EU by měla začít připravovat balíček pro poválečnou obnovu Ukrajiny, řekla von der Leyenová

"Chceme, aby Ukrajina válku vyhrála, a chceme jí také pomoci vyrovnat se s následky války," řekla šéfka komise. "Ukrajinci musí mít možnost zrekonstruovat zemi pro příští generace. Navrhuji, abychom začali pracovat na ambiciózním balíčku obnovy," dodala.

Dosavadní podpora, kterou EU poskytuje Kyjevu v podobě makrofinanční pomoci, přímých finančních injekcí do ukrajinského rozpočtu či ročního odstranění cel na ukrajinské zboží podle von der Leyenové nebude pro potřeby poválečné rekonstrukce dostatečná.

Obnova by mohla stát až stamiliardy eur, jakkoli je náklady v době pokračujících bojů složité vyčíslit, dodala. "Nemocnice, továrny. Vše musí být obnoveno," uvedla předsedkyně komise s tím, že podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bude Ukrajina potřebovat nejméně pět miliard eur (123 miliard korun) měsíčně.

Pokud se rekonstrukce provede správně, přivede to na Ukrajinu potřebné peníze a investice, míní von der Leyenová. Podle ní přitom bude třeba řešit stávající slabiny ukrajinského hospodářství, položit základy trvalého růstu a nastavit systém milníků a cílů, které zajistí, že evropské peníze budou vynakládány podle evropských pravidel. To by podle šéfky unijní exekutivy mohlo pomoci omezit korupci, harmonizovat právní prostředí na Ukrajině s EU a v konečném důsledku připravit Ukrajinu na členství v unii.

Von der Leyenová v Evropském parlamentu ohlásila také v pořadí šesté kolo sankcí proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Zahrnuje mimo jiné zakázat dovozu ruské ropy do EU do konce tohoto roku či odpojení od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruské banky Sberbank a dvou dalších bankovních domů. O sankcích budou nyní jednat členské země.