatizované průmyslové procesy by mohly přejít na víkendový či noční provoz," prohlásila šéfka komise.

Návrhy dostanou v pátek na stůl unijní ministři energetiky, pro něž částečně podobné podněty do diskuse chystá i české předsednictví. Na základě výstupu ministerské schůzky by pak komise měla příští týden zveřejnit plán s konkrétními čísly možných úspor či podpory domácností a firem. Řada zemí přitom naznačuje, že pokud se sedmadvacítka neshodne na rychlém společném řešení, vydají se vlastní cestou.